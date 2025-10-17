Người duy nhất khiến Tào Tháo 'mềm lòng' dù phạm lỗi liên tiếp là ai?

Tào Tháo nổi tiếng quyết đoán và nghiêm minh, nhưng có một viên tướng luôn được ông dung thứ. Thân thế đặc biệt của người này khiến nhiều người kính phục.

Tào Tháo là một trong những nhân vật nổi tiếng trong thời Tam Quốc. Ông được biết đến là một chính trị gia, nhà quân sự tài giỏi nhưng bản tính lại rất đa nghi và có phần tàn độc. Với tính cách này của Tào Tháo đã khiến rất nhiều đối thủ và thậm chí là các quân thần của ông phải khiếp sợ. Thế nhưng thực tế lại có một người luôn được Tào Tháo bao dung mà bỏ qua hết mặc dù rất hay mắc lỗi. Người đó là ai?

Tào Hồng là người thân của Tào Tháo

Tào Tháo có 4 vị tướng nổi tiếng đó là Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên. Xét về năng lực của 4 vị tướng này thì Tào Hồng là yếu nhất. Tào Hồng là người huyện Tiếu, Phái Quốc (nay là Bạc Châu, An Huy, Trung Quốc ), ông vốn là em họ của Tào Tháo. Năm 190, Tào Hồng bắt đầu theo phò tá Tào Tháo. Ông là một trong số các quân thần thân cận của Tào Tháo.

Tào Tháo rất khoan dung với Tào Hồng.

Tào Hồng được biết đến là một người có lòng tham và rất keo kiệt, tính cách thì rất lỗ mãng. Ông không ít lần đã phạm các tội lớn nhỏ khiến Tào Tháo phải đau đầu, hơn nữa vì tính cách này mà ông đã gây hiềm khích đối với cháu của mình là Tào Phi, con trai Tào Tháo.

Chính Tào Hồng đã làm mất Đồng Quan, nhưng Tào Tháo cũng không hề trị tội. Ngay cả khi người thân của Tào Hồng bị Mãn Sủng bắt, Tào Hồng cũng xin Tào Tháo tha thứ. Tào Tháo lại giúp ông để cứu người. Thế nhưng Mãn Sủng rất hung hãn mà đã giết luôn người thân của Tào Hồng trước khi Tào Tháo đến.

Lý do Tào Tháo luôn khoan dung với Tào Hồng

Thứ nhất, họ gốc của Tào Tháo vốn dĩ là Hạ Hầu nhưng cha của Tào Tháo là Tào Tung xuất thân từ một gia đình bình thường, không có tiếng tăm. Tào Tung được Tào Đằng (là một hoạn quan) nhận nuôi thì đã lấy họ là Tào.

Vì thế mà Tào Tháo cũng lấy họ Tào. Theo như mối quan hệ trong họ Tào thì Tào Tháo, Tào Hồng và Tào Nhân là cùng một ông cố nội (cụ nội). Vì Tào Đằng là hoạn quan nên Tào Tháo không có anh em họ hàng thân thích nhiều. Đối với Tào Tháo thì Tào Hồng với Tào Nhân là anh em thân thiết nhất.

Thứ hai, khi bắt đầu chiêu binh khiển quân, Tào Hồng luôn sát cánh và trợ giúp cho Tào Tháo rất nhiều. Tào Hồng là một người rất keo kiệt khi Tào Phán có hỏi vay tiền nhưng ông không đồng ý.

Nhưng đối với Tào Tháo thì ngược lại. Tào Hồng luôn rộng lượng và hết lòng hỗ trợ Tào Tháo. Không chỉ hỗ trợ Tào Tháo về tài chính, ông còn tiếp quân cho Tào Tháo. Khi Tào Tháo đuổi theo Đổng Trác thì bị Từ Vinh phục kích ở Hành Dương nên đã bị tổn thất nặng nề về quân số. Lúc này, chính Tào Hồng đã chiêu mộ binh lính cho Tào Tháo.

Trong đó có 1.000 binh lính là của gia đình ông và 2.000 binh lính ông nhờ tổng đốc Dương Châu Trần Ôn chiêu mộ. Khi đến Đan Dương đã chiêu mộ hơn 2.000 quân, tổng cộng có hơn 5.000 quân và ngựa đều giao cho Tào Tháo. Đối với Tào Tháo, lúc đó sự giúp đỡ này thực sự rất quý báu. Trong các quân thần của Tào Tháo, không ai giúp ông nhiều như vậy.

Thứ ba, Tào Hồng tuy có mắc nhiều lỗi nhưng trong những việc quan trọng ông vẫn làm việc rất cẩn trọng. Đặc biệt ông đã có công hai lần cứu sống Tào Tháo. Lần thứ nhất là khi Tào Tháo đuổi theo Đổng Trác và bị phục kích ở Huỳnh Dương, Biện Thủy. Trong lúc tình thế nguy cấp, ông đã nhường ngựa cho Tào Tháo và nói: "Thiên hạ có thể không có Tào Hồng nhưng không thể thiếu người", rồi cầm kiếm cõng Tào Tháo qua sông.

Lần thứ hai, tại trận Đồng Quan, Tào Hồng không màng nguy hiểm mà chặn Mã Siêu để Tào Tháo có thể trốn thoát.

Có thể nói, Tào Hồng không chỉ là người thân mà còn một lòng trung thành đối với Tào Tháo. Ông nhiều lần vào sinh ra tử, sẵn sàng bảo vệ và luôn hết lòng phò tá cho Tào Tháo. Điều này khiến Tào Tháo rất trân trọng và luôn khoan dung với Tào Hồng dù cho ông có nhiều lần phạm lỗi.