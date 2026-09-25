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Chính trị

Hải Phòng triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức, cán bộ.

Hải Ninh

Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông báo Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động và chỉ định ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp.

Đồng thời, Hội nghị thông báo Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Thượng tá Đặng Văn Thương, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và ông Đoàn Anh Phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng công bố các Quyết định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập và chỉ định nhân sự Đảng bộ HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND thành phố là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng gồm 5 tổ chức đảng trực thuộc và 74 đảng viên.

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Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Sỹ Hiệp tặng hoa chúc mừng Đảng bộ HĐND thành phố.

Đồng thời công bố các Quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố; Quyết định chỉ định Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố. Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố.

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Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Sỹ Hiệp tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố.

Hội nghị cũng công bố các Quyết định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập và chỉ định nhân sự Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng gồm 26 tổ chức đảng trực thuộc và 456 đảng viên.

Cùng với đó, hội nghị cũng công bố các Quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc thành phố; Quyết định chỉ định Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc thành phố. Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố.

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Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy và ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã Quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Cùng với 5 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy gồm: bà Trần Thị Hoàng Mai, các ông Nguyễn Hải Bình, Nghiêm Xuân Tuấn, Nguyễn Văn Hiểu, Lương Hải Âu.

#Hải Phòng #công tác cán bộ #Bộ Chính trị #đảng bộ #bổ nhiệm #nhiệm kỳ 2025-2030

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