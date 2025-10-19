Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Hé lộ công thức bài thuốc cổ 5.000 năm trong hang núi lửa, y học bàng hoàng

Các nhà khoa học phát hiện bài thuốc cổ trong hang núi lửa, hé mở bí mật y học cổ đại và nguồn gốc bất ngờ của sản phẩm y tế hiện đại.

Theo nguoilaodong.com.vn

Phân tích DNA lớp trầm tích cổ đại bên trong hang İnönü, một hang động núi lửa ở tỉnh Zonguldak - Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khoa học đã phát hiện ra một bài thuốc có từ 5.000 năm trước cũng như nhiều chi tiết quan trọng về bệnh tật và y học thời cổ đại.

Hang động núi lửa İnönü ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Arkeonews
Hang động núi lửa İnönü ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Arkeonews

Viết trên tạp chí khoa học PLoS ONE, nhóm tác giả từ Đại học Zonguldak Bülent Ecevit (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết họ đã dùng phương pháp giải trình tự metagenomic tiên tiến tái tạo lịch sử 5.000 năm cộng đồng vi sinh vật trong trầm tích hang İnönü, nơi con người cổ đại từng sinh sống suốt hàng thiên niên kỷ.

Địa chất độc đáo của hang động núi lửa này cung cấp nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, bao gồm các mỏ than mà cư dân thời tiền sử đã khéo léo sử dụng cho mục đích y học.

Phân tích đất từ 4 tầng văn hóa riêng biệt cho thấy người xưa đã điều trị buồn nôn, tiêu chảy, đau dạ dày và các rối loạn tiêu hóa khác bằng các chất có nguồn gốc từ than củi.

Phương pháp này cho thấy các liệu pháp sử dụng than hoạt tính trong y học hiện đại có sự kế thừa đáng kể bài thuốc 5.000 tuổi này.

Các nhà nghiên cứu cũng xác định được các gene kháng kháng sinh có niên đại hàng thiên niên kỷ trong cộng đồng vi khuẩn cổ đại trong hang động: Gene tetA từ năm 4300 trước Công nguyên, intl1 từ năm 3000 trước Công nguyên và OXA-58 từ năm 1400 trước Công nguyên.

Những phát hiện này ủng hộ giả thuyết cho rằng khả năng kháng kháng sinh đã tiến hóa tự nhiên trong vi khuẩn đất từ rất lâu trước khi dược phẩm của con người phát triển.

Trong bối cảnh nhân loại đang đối mặt với tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng, khám phá trên không chỉ giúp tái hiện lại rõ nét hơn đời sống cổ đại, mà còn làm nổi bật vai trò của khảo cổ học trong việc tìm hiểu sự tiến hóa của y học, từ đó có các chiến lược phù hợp hơn để đối phó với các thách thức thời hiện đại.

giadinh.suckhoedoisong.vn
Link bài gốc Copy link
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cong-thuc-bat-ngo-cua-bai-thuoc-5000-tuoi-trong-hang-dong-nui-lua-172250919073427618.htm?fbclid=IwY2xjawNe1LpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFPUW9HSmdBN2FtMENBdWgxAR7UoKKfyBQYEvaEwq84xW9hb1rs_8nS0UFxcXNFjPdnVjLj12-JPWPII4sDPw_aem_R81N2r30y4rPxABPxWuRvw
#Khám phá y học cổ đại #Bài thuốc 5.000 năm tuổi #Phân tích DNA hang động #Chống kháng kháng sinh tự nhiên #Vai trò khảo cổ học trong y học #Ứng dụng than hoạt tính trong điều trị

Bài liên quan

Kho tri thức

Người duy nhất khiến Tào Tháo 'mềm lòng' dù phạm lỗi liên tiếp là ai?

Tào Tháo nổi tiếng quyết đoán và nghiêm minh, nhưng có một viên tướng luôn được ông dung thứ. Thân thế đặc biệt của người này khiến nhiều người kính phục.

Tào Tháo là một trong những nhân vật nổi tiếng trong thời Tam Quốc. Ông được biết đến là một chính trị gia, nhà quân sự tài giỏi nhưng bản tính lại rất đa nghi và có phần tàn độc. Với tính cách này của Tào Tháo đã khiến rất nhiều đối thủ và thậm chí là các quân thần của ông phải khiếp sợ. Thế nhưng thực tế lại có một người luôn được Tào Tháo bao dung mà bỏ qua hết mặc dù rất hay mắc lỗi. Người đó là ai?

Tào Hồng là người thân của Tào Tháo

Xem chi tiết

Kho tri thức

Vén màn bí ẩn vụ ngộ độc thủy ngân lâu đời nhất thế giới

Vụ ngộ độc thủy ngân cổ nhất thế giới được phát hiện ở Iberia Thời Đại Đồ Đồng, nghiên cứu mới tiết lộ.

1-8032.png
Vốn dĩ, thủy ngân được coi là một trong mười chất gây lo ngại lớn nhất cho sức khỏe cộng đồng. Ảnh: @Đại học Seville.
2-27.png
Nhiễm độc hoặc ngộ độc thủy ngân có thể gây ra những tác động độc hại nghiêm trọng cho con người, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch, cũng như phổi, thận, da và mắt. Ảnh: @Đại học Seville.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Hòn đảo lớn nhất thế giới đang nhỏ lại, chuyên gia giải mã sao?

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới đang co lại và trôi dạt theo hướng Tây Bắc do tác động từ băng tan.

daooo-1.jpg
Đảo Greenland đang bị xoắn, nén và kéo giãn. Điều này xảy ra do kiến tạo mảng và chuyển động trong lớp đá nền, gây ra bởi những mảng băng lớn trên bề mặt tan chảy và giảm áp lực lên bên dưới. Ảnh: Rod Long/Unsplash.
daooo-2.jpg
Kể từ đỉnh điểm của Kỷ Băng hà cuối cùng cách đây khoảng 20.000 năm, sự tan chảy của các tảng băng đã làm giảm áp lực lên khối đất liền, khiến mảng kiến ​​tạo và nền đá sâu của Greenland bị biến dạng. Ảnh: Journal of Geophysical Research: Solid Earth (2025). DOI: 10.1029/2024jb030847.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Ai thật sự ra tay hãm hại Quan Vũ?

Ai thật sự ra tay hãm hại Quan Vũ?

Cái chết của Quan Vũ thời Tam Quốc bao năm qua vẫn là dấu hỏi lớn. Liệu hung thủ thật sự là Tôn Quyền hay Phan Chương — hay còn một thế lực bí ẩn phía sau?