Hai kẻ trộm ngang nhiên cướp tiệm trang sức giữa ban ngày ở London

Hai người đàn ông đeo mặt nạ đã cướp một cửa hàng trang sức ở Richmond, London, dùng búa tạ đập vỡ cửa kính, lấy đi số trang sức trị giá hàng nghìn bảng Anh.

Những tên trộm đeo mặt nạ đã thực hiện một vụ cướp táo bạo giữa ban ngày tại một cửa hàng trang sức ở phía tây London, khiến nhân viên và người qua đường kinh ngạc. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 31 tháng 1 tại Gregory & Co, một cửa hàng trang sức gia đình ở Richmond, theo Live Mint.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đang dùng búa lớn đập vỡ cửa kính của một cửa hàng. Khi kính không vỡ dễ dàng, một người đàn ông đã cố gắng dùng tay kéo vỡ kính ra.

Video: @ClownWorld / X

Sau đó, những tên cướp giật lấy đồ trang sức từ quầy trưng bày và nhét vào một chiếc túi xách màu xanh. Bên trong cửa hàng, các nhân viên đã cố gắng di chuyển những món đồ có giá trị để ngăn chặn nạn trộm cắp tiếp diễn. Thậm chí, một nhân viên còn được nhìn thấy dùng hộp đánh vào những kẻ tấn công nhằm dọa chúng bỏ chạy.

Sau khi cướp sạch hàng trưng bày, hai nghi phạm bỏ chạy xuống phố trong sự chứng kiến ​​kinh ngạc của những người xung quanh. Một nhân viên cửa hàng gần đó cho biết những kẻ tấn công xuất hiện đột ngột và hành động rất nhanh.

Tờ The Sun dẫn lời họ cho biết: “Hai gã đó bất ngờ xuất hiện, tay cầm một cái búa tạ lớn và một cái bao tải. Sau đó, chúng bắt đầu đập vỡ cửa kính của tiệm kim hoàn.”

“Họ đã lấy đi số hàng hóa có vẻ trị giá hàng nghìn bảng Anh. Sadiq Khan khăng khăng rằng London là 'thành phố an toàn nhất thế giới'. Trông có an toàn không vậy?” một người dùng hỏi khi chia sẻ video về vụ việc.

Một người dùng chỉ ra: “Họ ngu đến mức không nhận ra rằng những món trang sức được trưng bày như vậy, 9 trên 10 trường hợp, thực chất là trang sức giả, được thiết kế giống với trang sức thật mà họ cất giữ trong két sắt, chính vì lý do này. Họ vừa lấy đi một đống trang sức để mặc.”

“Một vụ cướp tiệm trang sức giữa ban ngày, người dân chứng kiến ​​trong sự bàng hoàng. Đây là chuyện bình thường mới rồi sao?”, một bình luận mỉa mai khác vang lên.



