Jeep Wrangler là mẫu xe đầu tiên dự kiến sẽ lắp ráp trong nước với 3 phiên bản Sahara, Rubicon và Willy và giá bán rẻ hơn nhiều so với xe nhập khẩu từ Mỹ.

Tại khu vực trưng bày của một số đại lý bán xe Peugeot thuộc Công ty Ô tô Trường Hải (Thaco Auto), logo thương hiệu Jeep và RAM đã được treo lên, cùng với đó còn có những chiếc bán tải RAM xuất hiện. Việc các đại lý bán ôtô Peugeot treo logo Jeep và RAM cho thấy khả năng 2 thương hiệu xe Mỹ sắp chuyển đổi nhà phân phối sang Thaco Auto.

Trong một sự kiện nội bộ của Thaco Auto vừa tổ chức, ngoài sự xuất hiện đáng chú ý của các mẫu xe Kia Tasman, Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới, còn sự có mặt của cặp đôi RAM 1500 RHO và Jeep Wrangler Rubicon. Điều này càng củng cố thêm thông tin về 2 thương hiệu thuộc Stellantis sẽ được chuyển giao cho Thaco Auto phân phối.

Giá ôtô Jeep sẽ giảm mạnh nếu được lắp ráp tại Việt Nam.

Jeep và RAM "tái xuất" tại Việt Nam vào cuối năm 2020 khi Công ty TNHH JVA Hồ Chí Minh (Jeep Vietnam Automobiles) ra mắt showroom chính thức tại TP Hồ Chí Minh và phân phối các dòng Jeep Wrangler, Gladiator. Trước đó, cả 2 thương hiệu đã từng gia nhập thị trường Việt Nam nhưng kinh doanh không thành công, đến năm 2009 phải rút đi.

Sau 1 năm kinh doanh, vào cuối năm 2021, Jeep Vietnam Automobiles công bố đạt doanh số bán 200 xe Jeep và lên kế hoạch mở thêm showroom tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó kinh doanh không được như kỳ vọng. Doanh số xe Jeep và RAM rất thấp, thường phải xả hàng tồn với giá giảm sâu. Thời gian gần đây, hoạt động của nhà phân phối Jeep Vietnam Automobiles gần như ngừng trệ.

Với Thaco Auto, đây là thương vụ đáng chú ý tiếp theo sau khi tập đoàn này tiếp quản BMW và MINI tại Việt Nam. Việc đưa Jeep và RAM về cùng với Peugeot (thương hiệu cũng thuộc tập đoàn Stellantis) cho thấy chiến lược mở rộng hệ sinh thái của Thaco.

Với tập đoàn Stellantis, việc chọn Thaco Auto làm nhà phân phối Jeep và RAM cũng có nhiều thuận lợi. Thaco vốn là đối tác lâu năm khi lắp ráp và phân phối Peugeot tại Việt Nam. Sự hợp tác này không chỉ giúp Stellantis duy trì hiện diện của Jeep và RAM tại Việt Nam mà còn mở ra thời kỳ phát triển mới, vươn tầm tới toàn bộ thị trường ASEAN, khi các mẫu xe này được lắp ráp bởi Thaco.

Một số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cho biết, đã nhận được lời mời của Thaco về việc cung cấp linh kiện cho các mẫu xe Jeep sẽ được lắp ráp tại Chu Lai thời gian tới.Một nguồn tin cho biết, mẫu xe Jeep đầu tiên dự kiến sẽ lắp ráp tại nhà máy Thaco ở Chu Lai là Wrangler với 3 phiên bản Sahara, Rubicon và Willy. Giá bán rẻ hơn nhiều so với xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ.

Theo biểu thuế MFN (thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng cho các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới- WTO), ôtô nguyên chiếc nhập khẩu từ Mỹ đang chịu thuế suất khá cao. Xe có dung tích động cơ dưới 2.000cc chịu thuế nhập khẩu 70%, xe có dung tích động cơ từ 2.000 - dưới 3.000cc chịu thuế 52%, xe có dung tích động cơ trên 3.000 cc chịu thuế 32%. Thuế cao nên giá bán ô tô Jeep và RAM tại Việt Nam thời gian qua rất cao. Dòng xe Jeep Wrangler có giá bán từ 3,7 - 4 tỷ đồng; Jeep Grand Cherokee L từ 6,3 – 6,7 tỷ đồng; dòng bán tải full-size RAM 1500 phổ biến từ 4.1 - 6 tỷ đồng, bản hiệu năng cao RAM 1500 TRX có giá 8,1 tỷ đồng.

Lắp ráp tại Việt Nam sẽ tránh được thuế nhập khẩu cao, giá xe sẽ rẻ hơn. Một số nguồn tin cho biết, khi lắp ráp trong nước dự kiến giá khởi điểm của Jeep Wrangler chỉ từ khoảng 2,1 tỷ đồng. Nếu thông tin này chính xác thì giá bán của dòng xe Jeep Wrangler lắp ráp tại Việt Nam sẽ rẻ hơn đáng kể so với trước đây.