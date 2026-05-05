Hé lộ dữ liệu đấu thầu tại xã Tân Hải: Một doanh nghiệp trúng liền 2 dự án

Hồ sơ cho thấy Công ty Đồng Tâm vừa được giao hai gói thầu hạ tầng tại xã Tân Hải, Lâm Đồng chỉ trong tháng 4/2026 thông qua chỉ định thầu rút gọn.

Công khai, minh bạch hóa dữ liệu trong hoạt động đấu thầu và đầu tư công là một trong những mục tiêu trọng tâm được quy định xuyên suốt tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc số hóa và công bố rộng rãi các thông tin từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đến kết quả trúng thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc, giúp mọi tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận, theo dõi tiến trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các địa phương.

Qua công tác thu thập tài liệu công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các hồ sơ pháp lý liên quan, bức tranh đầu tư cơ sở hạ tầng trong tháng 4/2026 tại địa bàn xã Tân Hải (tỉnh Lâm Đồng) đã được ghi nhận với những số liệu cụ thể.

Gói thầu số 05: Dự án nạo vét kênh thoát lũ

Gói thầu đầu tiên được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu tháng 4/2026 là Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình, thuộc Dự án Nạo vét kênh thoát lũ Hiệp An. Đây là dự án mang tính chất bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, được định hướng triển khai nhằm mục đích khơi thông dòng chảy, tăng cường năng lực tiêu thoát nước, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân trên địa bàn xã Tân Hải trước các rủi ro ngập úng.

Theo hồ sơ trích xuất, vào ngày 24/3/2026, ông Huỳnh Ngọc Phú, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hải đã ký Quyết định số 69/QĐ-KT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này. Trong quyết định nêu rõ, mức giá gói thầu được cơ quan chức năng thẩm định và ấn định là 388.379.770 đồng. Số liệu này đã được tính toán bao gồm cả 5% chi phí dự phòng dành cho các trường hợp phát sinh khối lượng trong quá trình thi công thực tế. Dựa trên quy mô nguồn vốn, chủ đầu tư đã phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn.

Đến ngày 13/4/2026, ông Huỳnh Ngọc Phú tiếp tục ký Quyết định số 76/QĐ-KT để phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu. Căn cứ theo quyết định này, đơn vị đáp ứng yêu cầu và được giao thực hiện gói thầu là Công ty TNHH Xây lắp Thương mại Đồng Tâm. Số liệu đáng chú ý nhất tại hồ sơ này chính là mức giá trúng thầu được phê duyệt là 388.379.770 đồng. Đối chiếu trực tiếp hai bản quyết định cho thấy, giá trúng thầu của đơn vị thi công khớp hoàn toàn 100% với giá gói thầu ban đầu. Theo thuật ngữ đấu thầu, tỷ lệ giảm giá hay tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại dự án nạo vét kênh thoát lũ Hiệp An tương đương mức 0 đồng.

Quyết định số 76/QĐ-KT để phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình, thuộc Dự án Nạo vét kênh thoát lũ Hiệp An. (Nguồn MSC)

Chi tiết dữ liệu Gói thầu số 04: Dự án hệ thống đèn trang trí trung tâm

Cùng thời điểm xử lý hồ sơ gói thầu nạo vét kênh, Phòng Kinh tế xã Tân Hải cũng đồng thời tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu cho một dự án chỉnh trang đô thị khác. Đó là Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình và đảm bảo an toàn giao thông, nằm trong khuôn khổ Dự án Đầu tư làm mới hệ thống đèn trang trí trên các tuyến đường khu vực trung tâm xã Tân Hải. Dự án hướng đến việc nâng cấp hệ thống chiếu sáng, cải thiện diện mạo trung tâm hành chính mới của xã sau khi sáp nhập.

Cụ thể, ngày 13/4/2026, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đã chính thức được thông qua tại Quyết định số 75/QĐ-KT, do Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hải - ông Huỳnh Ngọc Phú ký. Tại gói thầu này, giá trị dự toán được phê duyệt ở mức cao hơn nhiều so với dự án thoát lũ, cụ thể là 1.983.594.620 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu tiếp tục được chủ đầu tư xác định là chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.

