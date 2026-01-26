Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Hai thanh niên bịt kín, cầm dao đi cướp tiệm vàng

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vẫn đang truy bắt 2 thanh niên cướp tiệm vàng tại phường Duy Tiên vào khoảng tối ngày 23/01.

Trường Hân t/h

Thông tin từ phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình cho biết lực lượng công an vẫn đang tổ chức truy bắt 2 đối tượng bịt mặt, táo tợn cầm dao uy hiếp cướp tiệm vàng xảy ra tối 23/1, trích thông tin trên báo Người lao động.

Video: MXH

Khoảng 22 giờ ngày 23/1, hai đối tượng mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt bất ngờ xông vào một tiệm vàng ở tổ 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình cướp vàng.

Camera an ninh ghi lại đối tượng mặc áo màu đen cầm dao, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ tủ kính, vơ vét vòng vàng, trang sức bỏ vào ba lô mang rồi nhanh chóng ra xe máy tháo chạy.

Chủ tiệm vàng chỉ kịp tri hô lên, hai đối tượng tháo chạy. Hiện tại, công an đang khoanh vùng truy bắt 2 tên cướp trên.

#cướp vàng #Ninh Bình #tiệm vàng #công an truy bắt #cướp táo tợn #cướp tiệm vàng

Bài liên quan

Video

Cướp tiệm vàng để sắm đồ đạc, thanh niên bị bắt sau chưa đầy 24h

Sau khi cướp dây chuyền tại tiệm vàng K.T, Nguyễn Trung Tín mang tài sản đi bán rồi dùng tiền sắm sửa thiết bị gia dụng và cá cược online.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Tháp ngày 25/11 xác nhận đã tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Trung Tín, 25 tuổi, quê An Giang, để làm rõ hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại tiệm vàng K.T (xã Châu Thành), thông tin trên tạp chí Sở hữu Trí tuệ.

Sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng, Tín bỏ trốn đến một phòng trọ ở xã Tân Phước 3. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật mà Tín khai là mua từ số tiền thu được sau phi vụ. Trong số tang vật có tivi, tủ lạnh và một lượng nữ trang đáng kể, những món đồ nghi phạm sắm sửa chỉ trong vài giờ sau khi cướp vàng.

Xem chi tiết

Video

Nam thanh niên tới cướp tiệm vàng, ông chủ bay qua tủ kính truy đuổi

Ông Xuân Hạnh (chủ tiệm vàng) trong lúc nguy cấp không kịp suy nghĩ, trèo qua tủ kính, đuổi theo nam thanh niên 19 tuổi.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Dương Trọng Hoàng, (SN năm 2006, trú xã Nam Hoà, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 10h ngày 7/11, Hoàng lái xe máy đến cửa hàng Vàng bạc Hạnh Thuý, địa chỉ tại thôn 4, xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên để hỏi mua vàng.

Xem chi tiết

Video

Tiệm vàng của người Việt tại Mỹ bị cướp giữa ban ngày

Chiều 5/9, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại tiệm vàng Kim Hưng, khu East San Jose, bang California (Mỹ), gây rúng động cộng đồng người Việt tại đây.

Theo truyền thông Mỹ, một nhóm gần chục đối tượng bịt mặt đã sử dụng chiếc SUV ăn trộm, lùi thẳng vào cửa kính tiệm vàng giữa ban ngày. Sau khi tông sập mặt tiền, các nghi phạm mang theo búa và rìu xông vào, đập phá tủ kính trưng bày và gom đi vàng bạc, trang sức trong tích tắc.

Đoạn video giám sát ghi lại toàn bộ vụ việc cho thấy khoảnh khắc chiếc xe lao thẳng vào tiệm, trước khi đám cướp tràn vào. Có thể thấy, chủ tiệm chỉ biết bất lực nhìn rồi bị một tên cướp xô ngã xuống nền nhà.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới