"Hầm dưới lòng đất" dành cho giới siêu giàu xa hoa cỡ nào?

Bất động sản

"Hầm dưới lòng đất" dành cho giới siêu giàu xa hoa cỡ nào?

Những chiếc hầm trú ẩn dưới lòng đất đang trở thành biểu tượng mới của bất động sản siêu cấp – nơi an toàn, quyền lực và hưởng thụ hòa làm một.

Hoàng Minh (theo BI)
Douglass Rushkoff, một tác giả dành nhiều thời gian tiếp xúc với các tỷ phú, đã viết cuốn sách Survival of the Richest (Sinh tồn của người giàu nhất), cho hay người giàu ngày xưa có thể mua xe nhanh nhất, còn giờ là ai xây được ngôi nhà nghỉ dưỡng/ hầm độc đáo tốt nhất. Ảnh: Vivos
Theo cuốn sách tiết lộ toàn bộ sự việc của Douglas Rushkoff, các tỷ phú công nghệ đang xây dựng những hầm trú ẩn xa hoa cho ngày tận thế. Ảnh: Vivos
Trong một bài đăng trên The Guardian, Rushkoff nêu bật một số công ty cung cấp dịch vụ sinh tồn mà giới siêu giàu đang thuê để xây dựng nơi trú ẩn an toàn, bao gồm Vivos và Rising S Company. Các công ty này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về khách hàng hoặc dự án cụ thể mà họ đã thực hiện với Insider, vì lo ngại về quyền riêng tư. Ảnh: Rising S
Vivos bán hầm trú ẩn thực chất là những căn hộ sang trọng dưới lòng đất. Ảnh: Vivos
Các hầm trú ẩn hoạt động như những khu phức hợp, mọi người có thể tụ tập ở những khu vực chung, và duy trì không gian riêng tư. Ảnh: Vivos
Một hầm riêng tư có thể khác nhau về kích thước, độ xa hoa và các tiện nghi. Ảnh: Vivos
Ở phân khúc cao cấp, hầm có gara để xe cỡ lớn, phòng gym, phòng xông hơi và khu vực giải trí, phòng tranh, phòng trưng bày nghệ thuật, bể cá...Ảnh: Sciencefocus
Một trong những dự án sang trọng nhất của Vivos, Europa One, tọa lạc tại Đức rộng tới 232 mét vuông. Ảnh: Vivos
Vivos quảng cáo địa điểm này là nơi trú ẩn tư nhân lớn nhất thế giới. Ảnh: Vivos
Vivos cho biết nơi này sẽ có nhiều tiện nghi và hoạt động như một ngôi làng riêng với quầy bar, nhà nguyện, hồ bơi... Ảnh: Vivos
Cư dân cũng sẽ có được chỗ ở riêng sang trọng. Ảnh: Vivos
Theo Vivos, nơi đây được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu sức khỏe tinh thần của cư dân và cố gắng mô phỏng ánh sáng tự nhiên trong hầm trú ẩn dưới lòng đất. Ảnh: Vivos
Tầng trải nghiệm thường được thiết kế theo tiêu chí tiên quyết là riêng tư, biệt lập, tránh mọi sự tò mò của công chúng. Ảnh: Sciencefocus
Khu vực này có các tòa nhà bảo vệ dọc theo khuôn viên để đảm bảo an ninh. Ảnh: Terravivos
