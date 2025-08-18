Long Châu cùng Mayoly tiên phong triển khai chương trình tầm soát sức khỏe

Vào ngày 05/08, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng Mayoly chính thức ký kết hợp tác nâng tầm chiến lược, với sự đồng hành chuyên môn của Hội Rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam (VnADA). Trong khuôn khổ sự kiện, các đơn vị công bố triển khai chương trình tầm soát sức khỏe trí nhớ và khả năng tập trung TNmindtest. Các hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt ở nhóm người từ 35 đến 50 tuổi, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Bền bỉ với sứ mệnh “Chăm sóc sức khỏe người Việt – Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” cùng mạng lưới hơn 2.222 nhà thuốc và 18.000 dược sĩ trên toàn quốc, Long Châu đã tiên phong, chủ động nâng tầm hợp tác chiến lược với các tập đoàn dược phẩm uy tín toàn cầu triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng như: tầm soát sớm bệnh thận mạn, bệnh tiền đái tháo đường, suy giáp, gan, tăng huyết áp...

Các dự án được phát triển dựa trên nền tảng dữ liệu khoa học, ứng dụng công nghệ số và cá nhân hóa, nhằm đưa các giải pháp y tế thiết thực đến đúng người, đúng thời điểm, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy, chuẩn mực và công bằng, phát triển vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, Mayoly và Hội Rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam (VnADA) ký kết hợp tác chiến lược, khởi động dự án “Tầm soát sức khỏe trí nhớ và tập trung”.

Nối dài cam kết hành động vì cộng đồng, Long Châu tiếp tục hợp lực cùng Mayoly và Hội Rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam (VnADA) triển khai chương trình TNmindtest – Tầm soát sức khỏe trí nhớ và tập trung, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ trong việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng tầm soát các vấn đề liên quan đến trí nhớ và khả năng tập trung.

Đồng thời, chương trình hướng đến việc phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm nhận thức nhẹ – như hay quên, khó tập trung hoặc suy nghĩ chậm hơn – ở người trong độ tuổi từ 35 đến 50. Những biểu hiện này có thể là dấu hiệu ban đầu của một tình trạng gọi là suy giảm nhận thức nhẹ (MCI), giai đoạn trung gian giữa quá trình lão hóa bình thường và các bệnh về rối loạn trí nhớ nghiêm trọng hơn. Thông qua dự án, các đơn vị kỳ vọng góp phần tăng cường nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của chăm sóc trí não từ giai đoạn sớm để ngăn ngừa suy giảm nhận thức về sau.

Được biết, TNmindtest là công cụ đánh giá trí nhớ và khả năng tập trung, được số hóa bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thần kinh và nhận thức, do VnADA phát triển và tài trợ bởi Mayoly. Công cụ được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn chẩn đoán suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) do Hiệp hội Alzheimer Hoa Kỳ (NIA-AA) ban hành năm 2011. (1) Bài kiểm tra tập trung vào các chức năng thường bị ảnh hưởng sớm ở người trẻ như trí nhớ tình tiết khả năng học và ghi nhớ thông tin mới, và trí nhớ công việc khả năng lưu giữ và xử lý thông tin ngắn hạn.

Đại diện Mayoly chia sẻ về tầm nhìn chung.

Đại diện Mayoly, ông Mehdi MEFTAH, Tổng Giám Đốc Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương phát biểu: “Tại Mayoly, chúng tôi đã và luôn cam kết mang đến giải pháp hỗ trợ tăng cường chăm sóc trí não cho người dân Việt Nam suốt hơn 30 năm qua, với sản phẩm chứa chiết xuất Ginkgo biloba chuẩn hoá – đã được chứng minh lâm sàng. Dự án tầm soát sức khỏe trí nhớ & tập trung không chỉ thể hiện cam kết bền vững của chúng tôi trong việc mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe não bộ hàng ngày - mà còn là minh chứng cho sự hợp tác tạo ra ảnh hưởng thiết thực đến bệnh nhân và cộng đồng tại Việt Nam. Việt Nam đã và đang là một phần quan trọng trong hành trình toàn cầu của Mayoly.”

