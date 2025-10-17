Hà Nội

Vén màn bí ẩn vụ ngộ độc thủy ngân lâu đời nhất thế giới

Kho tri thức

Vén màn bí ẩn vụ ngộ độc thủy ngân lâu đời nhất thế giới

Vụ ngộ độc thủy ngân cổ nhất thế giới được phát hiện ở Iberia Thời Đại Đồ Đồng, nghiên cứu mới tiết lộ.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Vốn dĩ, thủy ngân được coi là một trong mười chất gây lo ngại lớn nhất cho sức khỏe cộng đồng. Ảnh: @Đại học Seville.
Nhiễm độc hoặc ngộ độc thủy ngân có thể gây ra những tác động độc hại nghiêm trọng cho con người, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch, cũng như phổi, thận, da và mắt. Ảnh: @Đại học Seville.
Giờ đây, một nghiên cứu mới khám phá mối quan hệ phức tạp giữa thủy ngân độc hại và sức khỏe con người trong suốt hàng nghìn năm lịch sử. Ảnh: @Đại học Seville.
Trong bài nghiên cứu có tựa đề "Việc sử dụng và lạm dụng chu sa ở Iberia Thời Kỳ Đồ Đá Mới và Đồ Đồng Muộn", một nhóm gồm 14 chuyên gia về sinh học, hóa học, nhân chủng học thể chất và khảo cổ học của trường Đại học Seville đã trình bày kết quả của nghiên cứu lớn nhất dựa trên sự hiện diện của thủy ngân trong xương người cổ xưa. Ảnh: @Đại học Seville.
Họ thực hiện nghiên cứu này với mẫu gồm tổng cộng 370 hài cốt cá nhân tại 23 địa điểm khảo cổ ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có niên đại từ Thời Kỳ Đồ Đá Mới, Đồ Đồng,...Ảnh: @Đại học Seville.
Kết quả cho thấy, mức độ phơi nhiễm thủy ngân cao nhất xảy ra vào đầu Thời Đại Đồ Đồng, khoảng năm 2900 đến 2600 Trước Công nguyên. Ảnh: @Đại học Seville.
Trong giai đoạn này, việc khai thác và sử dụng chu sa đã tăng lên đáng kể vì lý do xã hội và văn hóa, cũng như tín ngưỡng tâm linh. Ảnh: @Đại học Seville.
Chu sa (HgS) là một khoáng chất thủy ngân sunfua, khi nghiền thành bột sẽ chuyển thành bột màu đỏ rực rỡ và nổi bật. Trong lịch sử, chất này đã được sử dụng để sản xuất bột màu trong sơn, vốn đã nổi tiếng từ thời cổ đại ("màu đỏ Pompeian") hoặc trong nghệ thuật hiện đại (được gọi là "màu đỏ son"). Ảnh: @Đại học Seville.
Việc khai thác chu sa Almadén bắt đầu từ Thời Kỳ Đồ Đá Mới, cách đây 7.000 năm. Đến đầu Thời Đại Đồ Đồng, khoảng 5.000 năm trước, chu sa đã trở thành một sản phẩm có giá trị xã hội to lớn, mang tính chất vừa thiêng liêng, vừa bí truyền, vừa xa hoa. Ảnh: @Đại học Seville.
Trong Thời Đại Đồ Đồng ở Iberia miền nam Bồ Đào Nha và Andalusia, bột chu sa được sử dụng để sơn các phòng đá lớn, trang trí tượng nhỏ hoặc bia đá, và rải lên người chết. Kết quả là, nhiều người hẳn đã vô tình hít phải hoặc uống bột nước chu sa chứa thủy ngân (vì giá trị nghi lễ, biểu tượng và huyền bí mà nó được gán cho), điều này dẫn đến sự tích tụ thủy ngân không ngờ tới trong cơ thể. Ảnh: @Đại học Seville.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
#ngộ độc #thủy ngân #ngôi mộ #hài cốt #bột chu sa

