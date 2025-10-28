"Hầm dưới lòng đất" dành cho giới siêu giàu xa hoa cỡ nào?

Những chiếc hầm trú ẩn dưới lòng đất đang trở thành biểu tượng mới của bất động sản siêu cấp – nơi an toàn, quyền lực và hưởng thụ hòa làm một.
Lấn làn vượt ẩu ngay khi xe tải ở hướng ngược chiều đi tới, nam thanh niên bị đâm ngã ra đường, hôm 19/10 tại Thái Thụy.
Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức giới thiệu mẫu xe số cao cấp Future 125 FI 2026, tiếp nối hành trình gần ba thập kỷ đến với người tiêu dùng Việt.
Một đập nước tại Belgorod, Nga, lần đầu tiên trúng tên lửa dẫn đường GMLRS do Mỹ sản xuất, đánh dấu bước leo thang mới trong xung đột.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/10, Kim Ngưu sự nghiệp khả quan, tài lộc ào ạt, nên thử cơ hội đầu tư mới. Sư Tử nên tiết kiệm, tích tiểu thành đại.
Hoa hậu H’hen Niê dành lời ngọt ngào cho nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi nhân dịp sinh nhật. Hiện tại, vợ chồng nàng hậu có một cô con gái chung.
Khám phá những địa điểm Halloween rùng rợn nhất thế giới, nơi ánh sáng mờ ảo, bí ngô phát sáng và các tạo hình ma quái khiến du khách vừa sợ vừa thích thú.
Phát hiện khảo cổ mới ở Costa Chica được ví như “cánh cửa mở ra quá khứ”, cho thấy người xưa từng xây dựng một đô thị phức tạp với kiến trúc vượt thời đại.
Loài bò hoang Tây Tạng (Bos mutus) sinh sống trên những vùng núi cao khắc nghiệt, được xem là biểu tượng của sức mạnh và sự bền bỉ ở dãy Himalaya.
Hà Kim thường xuyên xuất hiện trong các giải chạy phong trào, nơi hot girl ngân hàng ghi điểm nhờ phong thái tự tin, năng lượng tích cực và thần thái rạng rỡ.
Ky Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) – ngọn núi cao thứ 4 Việt Nam, mang đến biển mây bồng bềnh và trải nghiệm trekking khó quên cho du khách.
Qua một số đoạn video chia sẻ gần đây, Elly Trần để lộ căn nhà xinh xắn với ban công ngập tràn sắc xanh.
Ở mùa giải LMHT năm nay, Iris là cái tên đang chiếm sóng và được mệnh danh là "nữ thần" mới khiến nhiều người xem ngất ngây vì nhan sắc của mình.
Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo hào hứng khi được một người bạn gửi tặng rất nhiều tôm hùm. Jennifer Phạm đưa con trai đi thăm một loạt trường.
Mới đây, gái xinh Mai Dora khiến khán giả không thể rời mắt chỉ với 3 bức ảnh chụp góc nghiêng, trong những trang phục được cắt xẻ khéo léo.
Tà Chì Nhù (Lào Cai) là điểm trekking lý tưởng với hoàng hôn mê hoặc, biển mây bồng bềnh và cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ khó quên.
Chính phủ Nhật Bản và SoftBank đang hợp lực tạo ra mô hình AI huấn luyện hoàn toàn bằng dữ liệu trong nước, hướng tới chủ quyền công nghệ và bảo mật quốc gia.
Theo tử vi phương Đông, những con giáp này bước vào giai đoạn “bội thu” cuối năm. Vận đen chấm dứt, tài lộc, cơ hội đầu tư và quý nhân đều đồng loạt xuất hiện.
Cấu trúc kỳ lạ được phát hiện ở Jordan thách thức hiểu biết hiện nay về lịch sử Trung Đông. Liệu đây là nơi thờ cúng, quan sát thiên văn hay trung tâm nghi lễ?
Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công tên lửa hành trình SOM-J - 'quái vật' chống hạm nội địa với loạt tính năng siêu cấp.
Khi mở ngôi mộ thời nhà Đường, các chuyên gia bất ngờ khi phát hiện thi hài nữ quý tộc chôn cùng một con lừa.
Vườn Quốc gia Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TPHCM) đã ấp nở thành công và thả về biển 56 rùa con. Trong số này có 14 con rùa bạch tạng cực kỳ hiếm gặp.