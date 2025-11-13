Hà Nội

Hàng ngàn người dân miền Trung được Long Châu tiêm miễn phí vắc xin uốn ván

Long Châu hỗ trợ miễn phí hơn 2.000 liều vắc xin uốn ván, giúp người dân miền Trung phòng bệnh sau bão.

PV

Từ ngày hôm nay đến 18/11, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu triển khai chương trình tiêm phòng uốn ván miễn phí cho người dân vùng tâm bão số 13 khu vực miền Trung. Hoạt động nhằm chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng ngừa bệnh, hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Bão Kalmaegi (bão số 13) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực miền Trung. Khẩn trương chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa nguy cơ bùng phát bệnh sau thiên tai, Long Châu dành tặng hơn 2.000 mũi vắc xin phòng uốn ván miễn phí cho người dân tại các vùng tâm bão Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai và Đắk Lắk. Chương trình kéo dài 7 ngày, từ 12/11 đến 18/11, tại 17 trung tâm tiêm chủng ở các địa phương, với kế hoạch mỗi trung tâm thực hiện khoảng 20 mũi/ngày.

1.jpg
17 trung tâm tiêm chủng Long Châu đang diễn ra chương trình tiêm phòng uốn ván miễn phí.

Chuyên gia y tế cho biết, sau mưa bão, ngập lụt, môi trường dễ bị ô nhiễm do nước bẩn, đất đá và rác thải trôi nổi. Nhiều vật sắc nhọn như đinh, sắt vụn, dây thép bị cuốn vào khu dân cư, tạo điều kiện để mầm bệnh nguy hiểm như uốn ván phát sinh và lây lan. Do đó, chỉ một vết thương nhỏ từ chiếc đinh gỉ, mảnh sắt vụn, hay một vết xước nhỏ khi ngâm chân trong vùng nước bẩn cũng có thể trở thành ‘cửa ngõ’ cho vi khuẩn uốn ván tấn công, đe dọa sức khỏe, nếu không được phòng ngừa đúng cách, chữa trị kịp thời. Thực tế thời gian qua cũng ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị thương khi đi chân đất, dọn dẹp sau lũ, làm tăng nguy cơ nhiễm uốn ván.

Đại diện Long Châu hy vọng những mũi tiêm phòng uốn ván sẽ góp phần tạo “lá chắn” bảo vệ người dân khỏi nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng nguy hiểm do uốn ván, tránh rủi ro về sức khỏe từ các tác nhân ô nhiễm môi trường sau bão lũ, từ đó an tâm tái thiết cuộc sống.

2.jpg
Trung tâm tiêm chủng Long Châu đảm bảo an toàn tiêm chủng, cung cấp đầy đủ vắc xin, đồng hành người dân phòng bệnh sau bão lũ.

Trước đó, vào cuối tháng 10, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẩn trương điều động 4 tấn thuốc và vật tư y tế, 1.000 cơ số thuốc, phối hợp Sở Y tế địa phương và cơ quan báo chí trao tặng cho người dân tại vùng “rốn lũ” ở miền Trung. Các vật phẩm bao gồm thuốc cảm cúm, thuốc điều trị, Cloramin B và các vật tư y tế thiết yếu phục vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ, hỗ trợ người dân trong điều kiện ngập sâu, mất điện, giao thông bị chia cắt, di chuyển khó khăn.

3.jpg
Cuối tháng 10, Long Châu trao tặng 2 tấn thuốc và vật tư y tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở Đà Nẵng, Hội An.

Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng được Long Châu triển khai nhanh chóng, khẩn trương, nhằm kịp thời hỗ trợ y tế cho người dân địa phương, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau thiên tai, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Đây cũng là một phần trong nỗ lực không ngừng của Long Châu, thể hiện hành động cấp thiết, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, hướng đến mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe, chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