Dữ liệu ghi nhận tiến trình thực hiện các thủ tục chỉ định thầu được hoàn tất trong thời gian 07 ngày làm việc. Đến ngày 20/4/2026, căn cứ theo Quyết định số 80/QĐ-KT, Công ty TNHH Xây lắp Thương mại Đồng Tâm tiếp tục được chủ đầu tư lựa chọn là đơn vị thi công hệ thống chiếu sáng. Mức giá trúng thầu được ghi nhận trong văn bản phê duyệt là 1.983.594.620 đồng. Lịch sử lặp lại tương tự như gói thầu số 05, giá trúng thầu của doanh nghiệp hoàn toàn không có sự xê dịch so với giá dự toán được phê duyệt ban đầu, tỷ lệ tiết kiệm tiếp tục ghi nhận ở mức 0 đồng.

Quyết định số 80/QĐ-KT phê duyệt KQLCNT gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình và đảm bảo an toàn giao thông, nằm trong khuôn khổ Dự án Đầu tư làm mới hệ thống đèn trang trí trên các tuyến đường khu vực trung tâm xã Tân Hải. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Việc trích xuất và phân tích năng lực dự thầu của các đơn vị thi công là thao tác nghiệp vụ cần thiết để đánh giá bức tranh toàn cảnh về thị trường cung cấp dịch vụ công. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty TNHH Xây lắp Thương mại Đồng Tâm có mã số thuế 3400630403. Doanh nghiệp có trụ sở chính đăng ký tại số 08 Nguyễn Văn Trỗi, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cung cấp một cơ sở dữ liệu chi tiết về lịch sử tham gia các dự án đầu tư công của doanh nghiệp này. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Xây lắp Thương mại Đồng Tâm đã đăng ký và tham gia tổng cộng 65 gói thầu. Kết quả thống kê cho thấy một năng lực cạnh tranh ấn tượng khi doanh nghiệp này đã được tuyên bố trúng thầu 46 gói, trượt 13 gói, hiện còn 04 gói thầu chưa công bố kết quả và 02 gói thầu bị hủy vì các lý do khách quan.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HẠN MỨC VÀ QUY TRÌNH ÁP DỤNG HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU Nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật và cung cấp cơ sở đối chiếu minh bạch cho bạn đọc về các quy định đấu thầu hiện hành, Báo Tri thức và Cuộc sống trích dẫn chi tiết một số điều khoản pháp lý liên quan đến hình thức chỉ định thầu như sau: 1. Về hạn mức áp dụng chỉ định thầu Căn cứ theo điểm m, khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (và các quy định sửa đổi tương ứng tại Luật số 90/2025/QH15), hình thức chỉ định thầu được phép áp dụng đối với các gói thầu thuộc dự án đầu tư công nằm trong hạn mức: Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng.

Gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng. Các gói thầu có giá trị vượt hạn mức nêu trên, trừ khi rơi vào các tình huống đặc biệt khẩn cấp (thiên tai, dịch bệnh, bí mật nhà nước...), đều phải tiến hành tổ chức đấu thầu rộng rãi để đảm bảo tính cạnh tranh. 2. Về trách nhiệm trong quy trình chỉ định thầu Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP về thi hành Luật Đấu thầu, đối với quy trình chỉ định thầu rút gọn, dù các thủ tục được phép tinh giản để đảm bảo tiến độ, chủ đầu tư vẫn mang trách nhiệm giải trình tuyệt đối trong việc đánh giá, lựa chọn đúng nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính. Mọi quyết định phê duyệt phải bảo đảm mục tiêu tối thượng là tiết kiệm và mang lại hiệu quả cao nhất cho ngân sách nhà nước. 3. Về nguyên tắc quản lý nguồn vốn ngân sách Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, chủ đầu tư dự án phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt giá gói thầu phải sát với giá thị trường, làm thước đo cơ sở để quá trình lựa chọn nhà thầu mang lại giá trị kinh tế thực chất thông qua tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu.

