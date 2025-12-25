Hai loài đặc hữu Việt Nam lọt danh sách sinh vật mới năm 2025

Hai loài đặc hữu của Việt Nam gồm cá bám đá Supradiscus varidiscus và ong gấu bông đã được phát hiện trong danh sách các sinh vật mới trên thế giới.

Loài cá Supradiscus varidiscus được phát hiện tại Việt Nam. Ảnh: researchgate.net.

Vào ngày 19/12, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ công bố danh sách hơn 70 loài sinh vật mới được xác định trong năm 2025. Họ cho biết những phát hiện này bao gồm cả khủng long, thú, cá, bò sát và côn trùng.

Điều khiến giới chuyên gia bất ngờ là nhiều loài trong số đó không được tìm thấy từ các chuyến thám hiểm rừng sâu gần đây mà được phát hiện trong các kệ tủ lưu trữ của bảo tàng, nơi chúng "nằm im" và bị lãng quên trong nhiều thập kỷ.

Trong số hơn 70 loài sinh vật mới của năm 2025, Việt Nam có 2 đại diện góp mặt trong danh sách gồm một loài cá bám đá hiếm gặp và loài ong có hình dáng giống như gấu bông.

Cụ thể, một loài cá chép nhỏ có miệng giác mút đặc hữu của vùng cao nguyên Việt Nam, được phát hiện trên sông Lô. Loài cá này được đặt tên khoa học là Supradiscus varidiscus.

Theo các chuyên gia ngư học của bảo tàng, mẫu vật này thực tế đã được thu thập và đưa vào kho lưu trữ từ 25 năm trước. Tuy nhiên, mãi đến gần đây, mẫu vật mới được đưa ra nghiên cứu và xác định là loài mới.

Cùng với loài cá trên, Việt Nam còn có một đại diện khác trong danh sách những loài sinh vật mới được phát hiện năm 2025 là loài ong Habropoda pierwolae. Theo các nhà khoa học, chúng có lớp lông dày và ngoại hình mũm mĩm nên được đặt biệt danh là ong "gấu bông."

Phát hiện này được công bố trong nghiên cứu của đồng tác giả người Việt Nam Ngat Thi Tran đến từ Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật Việt Nam.

Trong năm 2025, các nhà khoa học phát hiện và ghi nhận nhiều loài vật mới trên thế giới như Huadanosaurus sinensis - loài khủng long có lông vũ sống cách đây 125 triệu năm tại Trung Quốc, loài chuột opossum mũi dài Marmosa chachapoya sống tại vùng núi hẻo lánh của Peru...