Thủ đoạn thao túng cổ phiếu BCE của ông Lê Việt Cường

Ông Lê Việt Cường (TP HCM) bị phạt 1,5 tỷ đồng, cấm giao dịch 2 năm vì dùng 8 tài khoản thao túng cổ phiếu BCE của CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định phạt hành chính đối với ông Lê Việt Cường (trú tại Tổ 3 khu phố Long Hưng, phường Long Nguyên, TPHCM) 1,5 tỷ đồng vì thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần (CTCP) Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Ông Lê Việt Cường (trú tại TPHCM) bị phạt 1,5 tỷ đồng, cấm giao dịch 2 năm vì dùng 8 tài khoản thao túng cổ phiếu BCE của CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương. Ảnh minh họa

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 16/10/2024 đến ngày 4/3/2025, ông Lê Việt Cường đã sử dụng tổng cộng 8 tài khoản chứng khoán, trong đó có 4 tài khoản chứng khoán đứng tên ông Lê Việt Cường, 3 tài khoản mượn của 3 nhà đầu tư khác và 1 tài khoản nhờ đứng tên sở hữu để thực hiện hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán đối với mã cổ phiếu BCE của CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

Trong gần 5 tháng thời điểm ông Cường thực hiện hành vi thao túng, tạo cung cầu giả, giá BCE tăng từ 4.570 đồng lên 8.310 đồng một cổ phiếu, tức tăng khoảng 81,8%. Dù giá tăng mạnh, kết quả kiểm tra và tính toán của UBCKNN cho thấy ông Cường không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm.

Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính trên, ngày 5/11, UBCKNN ban hành Quyết định số 674 đối với ông Lê Việt Cường về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, UBCKNN cấm ông Cường giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026 theo quy định tại điểm đ khoản 3 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP);

Đồng thời, cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026, theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Liên quan vụ việc này, UBCKNN còn xử phạt 4 người đã giúp ông Lê Việt Cường thực hiện hành vi thao túng gồm: bà Lê Mộng Thái Thương (Khu phố Cầu Quan, phường Long Nguyên, TPHCM), bà Lê Mộng Trúc Quỳnh (phường Long Nguyên, TPHCM), bà Trương Kim Duyên (xã Nhà Bè, TPHCM), bà Nguyen Susan Ha (Mỹ).

Bà Lê Mộng Thái Thương, bà Lê Mộng Trúc Quỳnh và bà Nguyen Susan Ha cho ông Lê Việt Cường mượn tài khoản để giao dịch. Bà Trương Kim Duyên thì đứng tên sở hữu chứng khoán hộ ông Lê Việt Cường để giao dịch dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã cổ phiếu BCE của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương trong giai đoạn từ ngày 16/10/2024 đến ngày 4/03/2025.

Nhờ 4 tài khoản này cùng 4 tài khoản của chính mình, ông Cường có thể mua bán BCE qua nhiều tài khoản khác nhau, khiến giao dịch trên thị trường trông giống hoạt động của nhiều nhà đầu tư độc lập.

Theo Luật Chứng khoán, cho người khác mượn tài khoản hay đứng tên sở hữu hộ đều là hành vi bị cấm. Mức xử lý sẽ nặng hơn khi những hành vi này dẫn đến thao túng thị trường.

Với vi phạm này, cả 4 người bị đình chỉ giao dịch chứng khoán 9 tháng. Những người này còn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn giống ông Cường. Trong hai năm kể từ ngày 10/11, họ không được giao dịch chứng khoán và không được giữ chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hay công ty đầu tư chứng khoán. Kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý chưa đủ cơ sở để xác định 4 người này thu lợi bất hợp pháp từ việc cho mượn tài khoản.

Các mức phạt được áp dụng theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, đã sửa đổi bởi Nghị định 128/2021/NĐ-CP. Biện pháp cấm giao dịch và cấm đảm nhiệm chức vụ căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

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