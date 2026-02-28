[INFOGRAPHIC] B&O Beo Grace, Tai nghe true wireless giá 47 triệu đồng

Không chỉ là tai nghe TWS, B&O Beo Grace là sản phẩm luxury đặt nặng vật liệu, hoàn thiện và trải nghiệm tổng thể trong phân khúc audio siêu cao cấp.
Honda vừa thông báo nhận đặt cọc mẫu xe thể thao Prelude 2026 tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là tại Philippines với mức giá 3,498 triệu peso (1,58 tỷ đồng).
Honda vừa thông báo nhận đặt cọc mẫu xe thể thao Prelude 2026 tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là tại Philippines với mức giá 3,498 triệu peso (1,58 tỷ đồng).
Trào lưu AI vẽ chân dung cuộc đời đang gây sốt mạng xã hội, nhưng chuyên gia cảnh báo người dùng có thể vô tình cung cấp dữ liệu cho tội phạm mạng.
Các quy định mới đang được xem xét ban hành tại châu Âu nhằm hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào màn hình cảm ứng và đem các nút bấm vật lý trở lại nội thất ôtô.
Thị trường xe điện tại khu vực Đông Nam Á chuẩn bị đón nhận "tân binh" Toyota Urban Cruiser BEV 2026 mới đến từ nhà sản xuất ôtô số một Nhật Bản.
Hãng Horse Powertrain mới đây khẳng định động cơ hybrid này có hiệu suất nhiệt cực đại trên 44%, giúp giảm tiêu hao nhiên liệu.
Mẫu xe máy điện Honda Cub E của Trung Quốc được đưa về thị trường Việt Nam thông qua một số đơn vị nhập khẩu tư nhân với mức giá từ 20 triệu đồng.
Samsung sẽ ra mắt dòng Galaxy Buds 4 trong tuần này, và một rò rỉ mới đây đã tiết lộ nhiều tính năng nổi bật của Galaxy Buds 4 Pro.
Công ty sản xuất xe thể thao địa hình Polaris của Mỹ mới đây đã công bố những thay đổi mà họ dự định thực hiện đối với dòng xe Slingshot cho năm sản xuất 2026.
THACO Auto vừa chính thức chốt giá bán của mẫu SUV đầu bảng Mazda CX-90 phiên bản 7 chỗ hạng sang nhập khẩu từ Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.
Hai ứng dụng trên Google Play bị phát hiện làm lộ hơn 12 TB dữ liệu người dùng, bao gồm số điện thoại, họ tên, ngày sinh và địa chỉ.
Từng được kỳ vọng lật đổ iPhone, nhiều mẫu smartphone đình đám như Galaxy Note 7, BlackBerry Storm hay Amazon Fire Phone lại tự khai tử chính mình.
Google nâng cấp Circle to Search trên Galaxy S26 với khả năng nhận diện đa vật thể và tích hợp thử đồ ảo, mở rộng mạnh mẽ tìm kiếm trực quan Android.
Tại Hồ Bắc, Trung Quốc, robot đặc biệt đã thay thế con người sửa chữa đường dây 10 kV đang mang điện, đánh dấu bước tiến lớn về an toàn ngành điện.
Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố ưu đãi dành cho mẫu xe gắn máy điện ICON e:, áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 17/02/2026 đến hết ngày 31/03/2026.
Toyota đã chính thức trình ra mắt Land Cruiser FJ 2026, đây được xem như bản thu nhỏ của dòng Land Cruiser danh tiếng với phong cách thiết kế retro đặc trưng.
Mẫu xe điện VinFast EC Van bản cửa lùa vừa xuất hiện tại Việt Nam, giá tăng khoảng 10 triệu đồng. Xe có pin 17 kWh, tầm hoạt động 150 km và tải trọng 600 kg.
Gemini 3.1 Pro là mô hình AI mạnh nhất của Google, nổi bật với khả năng suy luận nhiều bước. Dưới đây là 5 cách truy cập miễn phí dễ thực hiện.
Honda vừa nâng cấp nhẹ cho mẫu ZR-V tại thị trường quê nhà Nhật Bản, gần bốn năm sau khi xe lần đầu ra mắt. Đây được xem là “người anh em” của HR-V tại Bắc Mỹ.
CEO OpenAI khẳng định AI không tiêu tốn năng lượng quá mức, đồng thời phủ nhận cáo buộc ChatGPT dùng hàng chục lít nước mỗi truy vấn.
Kia đã đưa Telluride Hybrid 2027 vào sản xuất tại West Point, bang Georgia (Mỹ), đồng thời công bố giá bán khởi điểm từ 46.490 USD (chưa gồm phí vận chuyển).