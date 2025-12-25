Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Hai loài đặc hữu Việt Nam lọt danh sách sinh vật mới năm 2025

Hai loài đặc hữu của Việt Nam gồm cá bám đá Supradiscus varidiscus và ong gấu bông đã được phát hiện trong danh sách các sinh vật mới trên thế giới.

Tâm Anh (TH)
loaiii.jpg
Loài cá Supradiscus varidiscus được phát hiện tại Việt Nam. Ảnh: researchgate.net.

Vào ngày 19/12, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ công bố danh sách hơn 70 loài sinh vật mới được xác định trong năm 2025. Họ cho biết những phát hiện này bao gồm cả khủng long, thú, cá, bò sát và côn trùng.

Điều khiến giới chuyên gia bất ngờ là nhiều loài trong số đó không được tìm thấy từ các chuyến thám hiểm rừng sâu gần đây mà được phát hiện trong các kệ tủ lưu trữ của bảo tàng, nơi chúng "nằm im" và bị lãng quên trong nhiều thập kỷ.

Trong số hơn 70 loài sinh vật mới của năm 2025, Việt Nam có 2 đại diện góp mặt trong danh sách gồm một loài cá bám đá hiếm gặp và loài ong có hình dáng giống như gấu bông.

Cụ thể, một loài cá chép nhỏ có miệng giác mút đặc hữu của vùng cao nguyên Việt Nam, được phát hiện trên sông Lô. Loài cá này được đặt tên khoa học là Supradiscus varidiscus.

Theo các chuyên gia ngư học của bảo tàng, mẫu vật này thực tế đã được thu thập và đưa vào kho lưu trữ từ 25 năm trước. Tuy nhiên, mãi đến gần đây, mẫu vật mới được đưa ra nghiên cứu và xác định là loài mới.

Cùng với loài cá trên, Việt Nam còn có một đại diện khác trong danh sách những loài sinh vật mới được phát hiện năm 2025 là loài ong Habropoda pierwolae. Theo các nhà khoa học, chúng có lớp lông dày và ngoại hình mũm mĩm nên được đặt biệt danh là ong "gấu bông."

Phát hiện này được công bố trong nghiên cứu của đồng tác giả người Việt Nam Ngat Thi Tran đến từ Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật Việt Nam.

Trong năm 2025, các nhà khoa học phát hiện và ghi nhận nhiều loài vật mới trên thế giới như Huadanosaurus sinensis - loài khủng long có lông vũ sống cách đây 125 triệu năm tại Trung Quốc, loài chuột opossum mũi dài Marmosa chachapoya sống tại vùng núi hẻo lánh của Peru...

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#Phát hiện loài sinh vật mới tại Việt Nam #Loài cá Supradiscus varidiscus #Loài ong Habropoda pierwolae #loài mới

Bài liên quan

Giải mã

Hơn 100 loài sinh vật mới được phát hiện trong cuộc thám hiểm tại Pháp

Chuyên gia phát hiện, ghi nhận hơn 100 loài sinh vật mới trong cuộc khảo sát tại Guadeloupe, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở khu vực Caribbean (Trung Mỹ).

Trong cuộc thám hiểm khoa học quy mô lớn tại Guadeloupe, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở khu vực Caribbean (Trung Mỹ) được tiến hành năm 2024, các chuyên gia phát hiện và ghi nhận hơn 100 loài sinh vật mới chưa từng được biết đến. Phát hiện này cho thấy mức độ đa dạng sinh học đặc biệt tại khu vực này.

Nhóm nghiên cứu công bố khám phá trên vào ngày 16/12, sau khi hoàn tất giai đoạn đầu của chương trình khảo sát do Cơ quan Đa dạng sinh học khu vực Guadeloupe phối hợp với Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia Pháp triển khai.

Xem chi tiết

Giải mã

'Quả bóng tử thần' dưới biển sâu hé lộ bọt biển ăn thịt hiếm gặp

Tại một vùng biển xa xôi hẻo lánh, các nhà khoa học phát hiện loài bọt biển ăn thịt có hình cầu kỳ dị, gây tò mò và kinh ngạc cho cộng đồng nghiên cứu.

Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài bọt biển ăn thịt có hình dạng như “quả bóng tử thần” ở một trong những vùng biển xa xôi và hẻo lánh nhất Trái đất, cùng với khoảng 30 loài sinh vật biển sâu chưa từng được biết đến trước đây.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu ở vùng sâu của Nam Đại Dương, bao gồm các miệng núi lửa dưới đáy biển, rãnh South Sandwich và các hệ sinh thái đáy biển quanh đảo Montagu và Saunders.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới