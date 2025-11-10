Hà Nội

Hé lộ nguồn gốc sầu riêng giá rẻ đổ bộ Hà Nội

Kinh doanh

Hé lộ nguồn gốc sầu riêng giá rẻ đổ bộ Hà Nội

Sầu riêng giá rẻ tại chợ chỉ từ 35.000 - 50.000 đồng/kg chủ yếu là sầu dạt, không phải sầu riêng loại 1.

Sầu riêng được xem là "vua trái cây" nhờ hương thơm đặc trưng, vị "gây nghiện" và giá bán khá đắt đỏ. Ảnh: Doveco
Thông thường, giá sầu riêng dao động từ 70.000 - 250.000 đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Facebook
Nhưng thời gian gần đây, sầu riêng giá rẻ chỉ từ 35.000 đồng/kg được rao bán khắp chợ mạng và một số cửa hàng hoa quả. Ảnh chụp màn hình
Chị Luyến (Hà Nội) cho biết, năm nay giá sầu riêng rẻ nên chị tranh thủ mua nhiều, bóc lấy cơm, cất tủ đông ăn dần. Ảnh: FB Trần Liên
Trên đường đi làm về, chị Giang (Hà Nội) ghé cửa hàng bên đường mua sầu riêng với giá 50.000 đồng/kg. Ảnh: FB Hiếu Sầu Riêng
Nếu mua cả thùng mức giá chỉ còn 35.000 đồng. Chị Giang tự tay chọn được quả ngon nên chất lượng không đến nỗi tệ. Ảnh: FB Trần Trang Thanh
Trong khi đó, chị Xuân (ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho rằng, mua sầu riêng giá rẻ cũng tùy quả. Có lúc, chị Xuân mua phải quả vừa sượng vừa nhạt, nhưng có lần cơm vàng và ngọt lịm, béo ngậy. Ảnh: FB Hoàng Đàm
Chia sẻ về sầu riêng giá rẻ đang bán tại Hà Nội, một số thương lái cho biết, đây là sầu dạt, giá mua tại vườn chỉ khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet
Sầu riêng hàng loại 1 được kho mua với giá từ 80.000 - 90.000 đồng/kg, loại 2 giá từ 60.000 - 67.000 đồng/kg. Ảnh: Welofarm
Những trái sầu riêng không đạt chất lượng gọi là sầu dạt. Loại này cùi dày, vỏ nhiều, múi ít, cơm bị xơ hoặc xốp không ngon. Do đó, khách mua lúc được quả ngon, lúc không. Ảnh: Vietnamnet
Ngoài sầu dạt, sầu riêng giá rẻ còn một phần do hơn 2.000 container sầu riêng ở cửa khẩu bị ùn ứ. Ảnh: Znews
