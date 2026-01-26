Hai thanh niên bịt kín, cầm dao đi cướp tiệm vàng

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vẫn đang truy bắt 2 thanh niên cướp tiệm vàng tại phường Duy Tiên vào khoảng tối ngày 23/01.

Thông tin từ phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình cho biết lực lượng công an vẫn đang tổ chức truy bắt 2 đối tượng bịt mặt, táo tợn cầm dao uy hiếp cướp tiệm vàng xảy ra tối 23/1, trích thông tin trên báo Người lao động.

Video: MXH

Khoảng 22 giờ ngày 23/1, hai đối tượng mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt bất ngờ xông vào một tiệm vàng ở tổ 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình cướp vàng.

Camera an ninh ghi lại đối tượng mặc áo màu đen cầm dao, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ tủ kính, vơ vét vòng vàng, trang sức bỏ vào ba lô mang rồi nhanh chóng ra xe máy tháo chạy.

Chủ tiệm vàng chỉ kịp tri hô lên, hai đối tượng tháo chạy. Hiện tại, công an đang khoanh vùng truy bắt 2 tên cướp trên.