Qua đó, vị Tổng Giám Đốc nhấn mạnh, dự án lần này đặc biệt tập trung vào một vấn đề ngày càng được quan tâm: sức khỏe não bộ. Mayoly cho rằng, việc hỗ trợ sàng lọc sớm các vấn đề về trí nhớ và khả năng tập trung là vô cùng quan trọng, và điều đó bắt đầu từ những nơi gần gũi nhất với cộng đồng: các nhà thuốc, phòng khám, và địa phương.

“Thông qua sự hợp tác cùng Hội VnADA và hệ thống nhà thuốc Long Châu, chúng tôi mong muốn trao quyền cho cả nhân viên y tế và người dân thông qua các công cụ sàng lọc dễ tiếp cận, chương trình giáo dục cộng đồng và hoạt động kết nối chuyên môn. Tầm nhìn chung của chúng tôi là nâng cao nhận thức chăm sóc trí não từ sớm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam, mang đến các sản phẩm chất lượng cao, và đặc biệt là đóng góp thiết thực vào việc cải thiện sức khỏe trí não cho người dân Việt Nam, giảm thiểu rủi ro tỷ lệ bệnh suy giảm nhận thức về sau.”, đại diện Mayoly chia sẻ thêm

Đại diện Long Châu phát biểu tại sự kiện.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, chia sẻ: “Tại FPT Long Châu, chúng tôi luôn tin rằng, phòng bệnh bắt đầu từ nhận thức, từ tầm soát sớm và từ hành động kịp thời. Đó cũng chính là tinh thần của dự án mà chúng ta cùng ra mắt ngày hôm nay.

Mối quan hệ hợp tác giữa Mayoly, VnADA và Long Châu là một bước đi thiết thực và có ý nghĩa. Chúng ta không chỉ mang chương trình tầm soát đến nhà thuốc, mà còn mở rộng qua nền tảng trực tuyến tại nhathuoclongchau.com.vn, để bất kỳ ai, dù ở đâu cũng có thể chủ động, dễ dàng tiếp cận với phương pháp kiểm tra sức khỏe trí nhớ tại nhà.

Với hơn 30 triệu khách hàng và 18.000 nhân sự ngành dược, Long Châu có đủ nền tảng vững vàng để triển khai chương trình này một cách sâu rộng. Chúng tôi tự hào khi có sự đồng hành của Mayoly - đối tác đã cùng Long Châu chia sẻ một tầm nhìn và sứ mệnh chung: Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Sự kết hợp này mang đến nguồn lực chuyên môn và truyền thông, giúp chương trình triển khai mạnh mẽ, rộng khắp và hiệu quả hơn.”

Bà Đỗ Quyên bày tỏ, Tanakan là một thương hiệu đã được người tiêu dùng Việt Nam tin dùng trong nhiều năm. Qua sự kiện ngày hôm nay, các đơn vị cũng hiện thực hóa chiến lược nâng tầm sức khỏe cho cộng đồng, giúp người dân hiểu rõ hơn về chức năng não bộ, phát hiện sớm những bất thường và tìm đến chuyên gia đúng lúc.

Khách hàng có thể thực hiện bài kiểm tra miễn phí, nhanh chóng, tiện lợi tại trang web của Long Châu. Không kém phần thiết thực, người dùng còn nhận thêm ưu đãi giảm giá khi mua sản phẩm hỗ trợ tăng tuần hoàn máu não và cải thiện trí nhớ - Tanakan tại hệ thống nhà thuốc Long Châu.

Thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược kết hợp cùng những hành động thiết thực, Long Châu và đối tác cam kết mở rộng mô hình chăm sóc sức khỏe dựa trên dữ liệu và công nghệ, mang đến những giải pháp y tế thiết thực, dễ tiếp cận, đặt sức khỏe người dân làm trọng tâm mọi hoạt động vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.