Hàng trăm con cò nhạn bỗng xuất hiện bay rợp trời ở Huế

Ngày 26/4, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết những ngày gần đây, tại cánh đồng thôn Văn Giang (xã Phú Hồ) xuất hiện hàng trăm cá thể cò nhạn bay về kiếm ăn, tạo khung cảnh đẹp và bình yên.

Hình ảnh đàn cò nhạn bay về kiếm ăn trên cánh đồng ở TP Huế.

Sự xuất hiện với số lượng lớn của loài chim này không chỉ mang giá trị cảnh quan mà còn là dấu hiệu tích cực phản ánh môi trường sinh thái khu vực đang dần được cải thiện.

Theo Chi cục Kiểm lâm, cò nhạn hay cò ốc (tên khoa học Anastomus oscitans) là nhóm chim nước có tập tính định cư, nhưng do vùng sinh sống và nơi tìm kiếm thức ăn thu hẹp nên chúng phải di cư tới vùng khác, thường lựa chọn những khu vực có nguồn thức ăn dồi dào, môi trường yên tĩnh và ít bị tác động để dừng chân.

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, các loài chim nước thường đối mặt với nguy cơ bị săn bắt trái phép, đặt bẫy hoặc xua đuổi do nhận thức còn hạn chế. Nếu không có biện pháp kịp thời, đàn chim có thể nhanh chóng rời bỏ khu vực hoặc suy giảm số lượng.

Đàn cò nhạn tung bay trên cánh đồng.

Theo Chi cục Kiểm lâm, để bảo vệ hiệu quả đàn cò nhạn tại cánh đồng Văn Giang, người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không săn bắt, bẫy bắt, buôn bán hay tiêu thụ các loài chim hoang dã dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó, hạn chế các hoạt động gây tiếng ồn lớn, xua đuổi hoặc làm xáo trộn môi trường sống của chim, đặc biệt trong thời điểm chúng đang tập trung kiếm ăn.

Chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; đồng thời tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.