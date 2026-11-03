Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ làm đường sau phản ánh của người dân

Người dân ở xã Vạn Xuân và xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ phản ánh việc thi công đường kéo dài gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phản ánh đến Báo Tri thức và Cuộc sống, người dân ở Phú Thọ cho biết việc thi công tại một số tuyến đường trên địa bàn kéo dài, nhiều thời điểm bị gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đi lại và sinh hoạt của người dân.

Đi lại khó khăn do đơn vị thi công đổ đá ra đường

Tại tuyến đường 315C, đoạn qua xã Vạn Xuân, một lượng lớn đá xây dựng kích thước lớn được tập kết thành đống kéo dài, chiếm phần lớn diện tích mặt đường. Theo ghi nhận, đoạn đường đang thi công dài khoảng 20m, khu vực này vẫn có thể lưu thông nhưng do lớp đá trải không đều, lởm chởm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Đơn vị thi công triển khai các hạng mục trong sáng 3/11.

Bà T, một người dân thường xuyên đi lại qua đoạn đường cho biết, đơn vị thi công khắc phục tuyến rãnh đổ đá ra đường nhưng nhiều ngày không thi công, không lăn lu trải đều đá. Tình trạng này khiến một số phương tiện ô tô con gặp sự cố sạt gầm không thể di chuyển qua, việc đi lại bằng xe máy cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào ban đêm.

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Vạn Xuân cho biết, công trình thuộc dự án sửa chữa, khắc phục tuyến rãnh các tuyến đường trên toàn tỉnh do Ban Quản lý dự án xây dựng và Bảo trì công trình giao thông, Sở Xây dựng Phú Thọ làm chủ đầu tư. Chính quyền địa phương đã nắm được các phản ánh của người dân và trao đổi với Ban để phối hợp, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đại diện Ban Quản lý dự án xây dựng và Bảo trì công trình giao thông, Sở Xây dựng Phú Thọ cho biết, do có sự cố liên quan đến hư hỏng máy móc nên việc thi công bị chậm.

Tuy nhiên, sau khi nắm bắt các phản ánh của người dân, Ban đã yêu cầu đơn vị thi công huy động máy móc, tập trung nhân sự thi công.

Đại diện Công ty Phú Anh, đơn vị thi công, cho biết, sáng 3/11, đơn vị đã đưa máy móc và công nhân thi công tại công trình. Đơn vị dự kiến cần khoảng hai ngày để hoàn thành phần việc tại khu vực cạnh Chùa Quang Húc.

Đường 316C thi công kéo dài, người dân chịu cảnh bụi bặm

Một trường hợp khác được người dân phản ánh là dự án cải tạo đường 316C, đoạn qua khu 18, xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ.

Theo phản ánh, dù đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục cống rãnh và rải đá dăm, việc triển khai các phần việc tiếp theo diễn ra không liên tục, nhiều thời điểm tạm dừng. Tình trạng này kéo dài từ đầu năm 2026 đến nay, khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi lưu thông.

Mặt đường lầy lội đỏ au mỗi khi mưa lớn.

Đáng chú ý, trong quá trình thi công, xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông qua khu vực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân còn phải chịu tình trạng bụi phát sinh khi trời nắng, mặt đường lầy lội khi trời mưa, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt.

Liên quan đến phản ánh trên, đại diện Ban Quản lý dự án xây dựng và Bảo trì công trình giao thông, Sở Xây dựng Phú Thọ cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin và yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo đại diện Ban, công trình hiện vẫn trong thời gian thực hiện. Các hạng mục móng, nền đường đã hoàn thành, phần việc còn lại là thảm nhựa mặt đường. Dự kiến trong tuần tới, nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai thi công và thực hiện thảm nhựa.

Việc sửa chữa, cải tạo các tuyến đường nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ đầu tư và nhà thầu cần bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông, có biện pháp hạn chế bụi, xử lý mặt đường và tổ chức cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm.

Người dân mong muốn các đơn vị liên quan sớm triển khai các phần việc còn lại theo tiến độ đã thông tin, khắc phục tình trạng thi công gián đoạn, bảo đảm việc đi lại an toàn và thuận lợi.

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