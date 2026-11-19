Theo chuyên gia pháp lý, hành vi giao xe cho người chưa có giấy phép lái xe, thậm chí còn livestream cổ vũ là đáng lên án, thể hiện ý thức coi thường pháp luật.

Ngày 19/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng) vừa xử lý vụ việc một người chưa có giấy phép lái xe điều khiển ô tô, được phản ánh qua clip trên mạng xã hội.

Hình ảnh thanh niên lái xe khi chưa có giấy phép lái xe.

Mạng xã hội trước đó xuất hiện một clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một thanh niên 18 tuổi điều khiển xe ô tô nhưng chưa có giấy phép lái xe ô tô. Đáng chú ý, thời điểm nam thanh niên lái xe, người mẹ đi cùng xe đã livestream khen con: “Giờ vợ chồng mình đi uống bia là không phải lo rồi. Giờ có con trai lái được xe rồi”.

Ngày 19/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã mời người điều khiển và đại diện Công ty TNHH SX&TM H.P.V đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, B.M.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các bên liên quan. Trong đó, người điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe, đối diện mức phạt 18-20 triệu đồng. Đối với chủ phương tiện là tổ chức, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển bị xử phạt từ 56 đến 60 triệu đồng. Tổng tiền phạt đối với các lỗi trên là 77.000.000 đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện là xe ô tô BKS 15B-362.xx để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi coi thường pháp luật, đánh đổi an toàn của cộng đồng

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, vụ việc một phụ nữ để con điều khiển ô tô khi chưa có giấy phép lái xe, sau đó còn quay video, livestream và đăng tải lên mạng xã hội, là hành vi đáng lên án, thể hiện nhận thức pháp luật hạn chế và ý thức coi thường các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Điều đáng nói là hành vi này không chỉ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của người trực tiếp điều khiển phương tiện mà còn thể hiện sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng của người giao xe.

Người trưởng thành, đặc biệt là cha mẹ, phải có trách nhiệm giáo dục con cái ý thức tuân thủ pháp luật, không thể vì chiều chuộng con, thích thể hiện hoặc muốn khoe tài sản mà cho phép con điều khiển một phương tiện có khả năng gây nguy hiểm cho nhiều người.

Theo luật sư Cường, việc lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng xác minh, xử lý vụ việc là cần thiết, thể hiện tinh thần chủ động trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Khi một hành vi vi phạm được công khai, xác minh và xử lý nghiêm minh, người dân sẽ nhận thức rõ rằng mạng xã hội không phải là nơi để thể hiện hành vi coi thường pháp luật, càng không phải là nơi có thể sử dụng sự nổi tiếng, lượt xem hay lượt tương tác để đánh đổi sự an toàn của cộng đồng.

Việc người điều khiển ô tô trong vụ việc này chưa có giấy phép lái xe không phải là một lỗi nhỏ hay một hành vi có thể dễ dàng bỏ qua. Đây là hành vi vi phạm trực tiếp điều kiện bảo đảm an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác.

Đối với người giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, họ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Theo thông tin được công bố, phương tiện trong vụ việc thuộc sở hữu của một công ty. Vì vậy, cơ quan chức năng cần căn cứ chủ thể đứng tên sở hữu, hành vi giao xe và các tình tiết liên quan để xác định đúng đối tượng chịu trách nhiệm. Nếu chủ phương tiện là tổ chức và đủ căn cứ xác định tổ chức đã giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển thì mức phạt có thể lên tới 60 triệu đồng.

Đáng chú ý, theo luật sư Cường, may mắn trong vụ việc trên chưa xảy ra tai nạn giao thông. Bởi nếu xảy ra tai nạn giao thông và đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cả người cầm lái và người giao xe sẽ bị xử lý hình sự về hai tội danh khác nhau nếu có đủ căn cứ pháp luật.

Coi lái xe khi chưa đủ điều kiện là thành tích đáng khoe khoang

Luật sư Cường cho biết, điều ông băn khoăn không chỉ là hành vi vi phạm trong vụ việc cụ thể mà còn là một hiện tượng đáng lo ngại đang xuất hiện trong một bộ phận gia đình hiện nay. Trong đó có gia đình sẵn sàng cho con điều khiển ô tô dù chưa có giấy phép lái xe, chưa được đào tạo kỹ năng điều khiển ô tô, thậm chí họ còn cổ vũ, livestream, coi đó là một thành tích đáng khoe khoang. Họ dường như không nhận thức được rằng việc để một người chưa đủ điều kiện điều khiển ô tô tham gia giao thông là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời đặt tính mạng, sức khỏe của chính con mình và những người tham gia giao thông khác vào tình trạng nguy hiểm.

“Cha mẹ phải là người đầu tiên làm gương cho con cái về ý thức tuân thủ pháp luật. Không thể vừa dạy con phải sống có trách nhiệm, tôn trọng kỷ cương nhưng chính mình lại công khai cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật. Không thể vì chiều chuộng con hoặc muốn con có trải nghiệm mà giao cho con một phương tiện có khả năng gây nguy hiểm cho nhiều người”, luật sư Cường nói.

Theo ông, qua vụ việc trên, cần kết hợp xử lý nghiêm với tuyên truyền, giáo dục để ngăn ngừa những vụ việc tương tự.

Cụ thể, lực lượng chức năng cần tiếp tục chủ động phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Đặc biệt, cần chú trọng những trường hợp công khai hình ảnh vi phạm trên mạng xã hội, có dấu hiệu cổ súy, thách thức pháp luật hoặc tái diễn hành vi nguy hiểm.

Các nền tảng mạng xã hội cũng cần có trách nhiệm trong việc kiểm soát, hạn chế lan truyền những nội dung cổ súy hành vi nguy hiểm, đặc biệt là các video hướng dẫn hoặc khuyến khích người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển ô tô trên đường giao thông công cộng.

Đối với mỗi gia đình, cần xác định rõ rằng việc giao phương tiện cho con cái không phải là cách thể hiện tình yêu thương hay sự tin tưởng. Tình yêu thương đúng nghĩa là bảo vệ con trước những nguy cơ, dạy con tôn trọng pháp luật và giúp con hình thành ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Luật sư Cường nhấn mạnh, tham gia giao thông là hoạt động có tính cộng đồng rất cao. Mỗi người điều khiển phương tiện không chỉ chịu trách nhiệm đối với sự an toàn của bản thân mà còn phải có trách nhiệm đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của những người xung quanh. Một hành vi tùy tiện của người cầm lái có thể khiến những người hoàn toàn vô can phải gánh chịu hậu quả.

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