Hà Nội đề xuất hỗ trợ đến 20 triệu đồng giúp người dân đổi xe máy điện

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về đề án "Vùng phát thải thấp trong vành đai 1", một bước đi chiến lược nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Thảo Nguyễn
Video: Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20 triệu cho người dân đổi xe máy điện (Theo:SKĐS)

Trọng tâm của đề án không chỉ nằm ở việc kiểm soát giao thông mà còn đi kèm các chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực để khuyến khích người dân và doanh nghiệp chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Thay đổi tư duy quản lý theo mức độ phát thải

Theo báo cáo từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), thành phố sẽ chuyển dịch từ việc quản lý theo loại phương tiện sang quản lý dựa trên mức độ phát thải thực tế. Tiêu chuẩn khí thải sẽ trở thành căn cứ pháp lý cốt lõi để phân loại, kiểm soát và hạn chế các phương tiện lưu thông trong khu vực nội đô. Mô hình này được cụ thể hóa thông qua các quy định về kiểm định khí thải bắt buộc. Những phương tiện không đáp ứng quy chuẩn sẽ bị hạn chế và tiến tới cấm lưu thông hoàn toàn tại các vùng phát thải thấp.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ đến 20 triệu đồng giúp người dân đổi xe máy điện.

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi một cách tự nhiên, Hà Nội dự kiến kết hợp các công cụ kinh tế và hành chính. Cụ thể, thành phố sẽ tăng phí trông giữ xe đối với các phương tiện gây ô nhiễm, đồng thời thực hiện miễn, giảm lệ phí cho các dòng xe xanh. Cách tiếp cận này tạo ra sự chênh lệch chi phí vận hành, giúp người dân tự nguyện thay đổi thói quen sử dụng phương tiện mà không cần quá phụ thuộc vào các biện pháp cưỡng chế hành chính cứng nhắc.

Cơ chế hỗ trợ tài chính trực tiếp cho cá nhân

Dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố đưa ra các mức hỗ trợ cụ thể nhằm đảm bảo tính công bằng xã hội. Đối tượng thụ hưởng là cá nhân thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên tại Hà Nội, đang sở hữu xe máy xăng đăng ký trước thời điểm nghị quyết ban hành. Khi chủ xe thực hiện chuyển đổi sang phương tiện chạy điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ trực tiếp.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ nhóm yếu thế, hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện với mức trần 20 triệu đồng.

Mức hỗ trợ thông thường được đề xuất là 20% giá trị xe mới, nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ nhóm yếu thế, hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện với mức trần 20 triệu đồng; hộ cận nghèo nhận hỗ trợ 80%, tối đa không quá 15 triệu đồng. Mỗi cá nhân được áp dụng chính sách này cho 1 xe, kéo dài từ khi nghị quyết có hiệu lực đến hết năm 2029. Nếu không nhận tiền mặt, người dân có thể đổi sang thẻ vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có giá trị tương đương.

Ưu đãi tín dụng và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, Hà Nội còn đề xuất chính sách hỗ trợ 30% lãi suất vay khi cá nhân mua trả góp xe máy điện với thời hạn vay không quá 12 tháng. Đây được xem là đòn bẩy tài chính quan trọng giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dòng xe sạch mà không bị áp lực về nguồn vốn ban đầu.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, Hà Nội còn đề xuất chính sách hỗ trợ 30% lãi suất vay khi cá nhân mua trả góp xe máy điện với thời hạn vay không quá 12 tháng.

Đối với doanh nghiệp, thành phố tập trung vào các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích và vận tải. Các doanh nghiệp đầu tư xe chuyên dùng như xe cứu thương, xe bưu chính, xe quét rác, xe đưa đón học sinh, taxi hoặc xe cho thuê tự lái chạy bằng năng lượng xanh sẽ được hỗ trợ 30% lãi suất vay ngân hàng thương mại với thời hạn tối đa 5 năm.

Ngoài ra, các tổ chức còn có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ bảo vệ môi trường của thành phố. Những chính sách đồng bộ này được kỳ vọng sẽ giảm thiểu xáo trộn đời sống và tạo động lực mạnh mẽ cho lộ trình giao thông xanh của thủ đô.

Số hóa - Xe

Xe máy điện Việt Nam đứng thứ 3 toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ

Doanh số xe máy điện ở Việt Nam vừa tăng kỷ lục gần 100%. Chỉ sau nửa đầu năm, hơn 209.000 xe đã được bàn giao, đưa tổng lượng xe cả năm chạm mốc 700.000 chiếc.

Video: VinFast Viper - Xe máy điện đổi pin có gì hay?

Với doanh số tăng trưởng gần 100% trong nửa đầu năm và lộ trình "vùng phát thải thấp" tại Hà Nội đang cận kề, thị trường xe máy điện Việt Nam đang chứng kiến một cuộc bùng nổ thực sự. Đáng chú ý, VinFast đang cho thấy sức mạnh áp đảo với mức tăng trưởng lên đến 500%, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 3 thế giới về quy mô thị trường xe điện.

Số hóa - Xe

Simple Ultra 2026 hơn 66 triệu đồng - xe máy điện chạy tới 400 km/lần sạc

Thương hiệu Simple Energy tại Ấn Độ đã vừa cho ra mắt mẫu xe tay ga chạy điện mới mang tên Simple Ultra 2026, xe có thể lăn bánh tới 400 km/lần sạc.

Là nhà sản xuất xe điện nổi tiếng Ấn Độ với những dòng xe hiện đại, Simple Energy mới đây đã chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện Simple Ultra 2026. Đây là mẫu xe được định vị trong phân khúc cao cấp, và được tập trung để tối ưu những trải nghiệm cho người sử dụng.
Theo công bố của hãng, Simple Ultra 2026 được trang bị bộ pin dung lượng 6,5 kWh, bao gồm hai khối pin 5 kWh và 1,5 kWh. Nhờ đó, xe đạt phạm vi di chuyển theo tiêu chuẩn IDC lên tới 400 km, một trong những con số cao nhất trong phân khúc xe máy điện tại Ấn Độ hiện nay.
Số hóa - Xe

VinFast lập kỷ lục doanh số xe máy điện với hơn 135.000 đơn đặt hàng

VinFast đã nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng, xuất xưởng ra thị trường hơn 93.000 xe máy điện trong tháng 3/2026, đạt mức doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay.

Tháng 3/2026, VinFast đã nhận được tổng cộng hơn 135.000 đơn đặt hàng từ các đại lý phân phối trên toàn quốc và đã xuất xưởng hơn 93.000 xe. Trong đó, Evo và Feliz là hai dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất, với hơn 52.000 xe Evo và hơn 24.000 xe Feliz đến tay khách hàng trong tháng 3. Đây cũng là những mẫu xe bán chạy bậc nhất trên thị trường xe máy (bao gồm cả xe chạy xăng) kể từ đầu năm.

Về xu hướng, VinFast ghi nhận sức mua tăng đều tại các địa phương, trong đó số lượng lớn nhất thuộc về hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Riêng tại Thủ đô, chỉ trong tháng 3 đã có hơn 20.000 xe máy điện VinFast được giao cho khách hàng.

