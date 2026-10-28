Hà Nội số hóa giám sát bữa ăn học đường, phụ huynh dễ truy xuất, phản ánh

Trước nỗi lo "bẩn" và "thiếu chất" bủa vây bếp ăn học đường

Mặc dù ngành giáo dục và chính quyền Hà Nội đã triển khai hàng loạt biện pháp quản lý, song thực trạng bữa ăn bán trú tại không ít trường học trên địa bàn Hà Nội thời gian qua vẫn liên tục gióng lên những hồi chuông cảnh báo.

Bối cảnh giá cả thị trường biến động cùng áp lực tối ưu hóa lợi nhuận đã khiến không ít đơn vị cung cấp suất ăn "bớt xén" chất lượng, bỏ qua các quy trình an toàn tối thiểu. Hàng loạt vụ việc thực phẩm không rõ nguồn gốc, rau củ hỏng hóc hay thịt không qua kiểm dịch... bị phát hiện tuồn vào bếp ăn trường học đã khiến hàng nghìn phụ huynh đứng ngồi không yên.

Bên cạnh nỗi lo về vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng trong từng khẩu phần ăn của học sinh cũng là một bài toán nhức nhối. Nhiều bữa ăn bán trú hiện nay vẫn rơi vào tình trạng mất cân đối trầm trọng giữa các nhóm chất, thực đơn đơn điệu, thiếu hụt vi chất cần thiết cho sự phát triển thể chất của trẻ. Nguyên nhân cốt lõi không chỉ nằm ở sự tha hóa của một bộ phận nhà thầu mà còn ở cơ chế giám sát thủ công, cảm quan và mang tính hình thức trước đây, khiến công tác kiểm tra của nhà trường lẫn Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn rơi vào thế bị động.

Đưa công nghệ vào "gác cổng" sức khỏe học sinh

Trước những bất cập kéo dài của mô hình quản lý truyền thống, việc Hà Nội chủ động đưa dữ liệu bữa ăn bán trú lên các nền tảng số được xem là một bước đi mang tính đột phá, mở ra cơ chế giám sát minh bạch và toàn diện. Thông qua các ứng dụng di động và hệ thống quản lý tập trung, toàn bộ thông tin từ thực đơn, định lượng dinh dưỡng cho đến hình ảnh thực tế của nguyên liệu đầu vào và suất ăn hoàn chỉnh đều được cập nhật theo thời gian thực. Giờ đây, phụ huynh chỉ cần một thao tác chạm trên điện thoại là có thể truy xuất nguồn gốc từng loại thực phẩm qua mã QR, đồng thời theo dõi trực tiếp khẩu phần ăn hằng ngày của con tại trường.

Một góc bếp ăn bán trú trường học xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa/nguồn hanoi.gov.vn

Nhằm tăng cường công khai và kiểm soát chất lượng thực phẩm học đường, Hà Nội chính thức đưa vào vận hành tính năng HanoiCheck tích hợp trên ứng dụng iHanoi.

Để tra cứu, phụ huynh mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại, chọn mục “Tiện ích”, vào “Giáo dục” và chọn “HanoiCheck”. Tiếp đó, chọn vai trò “Phụ huynh” và đăng nhập tài khoản. Tại mục “Thực đơn”, người dùng chọn ngày cần xem, nhấn “Chi tiết” để kiểm tra các món ăn trong ngày.

Nếu nhà trường cập nhật dữ liệu, phụ huynh có thể xem thêm hình ảnh suất ăn thực tế, định lượng khẩu phần và thông tin về nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu. Các thông tin này giúp phụ huynh nắm rõ hơn nội dung bữa ăn, theo dõi thực đơn theo ngày và đối chiếu những nội dung được công khai với thực tế.

Ứng dụng cũng tích hợp chức năng tiếp nhận phản ánh. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường về chất lượng bữa ăn, định lượng khẩu phần hoặc an toàn thực phẩm, phụ huynh có thể vào mục “Phản ánh”, mô tả nội dung, đính kèm hình ảnh minh chứng nếu có và gửi thông tin qua hệ thống. Đây là kênh để phụ huynh phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình theo dõi bữa ăn của học sinh.

Trường hợp chưa có tài khoản hoặc không tìm thấy dữ liệu cần tra cứu, phụ huynh có thể liên hệ nhà trường để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Việc đưa dữ liệu bữa ăn bán trú lên nền tảng số nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn học đường, đồng thời tạo thêm kênh phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Khi thực đơn, thông tin nguyên liệu và khẩu phần được cập nhật đầy đủ, phụ huynh có điều kiện theo dõi sát hơn việc tổ chức bữa ăn; những phản ánh về vấn đề phát sinh cũng có thể được chuyển đến đơn vị liên quan để xem xét, xử lý.

Nhằm tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, UBND thành phố Hà Nội đã thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành, trực tiếp kiểm tra tại các cơ sở giáo dục về việc tổ chức bữa ăn bán trú. Thời gian kiểm tra được thực hiện từ ngày 20/9/2026 đến ngày 31/5/2027. Trong đó, Đoàn 1 do Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương làm Trưởng đoàn; Đoàn 2 do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tạ Văn Tường làm Trưởng đoàn; Đoàn 3 do Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Kiều Oanh làm Trưởng đoàn; Đoàn 4 do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Lưu Hoa làm Trưởng đoàn.