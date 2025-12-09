Năm 2025, Hải Phòng hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng

Sáng 9/12, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng, HĐND thành phố Hải Phòng khóa 16 khai mạc kỳ họp thứ 32 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025).

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026 đầy biến động, nhiều thử thách chưa từng có nhưng cũng ghi dấu những kết quả quan trọng, tạo nền tảng bền vững cho giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Thành phố Hải Phòng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất đánh giá: Năm 2025 là năm bản lề lịch sử, định hình cho tương lai phát triển 100 năm của thành phố, là một năm thử thách chưa từng có, nhưng đồng thời, cũng chứng minh bản lĩnh, ý chí và năng lực tổ chức thực thi của Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, thành phố đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng.

Nổi bật là, Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố giữ vững ổn định, tinh thần đoàn kết, nhất trí ngày càng được lan tỏa, củng cố vững chắc; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quyết định những vấn đề lớn và quan trọng của thành phố.

Thứ hai, thành phố đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ chiến lược, là nền tảng phát triển trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhiều nhiệm kỳ tiếp theo, như: Quốc hội ban hành Nghị quyết số 226 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; thành lập Khu thương mại tự do; cơ bản hoàn thành việc thành lập Khu kinh tế chuyên biệt. Khởi công, khánh thành nhiều dự án động lực.

Thứ ba, hoàn thành toàn diện cả 3 mục tiêu của năm 2025 mà Thành ủy đã đề ra từ thời điểm hợp nhất là: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; Các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2025 cơ bản hoàn thành; một số nhiệm vụ vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiều điểm sáng tích cực.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt 11,81%, đứng thứ hai toàn quốc và cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 188 nghìn tỷ đồng (vượt 27,4% dự toán Trung ương). Đặc biệt, thu nội địa lần đầu cán mốc 100.000 tỷ đồng, cho thấy nội lực kinh tế ngày càng vững chắc. Thu hút đầu tư trong nước đạt con số kỷ lục hơn 371 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 8,3 lần so với cùng kỳ.

Ngoài ra, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được đáp ứng tốt hơn. Minh chứng là trong số 46 Nghị quyết trình HĐND lần này, có đến 17 Nghị quyết về lĩnh vực phát triển nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài và an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng, có hiệu quả thực chất, góp phần huy đồng nguồn lực phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, trong thành tựu chung của thành phố, có đóng góp rất quan trọng của HĐND thành phố. Nhìn lại cả nhiệm kỳ 2021 - 2026, hoạt động của HĐND thành phố có nhiều đổi mới, thực chất và hiệu quả hơn.

Cụ thể, HĐND thành phố đã chủ động kiến tạo hành lang pháp lý: Với 59 kỳ họp và 917 nghị quyết được ban hành; đặc biệt, ngay sau hợp nhất, Thường trực HĐND đã phản ứng nhanh tổ chức 4 kỳ họp để kịp thời vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp và triển khai Nghị quyết 226 của Quốc hội. Hoạt động giám sát ngày càng thực chất, truy đến cùng trách nhiệm. Thông qua 14 phiên chất vấn trực tiếp tại kỳ họp HĐND với 147 câu hỏi chất vấn và 137 cuộc giám sát chuyên đề, nhiều điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường đã được tháo gỡ, củng cố niềm tin của nhân dân.

Tuy nhiên, người đứng đầu Thành ủy thẳng thắn chỉ ra các hạn chế như: Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2025 mặc dù ở nhóm dẫn đầu, có chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước tới nay nhưng vẫn chưa đạt Kế hoạch; Mô hình chính quyền 2 cấp bước đầu vận hành có lúc, có nơi vẫn còn lúng túng, nhất là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; Tiến độ thi công ở một số dự án chưa bảo đảm, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhất là vấn đề cải tạo vỉa hè, chính trang đô thị; việc cụ thể hóa một số nội dung Nghị quyết 226 của Quốc hội còn chậm; Tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập lụt đô thị có diễn biến phức tạp; Tinh thần trách nhiệm và năng lực của một số cán bộ, đảng viên còn chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ và sự kỳ vọng của nhân dân.

6 nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 đưa Hải Phòng bứt phá, hiện thực hóa khát vọng

Nhấn mạnh năm 2026 là khởi đầu cho kế hoạch 5 năm 2026 – 2030, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho rằng đây là giai đoạn phải hiện thực hóa khát vọng đưa Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để đạt được mục tiêu trên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu tập trung cao cho công tác quy hoạch. Quy hoạch phải đi trước một bước và phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và khả thi.

Thứ hai, rà soát, hoàn thiện thể chế và đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết 226 của Quốc hội. Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu khẩn trương thống nhất các chính sách, quy định của hai địa phương trước hợp nhất, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong áp dụng.

Thứ ba, đổi mới tư duy và cách thức phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030. Nhấn mạnh, thành phố định hướng lựa chọn những dự án lớn để tập trung đầu tư, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa lớn về giao thông, cảng biển, logistics, hạ tầng khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, hạ tầng số, giáo dục, y tế; hạn chế dàn trải, bảo đảm đầu tư hiệu quả, tạo động lực phát triển bền vững.

Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm thực hiện các dự án giao thông chiến lược năm 2026, như: Tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây thành phố Hải Phòng và Tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng; Cảng biển Nam Đồ Sơn. Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với cảng Lạch Huyện. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các bến từ 7-12 Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Bên cạnh đó, đề nghị tập trung giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực đô thị, công nghiệp, du lịch của thành phố.

Thứ năm, vừa qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành và dự kiến ban hành một số đề án, nghị quyết về nhà ở xã hội, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, xây dựng thành phố không ma túy, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ…

Thứ sáu, tập trung chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Người đứng đầu Thành ủy Hải Phòng đề nghị HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, đảm bảo cơ cấu, chất lượng; để lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị người đứng đầu các ngành, các địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên giữ vững kỷ cương; dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm; hành động quyết liệt, lấy kết quả và sản phẩm cụ thể làm thước đo hoàn thành xuất sắc chức trách, bổn phận của mình, xứng đáng với niềm tin và sự gửi gắm của nhân dân thành phố.