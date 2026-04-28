Chiều 28/4, tiếp xúc cử tri thành phố sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Hải Phòng có vai trò, vị trí chiến lược đối với sự phát triển của đất nước.

Chiều 28/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến 114 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu chính Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Cùng dự có các ông: Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XVI.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới, mà còn thông qua các công việc hệ trọng cho tương lai phát triển của đất nước và các địa phương. Kỳ họp thứ Nhất đã tiếp tục lan tỏa kết quả từ Đại hội Đảng lần thứ XIV, công tác nhân sự kiện toàn các vị trí lãnh đạo Nhà nước được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo dân chủ, có sự thống nhất cao từ Trung ương đến Quốc hội.

Báo cáo với cử tri một số nét lớn về tình hình của đất nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; cả 3 lĩnh vực đều tăng trưởng, phát triển tích cực; tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt 7,83%, chỉ số CPI bình quân tăng 3,51%, thu ngân sách nhà nước đạt 829,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4%; vốn FDI thực hiện đạt 5,4 tỷ USD, tăng 9,1%; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 249,5 tỷ USD, tăng 23%...

Việc xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH được triển khai đồng bộ, tập trung vào các dự án trọng điểm, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; Đề án 06 có nhiều kết quả thực chất, cung cấp nhiều ứng dụng, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế có nhiều đổi mới, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Chính quyền địa phương 2 cấp vận hành cơ bản ổn định, gắn với phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, tăng cường năng lực cấp cơ sở. Thủ tướng nêu rõ, tinh thần của Chính phủ là cương quyết yêu cầu các cơ quan soạn thảo khi trình dự thảo luật phải trình kèm dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành như nghị định, thông tư.

Các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội; nhân dịp 30/4 và 1/5, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trong cả nước; đồng thời phân công lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, tặng quà tại các địa phương.

Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; an ninh trật tự, kỷ cương xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả, tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, đặc biệt là với chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam… Điều này khẳng định Việt Nam là một bến đỗ an toàn và tin cậy giữa một thế giới đầy biến động và rủi ro, sự ổn định về chính trị và nhất quán trong chính sách đã giúp Việt Nam trở thành "vùng xanh" an toàn cho bạn bè quốc tế, các nhà đầu tư quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Kết luận 18 của Trung ương đã nêu rất rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thời gian tới, Chính phủ xác định hành động quyết liệt hơn, tư duy đổi mới hơn, trọng tâm rõ hơn, trách nhiệm cao hơn và hiệu quả thực thi tốt hơn trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Theo đó, quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển KTXH, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 2026-2030 gắn với tăng trưởng 2 con số; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua. Đẩy nhanh việc tổng rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhất là đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; cắt giảm thực chất thời gian, chi phí; rõ ràng, minh bạch, có thể dự báo.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tập trung triển khai các dự án trọng điểm, chiến lược, nhất là giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, cảng biển, năng lượng; tập trung xử lý các dự án tồn đọng; thúc đẩy đô thị hoá.

Thúc đẩy mạnh hơn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, các mô hình kinh tế mới. Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh, hiệu quả hơn nữa việc triển khai Nghị quyết 57 – xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối liên thông đồng bộ; công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược gắn trực tiếp với nền kinh tế, sản xuất của Việt Nam trên cơ sở liên kết chặt chẽ "Nhà nước - doanh nghiệp - viện, trường".

Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường toàn diện cho cán bộ cơ sở theo đúng tinh thần 2026 là "năm công tác nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở".

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải. Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống nhân dân; chăm lo các đối tượng chính sách; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển…

Tập trung triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước; chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế.

Luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng

Thủ tướng nêu rõ, thành phố Hải Phòng có vai trò, vị trí chiến lược đối với sự phát triển của đất nước; liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, có đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Trong quý I/2026, dù chịu tác động tiêu cực từ bên ngoài, KTXH Hải Phòng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao: GRDP tăng 11,21%, xuất khẩu đạt 12,1 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước, đầu tư công và thu hút đầu tư là những điểm sáng; hạ tầng chiến lược, quy hoạch được đẩy mạnh, nhất là giao thông kết nối cảng biển, sân bay; cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền tảng dữ liệu số được đẩy mạnh…

Thủ tướng nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra đối với Hải Phòng là phải triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; phải là địa phương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động, hiệu quả trong tổ chức thực hiện; tiếp tục phát triển mạnh hơn, nhanh hơn, bền vững hơn; khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ hiện đại; đi đầu về cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để Hải Phòng phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế, vai trò, vị trí; triển khai thật tốt, thật hiệu quả, thật thực chất các cơ chế, chính sách đã ban hành cho Thành phố.

Cảm ơn các cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, thiết thực và cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương có văn bản trả lời, Thủ tướng cũng đồng thời trực tiếp giải đáp một số nội dung được nhiều cử tri quan tâm.

Với trách nhiệm là người đứng đầu Chính phủ và là đại biểu Quốc hội của thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ khẳng định luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; cùng với tập thể Chính phủ quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước, trong đó có những mục tiêu, nhiệm vụ và khát vọng phát triển của thành phố Hải Phòng.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu trân trọng tiếp thu toàn diện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đặc biệt là 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Thủ tướng đã định hướng để Hải Phòng tiếp tục phát triển bứt phá.

Đối với những tâm tư, nguyện vọng của cử tri tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cam kết Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã tiếp nhận đầy đủ và sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành theo sát giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, nhất là trong lĩnh vực giáo dục theo Đề án số 1042 của UBND thành phố. Đoàn sẽ tiếp tục thực hiện quyền giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, đồng thời báo cáo kịp thời kết quả giải quyết đến cử tri trong các kỳ tiếp xúc tiếp theo.

​