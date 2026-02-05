Hà Nội

Video

Hai kẻ trộm ngang nhiên cướp tiệm trang sức giữa ban ngày ở London

Hai người đàn ông đeo mặt nạ đã cướp một cửa hàng trang sức ở Richmond, London, dùng búa tạ đập vỡ cửa kính, lấy đi số trang sức trị giá hàng nghìn bảng Anh.

Trường Hân dịch

Những tên trộm đeo mặt nạ đã thực hiện một vụ cướp táo bạo giữa ban ngày tại một cửa hàng trang sức ở phía tây London, khiến nhân viên và người qua đường kinh ngạc. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 31 tháng 1 tại Gregory & Co, một cửa hàng trang sức gia đình ở Richmond, theo Live Mint.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đang dùng búa lớn đập vỡ cửa kính của một cửa hàng. Khi kính không vỡ dễ dàng, một người đàn ông đã cố gắng dùng tay kéo vỡ kính ra.

Video: @ClownWorld / X

Sau đó, những tên cướp giật lấy đồ trang sức từ quầy trưng bày và nhét vào một chiếc túi xách màu xanh. Bên trong cửa hàng, các nhân viên đã cố gắng di chuyển những món đồ có giá trị để ngăn chặn nạn trộm cắp tiếp diễn. Thậm chí, một nhân viên còn được nhìn thấy dùng hộp đánh vào những kẻ tấn công nhằm dọa chúng bỏ chạy.

Sau khi cướp sạch hàng trưng bày, hai nghi phạm bỏ chạy xuống phố trong sự chứng kiến ​​kinh ngạc của những người xung quanh. Một nhân viên cửa hàng gần đó cho biết những kẻ tấn công xuất hiện đột ngột và hành động rất nhanh.

Tờ The Sun dẫn lời họ cho biết: “Hai gã đó bất ngờ xuất hiện, tay cầm một cái búa tạ lớn và một cái bao tải. Sau đó, chúng bắt đầu đập vỡ cửa kính của tiệm kim hoàn.”

“Họ đã lấy đi số hàng hóa có vẻ trị giá hàng nghìn bảng Anh. Sadiq Khan khăng khăng rằng London là 'thành phố an toàn nhất thế giới'. Trông có an toàn không vậy?” một người dùng hỏi khi chia sẻ video về vụ việc.

Một người dùng chỉ ra: “Họ ngu đến mức không nhận ra rằng những món trang sức được trưng bày như vậy, 9 trên 10 trường hợp, thực chất là trang sức giả, được thiết kế giống với trang sức thật mà họ cất giữ trong két sắt, chính vì lý do này. Họ vừa lấy đi một đống trang sức để mặc.”

“Một vụ cướp tiệm trang sức giữa ban ngày, người dân chứng kiến ​​trong sự bàng hoàng. Đây là chuyện bình thường mới rồi sao?”, một bình luận mỉa mai khác vang lên.


#trộm cắp #London #tiệm trang sức #cướp giữa ban ngày #Richmond #búa tạ

Bài liên quan

Video

Hai thanh niên bịt kín, cầm dao đi cướp tiệm vàng

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vẫn đang truy bắt 2 thanh niên cướp tiệm vàng tại phường Duy Tiên vào khoảng tối ngày 23/01.

Thông tin từ phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình cho biết lực lượng công an vẫn đang tổ chức truy bắt 2 đối tượng bịt mặt, táo tợn cầm dao uy hiếp cướp tiệm vàng xảy ra tối 23/1, trích thông tin trên báo Người lao động.

Video: MXH
Xem chi tiết

Video

Hai đối tượng giả danh tài xế công nghệ, cầm súng vào cướp ngân hàng

Dư luận xôn xao bởi hai đối tượng đem theo vũ khí, giả dạng tài xế công nghệ đã khống chế nhân viên ngân hàng, lấy cắp khoảng 1,8 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Theo thông tin trên báo Người lao động, ngày 19/1, Công an tỉnh Gia Lai chính thức có thông tin về vụ cướp ngân hàng mức độ nghiêm trọng xảy ra tại phường Hội Phú, TP. Pleiku. Các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương phối hợp cùng công an địa phương để truy bắt các đối tượng gây án.

Video: MXH
Xem chi tiết

Video

Đối tượng cướp điện thoại hung hãn đánh nữ nhân viên, dọa trẻ nhỏ khóc thét

Camera ghi lại những phút nghẹt thở khi nữ nhân viên chống chọi với tên cướp có hung khí.

Theo thông tin từ Bộ Công an, khoảng 20h30p ngày 10/01/2026, tại cửa hàng điện thoại trên địa bàn xã Văn Hiến, đối tượng là nam giới vào giả vờ mua điện thoại rồi dùng tay đấm vào mặt người bán, cướp 2 điện thoại Iphone 14 promax rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thời điểm xảy ra vụ việc trong cửa hàng chỉ có người bán hàng là nữ và 1 cháu nhỏ trông coi. Sau khi vụ việc xảy ra, mạng xã hội đăng tải thông tin và hình ảnh ban đầu thu hút sự quan tâm của người dân.

Xem chi tiết

