Sống Khỏe

Hành trình 53 ngày cứu bé sơ sinh mắc tim bẩm sinh nặng

Trẻ sơ sinh non yếu, tim bẩm sinh nặng, viêm phổi nặng, nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp phải thở máy... đã được cứu sống ngoạn mục.

Thúy Nga

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã thực hiện thành công ca phẫu thuật tim, thắt ống động mạch lớn cho bé sơ sinh L.T.B.N (xã Yên Sơn). Nhờ sự chung tay của tập thể y bác sĩ, sự phối hợp liên khoa nhịp nhàng cùng tấm lòng sẻ chia của các mạnh thường quân, ca mổ đã được tiến hành kịp thời, mang lại sự sống cho em bé.

Ngay khi vừa chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, bé N. đã có biểu hiện tím tái, khó thở. Các bác sĩ nhanh chóng xác định tình trạng nặng, nghi ngờ viêm phổi sơ sinh và suy hô hấp nên đã chuyển bé xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để điều trị chuyên sâu.

Khi nhập viện, bé trong tình trạng sơ sinh non yếu, viêm phổi nặng, nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp phải thở máy, tiên lượng rất nặng.

tim-bam-sinh.png

Trong hơn 20 ngày đầu, dù được hồi sức tích cực, truyền máu và điều trị kháng sinh nhiều đợt, tình trạng của bé vẫn không cải thiện. Siêu âm tim, bác sĩ phát hiện bé mắc bệnh tim bẩm sinh còn ống động mạch lớn, khiến máu chảy bất thường từ động mạch chủ sang động mạch phổi, làm giãn buồng tim trái và gây suy tim nặng.

Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ xác định phẫu thuật thắt ống động mạch là phương án duy nhất để cứu tính mạng của trẻ.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật đặt ra nhiều thách thức khi bệnh nhi mới 20 ngày tuổi, nặng 3,1 kg và phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Gia đình bé có hoàn cảnh khó khăn, nên êkip đã phối hợp với Phòng Công tác xã hội kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình bé.

tim-bam-sinh-2.jpg
Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của ê - kíp phẫu thuật, thủ thuật thắt ống động mạch lớn được thực hiện thành công. Ống mạch được xử lý triệt để, huyết động của trẻ dần ổn định. Đây là yếu tố quyết định giúp bé vượt qua nguy cơ vỡ mạch và suy tim cấp tính, một tình huống có thể đe dọa tính mạng chỉ trong thời gian rất ngắn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chăm sóc hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm trùng và hỗ trợ hô hấp. Đội ngũ y bác sĩ theo dõi liên tục diễn biến của trẻ, điều chỉnh thuốc và các thông số điều trị theo từng giờ. Sự cải thiện của bé qua từng ngày là động lực lớn đối với tập thể thực hiện ca bệnh.

Sau hơn 1 tháng điều trị, sức khỏe của bé N. dần hồi phục. Phổi thông khí tốt, tim hoạt động ổn định, bé tự thở, bú được và tăng cân trở lại. Khi vừa tròn 53 ngày tuổi, bé được xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Hành trình hồi sinh của bé N. là minh chứng cho sức mạnh của tình thương, của y đức và sự tận tâm không ngừng nghỉ.

Đó cũng là câu chuyện đẹp về sự chung tay của cộng đồng, của những tấm lòng thiện nguyện – những người đã góp phần thắp sáng lại cuộc đời nhỏ bé nhưng đầy nghị lực này.

Một sự sống được giữ lại, một phép màu được viết tiếp – tất cả bắt đầu từ trái tim.

