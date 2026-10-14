Hy hữu: Hai bé gái sinh đôi nằm trong hai tử cung khác nhau

Người mẹ 32 tuổi có dị tật bẩm sinh hai tử cung, hai cổ tử cung, mang song thai tự nhiên với mỗi thai nằm trong một tử cung riêng biệt.

Mang song thai tự nhiên trên nền dị tật hai tử cung

Sản phụ N.T.P.L., 32 tuổi, quê Đồng Tháp, vừa hồi phục sức khỏe và xuất viện sau ca sinh đặc biệt tại Bệnh viện Từ Dũ. Trước đó, sau khi lập gia đình, chị phát hiện mình có dị tật bẩm sinh hai tử cung, hai cổ tử cung – một dạng bất thường của đường sinh dục nữ.

Dù có dị tật này, chị L. vẫn có thể mang thai tự nhiên. Trong hai lần mang thai trước, cả hai bé trai đều phát triển trong tử cung bên phải và chào đời với cân nặng 3.900 gram.

Đến lần mang thai thứ ba, chị mang song thai tự nhiên. Điểm đặc biệt là hai thai nằm ở hai tử cung khác nhau, mỗi thai có một bánh nhau và một buồng ối riêng. Đây là tình huống hiếm gặp, bởi hai thai đồng thời phát triển trong hai tử cung riêng biệt không phải diễn biến thường thấy ở người có dị tật này.

2 bé song sinh ở trong hai tử cung khác nhau - Ảnh BVCC

Trong suốt thai kỳ, hai thai được theo dõi định kỳ. Các chỉ số phát triển nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, cấu trúc hai tử cung nằm lệch về hai bên và cùng phát triển khi mang thai khiến sản phụ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Chị gần như chỉ có thể nằm ngửa ở một tư thế.

Nhận thức được tính chất đặc biệt của thai kỳ và những nguy cơ có thể phát sinh, gia đình quyết định đưa sản phụ đến Bệnh viện Từ Dũ trong tháng cuối thai kỳ để được theo dõi, đánh giá và chuẩn bị phương án sinh an toàn.

Mổ lấy thai ở tuần 36, đón hai bé gái

Sau khi hội chẩn và đánh giá tình trạng sản khoa, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai khi thai được 36 tuần 1 ngày. Chỉ định này được đưa ra trong bối cảnh sản phụ mang song thai và có tiền sử hai lần mổ lấy thai trước đó.

Ca phẫu thuật được tiến hành lúc 9h30 ngày 9/10/2026. Hai bé gái lần lượt chào đời với cân nặng 2.950 gram và 2.500 gram.

Ê-kíp phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Sau sinh, bé gái đầu tiên khóc to, được chăm sóc và trở về bên mẹ. Bé thứ hai có tiếng khóc yếu hơn nên được các bác sĩ sơ sinh tiếp nhận để theo dõi và chăm sóc thêm.

Sau 5 ngày hậu phẫu, sức khỏe sản phụ hồi phục tốt, gần như hoàn toàn và đủ điều kiện xuất viện cùng bé gái đầu lòng. Trong khi đó, bé thứ hai tiếp tục được chăm sóc tại khoa sơ sinh, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới nếu tình trạng ổn định.

Bác sĩ hướng dẫn sản phụ chăm sóc trẻ sơ sinh - Ảnh BVCC

Ca sinh là một trường hợp đặc biệt trong thực hành sản khoa, cho thấy thai kỳ ở người có dị tật bẩm sinh đường sinh dục cần được theo dõi và đánh giá phù hợp với từng trường hợp. Việc phát hiện bất thường về cấu trúc tử cung, theo dõi sự phát triển của thai và lựa chọn thời điểm, phương pháp sinh cần được cân nhắc dựa trên tình trạng cụ thể của mẹ và thai nhi.

"Với sản phụ có tiền sử phẫu thuật lấy thai hoặc được phát hiện dị tật tử cung, việc khám thai định kỳ và trao đổi đầy đủ với bác sĩ về tiền sử sản khoa có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng kế hoạch" theo dõi, sinh nở. Khi có dấu hiệu bất thường hoặc được xác định thuộc nhóm thai kỳ nguy cơ, thai phụ cần tuân thủ hướng dẫn của cơ sở chuyên khoa để được chăm sóc kịp thời", các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ khuyến cáo.

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