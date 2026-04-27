Hàng trăm con cò nhạn bỗng xuất hiện bay rợp trời ở Huế

Hàng trăm cá thể cò nhạn bỗng xuất hiện bay về kiếm ăn trên cánh đồng xã Phú Hồ (TP Huế) tạo nên cảnh đẹp và bình yên nơi đây.

Hoàng Lý

Ngày 26/4, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết những ngày gần đây, tại cánh đồng thôn Văn Giang (xã Phú Hồ) xuất hiện hàng trăm cá thể cò nhạn bay về kiếm ăn, tạo khung cảnh đẹp và bình yên.

Hình ảnh đàn cò nhạn bay về kiếm ăn trên cánh đồng ở TP Huế.

Sự xuất hiện với số lượng lớn của loài chim này không chỉ mang giá trị cảnh quan mà còn là dấu hiệu tích cực phản ánh môi trường sinh thái khu vực đang dần được cải thiện.

Theo Chi cục Kiểm lâm, cò nhạn hay cò ốc (tên khoa học Anastomus oscitans) là nhóm chim nước có tập tính định cư, nhưng do vùng sinh sống và nơi tìm kiếm thức ăn thu hẹp nên chúng phải di cư tới vùng khác, thường lựa chọn những khu vực có nguồn thức ăn dồi dào, môi trường yên tĩnh và ít bị tác động để dừng chân.

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, các loài chim nước thường đối mặt với nguy cơ bị săn bắt trái phép, đặt bẫy hoặc xua đuổi do nhận thức còn hạn chế. Nếu không có biện pháp kịp thời, đàn chim có thể nhanh chóng rời bỏ khu vực hoặc suy giảm số lượng.

Đàn cò nhạn tung bay trên cánh đồng.

Theo Chi cục Kiểm lâm, để bảo vệ hiệu quả đàn cò nhạn tại cánh đồng Văn Giang, người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không săn bắt, bẫy bắt, buôn bán hay tiêu thụ các loài chim hoang dã dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó, hạn chế các hoạt động gây tiếng ồn lớn, xua đuổi hoặc làm xáo trộn môi trường sống của chim, đặc biệt trong thời điểm chúng đang tập trung kiếm ăn.

Chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; đồng thời tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

>> Mời độc giả xem video đàn cò nhạn bay rợp trời trên cánh đồng ở TP Huế.﻿
Loài cò khổng lồ với chiếc cổ kỳ lạ khiến ai cũng chú ý

Giữa những vùng đầm lầy và savan ngập nước Nam Mỹ, cò cổ cong hiện diện với dáng vẻ uy nghi và những tập tính đầy ấn tượng.

Loài cò lớn nhất châu Mỹ. Cò cổ cong (Jabiru mycteria) là loài cò lớn nhất ở châu Mỹ, có chiều cao lên tới hơn 1,5 mét và sải cánh rộng gần 3 mét. Ảnh: flickr.com.
Chiếc cổ “đặc trưng khó nhầm”. Phần cổ trụi lông màu đen với dải đỏ nổi bật ở gốc cổ giúp loài này dễ dàng được nhận diện từ xa giữa vùng đất ngập nước. Ảnh: Flickr.
Đàn cò rợp bóng sông Hàn, tín hiệu vui hay lời 'kêu cứu' từ thiên nhiên?

Hàng trăm con cò trắng đổ về bãi bồi sông Hàn tạo nên khung cảnh kỳ thú, gây chú ý. Tuy nhiên, PGS.TS Lê Xuân Cảnh cho biết, cần theo dõi, đánh giá thận trọng.

Hàng trăm con cò bay rợp ở trung tâm thành phố, khung cảnh thiên nhiên kỳ thú

Những ngày qua, hình ảnh hàng trăm con cò trắng liên tục bay về rồi đáp xuống các doi đất giữa sông Hàn, Đà Nẵng đã thu hút sự quan tâm của người dân, nhiếp ảnh gia cũng như giới chuyên gia.

Hóa thạch 96 triệu tuổi hé lộ loài khủng long y hệt 'con cò khổng lồ'

Các nhà khoa học đã xác định được một loài khủng long mới nhờ hóa thạch khoảng 95 triệu tuổi. Loài này được mô tả giống như “một con cò khổng lồ”.

khung-1.jpg
Tại một khu vực hẻo lánh và khô cằn thuộc sa mạc Sahara (Niger), các nhà khoa học đã phát hiện hóa thạch của một loài Spinosaurus mới. Đây là một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng được biết đến và được đặt tên là Spinosaurus mirabilis. Ảnh: Artwork by Dani Navarro.
khung-2.jpg
Trong đó, Spinosaurus có nghĩa là “thằn lằn gai”, mirabilis mang nghĩa “đáng kinh ngạc”, ám chỉ chiếc mào đặc biệt của nó. Ảnh: Paul Sereno.
