Hải Phòng tăng trưởng kinh tế 11,2%, đứng thứ 2 cả nước

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh như trên khi báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2025 của TP Hải Phòng sau sắp xếp tại Kỳ họp thứ 29 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ngày 24/7.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2025 của TP Hải Phòng sau sắp xếp

Cơ bản đạt được các mục tiêu, kế hoạch

Theo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu, 6 tháng đầu năm 2025, với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt hơn 209.600 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, gấp 1,5 lần bình quân chung cả nước, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố và dẫn đầu trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương cũng như vùng đồng bằng sông Hồng (đông Hải Phòng tăng trưởng 11,04%; tây Hải Phòng tăng trưởng 11,59%). Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024, gấp 1,6 lần mức tăng bình quân cả nước (cả nước tăng 9,2%).

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 58.400 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên 41.300 tỷ đồng (Đông Hải Phòng thu trên 81.100 tỷ đồng; Tây Hải Phòng thu trên 19.800 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt trên 139.800 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hải Phòng thu hút trên 7,5 triệu lượt khách du lịch, đạt 52% kế hoạch năm, tăng trên 28% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 1,3 tỷ USD. Đã thành lập trên 3.300 doanh nghiệp, đạt 56% kế hoạch cả năm.

Tính đến ngày 30/6, thành phố Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 15.100 tỷ đồng, bằng 38,5% kế hoạch cả năm thành phố giao, bằng 42,2% kế hoạch cả năm Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, Đông Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 7.800 tỷ đồng, bằng 30,65% kế hoạch thành phố giao, bằng 30,67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; Tây Hải Phòng giải ngân trên 7.300 tỷ đồng, đạt 53,4% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 70,3% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Có nhiều điểm sáng

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2025 có nhiều điểm sáng.

Một trong những điểm sáng, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, đồng bộ, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt ngay từ đầu. Thành phố đã chỉ đạo rà soát, bố trí trụ sở làm việc và đầu tư bổ sung trang thiết bị cần thiết cho các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp xã và tổ chức vận hành đồng bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngay từ ngày 1/7.

TP Hải Phòng đã hoàn thành đề án và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 226/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hải Phòng.

Hải Phòng tiếp tục triển khai nhiều công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực như giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Điển hình việc trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng bến cảng số 9, số 10, số 11 và số 12, khu bến cảng Lạch Huyện; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Đề án Khu kinh tế chuyên biệt; hoàn thành việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực đô thị trung tâm phía đông thành phố; hoàn thành việc trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng đến năm 2050.

TP Hải Phòng (trước hợp nhất) được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Mới đây, TP Hải Phòng đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP Hải Phòng năm 2025 bên lề kỳ họp ABAC III với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới”.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thông tin, phía tây Hải Phòng đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao, toàn thành phố không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Một số nhiệm vụ trọng tâm

Chỉ rõ một số hạn chế, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, UBND TP Hải Phòng đã phân tích, xác định 5 bài học kinh nghiệm.

Cụ thể, đó là thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương; chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công để làm căn cứ trong chỉ đạo, điều hành, việc giao nhiệm vụ được thực hiện chi tiết đến từng tháng, quý, bảo đảm theo đúng tinh thần “6 rõ” như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền).

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là trong công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và điều hành linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 và trong 6 tháng cuối năm 2025, UBND TP Hải Phòng xác định một số mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện.

Trong đó, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo rà soát, xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt tập trung vào 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của 6 tháng cuối năm.

Cùng với 22 chỉ tiêu chủ yếu, UBND thành phố Hải Phòng cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Đó là thực hiện tốt việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của thành phố. Ưu tiên nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 12,35% cho cả năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 226 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hải Phòng. Khẩn trương triển khai hiệu quả Khu kinh tế phía nam TP Hải Phòng, Khu kinh tế chuyên biệt phía tây TP Hải Phòng, đặc biệt là khu thương mại tự do của thành phố.

Cụ thể hóa 4 nghị quyết của Trung ương về trụ cột chiến lược phát triển. Thường xuyên chỉ đạo, giải quyết dứt điểm 64 dự án tồn đọng, chậm tiến độ theo Công điện 112 của Thủ tướng Chính phủ.

Chuẩn bị về nhiệm vụ lập quy hoạch cấp tỉnh của TP Hải Phòng thay thế Quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập quy hoạch chung TP Hải Phòng thay thế Quy hoạch chung TP Hải Phòng đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023.

Triển khai các giải pháp quyết liệt, đồng bộ để duy trì và cải thiện mạnh mẽ thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị công, sự hài lòng của người dân nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thu hút mạnh mẽ nguồn lực ngoài ngân sách.

Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là bảo đảm an sinh xã hội với mức ngày càng cao, trong đó quan tâm rà soát các cơ chế, chính sách để bảo đảm thống nhất khi thực hiện sau khi hợp nhất cấp tỉnh.