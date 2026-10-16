Hành trình giữ tam thai hơn 7 tuần, 3 em bé chào đời ở tuần 35

Mang tam thai sau chuyển 2 phôi, sản phụ Mỹ Châu đối mặt nguy cơ sinh non từ tuần 27. Hơn 7 tuần theo dõi sát sao giúp ba bé chào đời ở tuần 35.

Mang tam thai sau chuyển 2 phôi, sản phụ Mỹ Châu (29 tuổi, quê Hưng Yên) đối mặt nguy cơ sinh non từ tuần thai thứ 27. Sau hơn 7 tuần được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, ba em bé chào đời ở tuần 35, với cân nặng từ 1,5-2 kg.

Cổ tử cung xóa, có dấu hiệu mở từ tuần thai thứ 27

Lần đầu mang thai, chị Mỹ Châu vừa đón nhận niềm hạnh phúc khi mang tam thai, vừa phải đối diện với nhiều lo lắng do nguy cơ sinh non. Ở tuần thai thứ 27, sản phụ xuất hiện nhiều cơn co tử cung, cổ tử cung xóa và có dấu hiệu mở.

Đêm 25/7, chị nhập viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, được điều trị và theo dõi sát tại Khoa Sản bệnh A4 dưới sự phụ trách theo dõi của BSCKII Phạm Quỳnh Ly cùng ê-kíp.

Tình trạng cổ tử cung thay đổi, các cơn co tử cung xuất hiện khiến gia đình luôn thấp thỏm sau mỗi lần thăm khám. Đáng chú ý, cả ba thai nhi đều có kích thước nhỏ hơn tuổi thai, khiến quá trình theo dõi và giữ thai thêm phức tạp.

Ê-kíp phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Trong thời gian nằm viện, các bác sĩ kiểm soát cơn co tử cung, đồng thời đánh giá sự phát triển của từng thai nhi. Các chỉ số siêu âm, Doppler và CTG được theo dõi nhằm phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường, làm cơ sở cân nhắc hướng xử trí phù hợp.

Khoảng tuần thai thứ 32, một thai nhi xuất hiện biến đổi chỉ số Doppler. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đánh giá diễn biến của từng thai nhi để cân nhắc khả năng kéo dài thai kỳ.

Với gia đình chị Châu, mỗi ngày thai kỳ được duy trì đều mang lại thêm hy vọng. Tuy nhiên, việc kéo dài thai kỳ cũng đòi hỏi theo dõi liên tục để kịp thời phát hiện những thay đổi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và các bé.

Mổ lấy thai ở tuần 35, ba bé nặng từ 1,5 kg

Đến tuần thai thứ 35, chỉ số Doppler của cả ba thai nhi đều biến động, làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe của các bé. Sau khi đánh giá tình trạng sản phụ và thai nhi, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai.

Ca phẫu thuật do ThS.BSCKII Nguyễn Biên Thùy, Trưởng khoa Phụ tự nguyện, và BSCKII Phạm Quỳnh Ly, Khoa Sản bệnh A4, cùng ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức thực hiện.

Ba bé gái lần lượt chào đời với cân nặng: Bảo Ngọc 2 kg, Bảo Hân 1,7 kg và Bảo Ngân 1,5 kg. Sau sinh, cả ba được chuyển đến Khoa Sơ sinh để theo dõi và chăm sóc.Trong đó, bé Bảo Ngọc đủ điều kiện trở về bên mẹ sớm. Hai bé Bảo Hân và Bảo Ngân tiếp tục được chăm sóc tại khoa trong 10 ngày trước khi đoàn tụ với gia đình.

Ba em bé chào đời an toàn - Ảnh BVCC

Đến ngày đầy tháng, cân nặng của ba bé lần lượt đạt 3 kg, 2,9 kg và 2,6 kg. Từ những em bé có cân nặng khi sinh còn khiêm tốn, cả ba đang từng bước phát triển trong sự chăm sóc của gia đình và đội ngũ y tế.

Theo dõi thai kỳ nguy cơ cao để kịp thời xử trí

Trường hợp của sản phụ Mỹ Châu cho thấy những thách thức trong quản lý thai kỳ đa thai, đặc biệt khi xuất hiện dấu hiệu dọa sinh non và các chỉ số theo dõi thai nhi biến đổi.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cảnh báo, với thai kỳ nguy cơ cao, việc khám thai định kỳ và tuân thủ lịch theo dõi do bác sĩ chỉ định có ý nghĩa quan trọng. Khi xuất hiện cơn co tử cung bất thường, ra máu âm đạo, rỉ ối hoặc các dấu hiệu bất thường khác, thai phụ cần đến cơ sở y tế để được đánh giá, không tự ý dùng thuốc hoặc trì hoãn thăm khám.

Việc lựa chọn thời điểm sinh cần dựa trên đánh giá toàn diện tình trạng của mẹ và từng thai nhi. Sau sinh, trẻ sinh non hoặc có cân nặng thấp cần được theo dõi, chăm sóc phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Từ nguy cơ sinh non ở tuần 27 đến thời điểm đón ba con ở tuần 35, hành trình của gia đình chị Mỹ Châu là minh chứng cho những nỗ lực trong theo dõi thai kỳ nguy cơ cao. Sự phối hợp giữa chuyên khoa sản và sơ sinh góp phần bảo đảm quá trình chăm sóc liên tục cho cả mẹ và các bé.

Những dấu hiệu thai phụ cần lưu ý - Cơn co tử cung xuất hiện thường xuyên hoặc tăng dần, nhất là khi thai chưa đủ tháng. - Ra máu âm đạo hoặc rỉ ối. - Có biểu hiện bất thường cần được bác sĩ đánh giá trong quá trình theo dõi thai kỳ. Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, thai phụ cần liên hệ cơ sở sản khoa để được thăm khám kịp thời. Không tự ý sử dụng thuốc nhằm trì hoãn chuyển dạ.

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