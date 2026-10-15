Hội chứng truyền máu song thai diễn tiến nhanh, hành trình giữ con nghẹt thở

Sau can thiệp bào thai, trải qua nhiều biến cố thai kỳ, em bé chào đời ở tuần 28 với cân nặng 1.200g, được chăm sóc gần 2 tháng trước khi xuất viện nặng 2.300g.

Hành trình giữ con của người mẹ mang tam thai nguy cơ cao

Mang tam thai tự nhiên, chị Ngọc Anh (31 tuổi), khi đang sinh sống tại Hàn Quốc, quyết định trở về Việt Nam để được theo dõi thai kỳ chuyên sâu.

Mang tam thai với 3 buồng ối, 2 bánh rau, chị Ngọc Anh tìm đến Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội từ tuần thai thứ 14 theo giới thiệu của người thân.

Đến tuần 16, các bác sĩ phát hiện hai thai chung bánh rau xuất hiện hội chứng truyền máu song thai giai đoạn II, diễn tiến nhanh. Một thai có biểu hiện thiểu ối nặng, không quan sát thấy bàng quang và gần như không cử động. Trong khi đó, thai còn lại bị đa ối do nhận quá nhiều máu.

Tình trạng càng phức tạp khi thai phụ có nhân xơ tử cung, rau bám mặt trước, làm tăng khó khăn cho quá trình can thiệp. Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật laser nhằm xử trí hội chứng truyền máu song thai, với mục tiêu giữ lại một trong hai thai bị ảnh hưởng.

Ca phẫu thuật được tiến hành ngay trong ngày, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TS.BSCKII Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và TS.BS Đinh Thúy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện.

Trước những yếu tố nguy cơ, ê-kíp phải lựa chọn đường vào phù hợp, hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu và kích thích cơn co tử cung. Sau can thiệp, thai nhi có diễn biến tích cực, phát triển và cử động tốt; không ghi nhận dấu hiệu chảy máu hay bong rau.

Niềm hạnh phúc của gia đình bệnh nhân và y bác sĩ - Ảnh BVCC

Thai kỳ tiếp tục biến cố, mẹ chuyển dạ ở tuần 25

Sau can thiệp, hai trong ba thai được giữ lại, mỗi thai có một bánh rau và một buồng ối riêng. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi, một thai xuất hiện tình trạng chậm tăng trưởng và không thể tiếp tục duy trì thai kỳ.

Đến tuần 25, chị Ngọc Anh xuất hiện cơn chuyển dạ. Các bác sĩ buộc phải chấm dứt thai kỳ đối với thai chậm tăng trưởng, đồng thời tìm cách bảo đảm an toàn cho thai còn lại.

Em bé còn lại tiếp tục được theo dõi sát tại Khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Khi thai được 28 tuần, nguy cơ sinh non ngày càng rõ, các bác sĩ chủ động chuẩn bị cho khả năng trẻ chào đời sớm bằng thuốc trưởng thành phổi và thuốc bảo vệ não thai nhi.

Sau khi người mẹ được sử dụng đủ liều thuốc theo chỉ định, cơn chuyển dạ mới xuất hiện. Chị Ngọc Anh sinh thường ở tuần 28, đón con với cân nặng 1.200g. Ngay sau sinh, em bé được chuyển đến Khoa Sơ sinh để tiếp tục chăm sóc và điều trị

Con được trở về với mẹ sau 2 tháng chăm sóc trẻ sinh non - Ảnh BVCC

Gần 2 tháng chăm sóc trẻ sinh non

Hai tháng tiếp theo là quãng thời gian gia đình hồi hộp chờ đợi từng tiến triển của con. Từ một em bé chỉ nặng 1.200g, trẻ được các bác sĩ và nhân viên y tế Khoa Sơ sinh chăm sóc sát sao, từng bước ổn định sức khỏe.

Khi em bé đủ điều kiện được chăm sóc theo phương pháp Kangaroo, người mẹ lần đầu được tự tay ôm con vào lòng sau hành trình đầy lo lắng. Đến ngày xuất viện, trẻ đạt cân nặng 2.300g, các chỉ số sức khỏe ổn định và đủ điều kiện trở về với gia đình.

Em bé cân nặng 2300g, đủ điều kiện về với gia đình - Ảnh BVCC

Nhìn lại quá trình mang thai và sinh con, chị Ngọc Anh cho biết điều giúp mình yên tâm là các bác sĩ luôn giải thích kỹ tình trạng của mẹ và các con, đồng thời thường xuyên động viên chị giữ tinh thần tích cực. Chị cảm nhận được sự đồng hành của đội ngũ y tế từ ca can thiệp ở tuần 16 đến quá trình theo dõi thai kỳ và chăm sóc trẻ sau sinh.

Từ trải nghiệm của mình, chị muốn nhắn nhủ những phụ nữ mang đa thai không nên chủ quan, ngay cả khi bản thân vẫn cảm thấy khỏe mạnh. Bất thường ở thai nhi có thể diễn tiến nhanh và không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ qua triệu chứng ở người mẹ.

"Theo dõi thai kỳ bằng siêu âm, thăm khám định kỳ và đánh giá chuyên sâu tại cơ sở có chuyên môn phù hợp là yếu tố quan trọng để phát hiện sớm nguy cơ. Với những trường hợp đa thai có chung bánh rau, việc theo dõi sát theo chỉ định của bác sĩ giúp nhận diện kịp thời các bất thường, từ đó cân nhắc phương án xử trí phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho mẹ và thai nhi", các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khuyến cáo.

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