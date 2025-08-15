Vì một Việt Nam khỏe mạnh, Long Châu tầm soát sớm bệnh lý gan cho cộng đồng

Bền bỉ với mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống viêm gan 28/7, Long Châu hợp tác cùng CarePlus triển khai chương trình tầm soát sớm bệnh lý gan cho người dân. Nỗ lực thiết thực này nhằm giúp người dân sớm nhận biết các dấu hiệu bất thường về gan, từ đó chủ động phòng ngừa nguy cơ ung thư gan và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ung thư gan hiện được xem là một trong những căn bệnh gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Theo số liệu từ Bộ Y tế, mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 26.418 ca mắc mới, chiếm 14,5% tổng số ca ung thư. Đáng chú ý, 77% ca mắc mới là nam giới, trong đó ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) chiếm tới 90% các trường hợp [1]. Thống kê cho thấy, Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về tử vong do ung thư gan [2]. Dữ liệu trên phản ánh ung thư gan là một “kẻ giết người thầm lặng”, đặc biệt nguy hiểm vì hầu như không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến đa phần người bệnh chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng.

Long Châu hợp tác cùng CarePlus triển khai chương trình tầm soát sớm bệnh lý gan miễn phí.

Nhằm chung tay bảo vệ sức khỏe, nâng cao nhận thức cộng đồng, Long Châu hợp tác cùng CarePlus - Hệ thống phòng khám quốc tế tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, triển khai chương trình tầm soát sớm bệnh lý gan miễn phí, giúp người dân phát hiện sớm những bất thường, can thiệp kịp thời và giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng. Chương trình đặc biệt hướng đến người trưởng thành, trung niên, người lớn tuổi cùng các nhóm nguy cơ cao như thường xuyên sử dụng rượu bia, có bệnh lý nền, men gan cao hoặc mệt mỏi, chán ăn kéo dài.

Trước đó, Long Châu đã từng triển khai nhiều chương trình tầm soát sức khỏe cộng đồng, bao gồm tầm soát tiểu đường, huyết áp, các bệnh mạn tính và tầm soát sớm ung thư tại các địa phương. Những hoạt động này đều nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần nâng cao nhận thức về dự phòng bệnh và khuyến khích khám sức khỏe định kỳ.

Thông qua hoạt động tầm soát sớm, Long Châu không chỉ thể hiện vai trò là cầu nối, tiên phong đưa các dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân, mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong việc phòng ngừa bệnh mạn tính, phát hiện sớm nguy cơ và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt. Bằng hành động mang đến các giải pháp tầm soát đơn giản, miễn phí và dễ tiếp cận, chương trình giúp người dân chủ động bảo vệ lá gan khỏe mạnh, giảm thiểu rủi ro ung thư gan và hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Chương trình sẽ diễn ra từ 28/07 đến 09/08/2025 (trừ Chủ nhật) tại 3 chi nhánh CarePlus ở Quận 1, Quận 7 và Tân Bình.