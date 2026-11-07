Vụ thịt lợn nhũn bất thường, dừng hợp đồng cung cấp với Ngôi Sao Xanh

Liên quan đến lùm xùm thịt lợn cung cấp cho bếp ăn Trường Mầm non Phương Liệt (TP Hà Nội) có dấu hiệu chất lượng bất thường phần thịt nhũn, bở, ngày 7/11, UBND phường Phương Liệt đã chính thức công bố thông tin về tình hình và các biện pháp chỉ đạo, xử lý triệt để.

Một số miếng thịt lợn có biểu hiện bất thường. (Ảnh Vietnamnet).

Dừng hợp đồng, thay nhà cung cấp mới

Tại thông báo ngày 7/11, UBND phường Phương Liệt cho biết đã tổ chức hội nghị và đưa ra các quyết định chỉ đạo rõ ràng. Đáng chú ý, phường đã giao Hiệu trưởng Trường Mầm non Phương Liệt thông báo chính thức tới toàn thể phụ huynh học sinh về việc dừng ký hợp đồng cung ứng thực phẩm với Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh.

Ngày 6/11, Trường Mầm non Phương Liệt đã lựa chọn và ký hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm mới. Việc tiếp nhận nguyên liệu hiện nay đã được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định để phục vụ đầy đủ bữa ăn bán trú cho trẻ.

UBND phường cũng yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, giữ vững chất lượng từng bữa ăn cho học sinh; tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong năm học 2026-2027; đồng thời giao Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức ăn bán trú.

Trong thời gian tới, UBND phường Phương Liệt tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định; chủ động thông tin đầy đủ, khách quan tới phụ huynh và người dân để tạo sự đồng thuận, ổn định tâm lý; xác định rõ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Phát hiện dấu hiệu bất thường ngay khi tiếp nhận

Theo UBND phường Phương Liệt khoảng 7h30 ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm theo thực đơn hàng ngày, Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của Trường Mầm non Phương Liệt đã chủ động phát hiện lô thịt lợn do Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh cung cấp có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ tự giám sát đã báo cáo ngay Ban giám hiệu nhà trường, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng hoàn toàn việc tiếp nhận lô hàng và yêu cầu Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh cung cấp ngay lô thực phẩm thay thế đảm bảo chất lượng theo đúng quy định. Toàn bộ số thịt lợn bị nghi ngờ đã được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ công tác kiểm tra sau này.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND phường Phương Liệt đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xác minh, xử lý nghiêm túc và công khai thông tin tới phụ huynh học sinh. (Ảnh: phuongliet.hanoi.gov.vn).

Ban giám hiệu cũng đã báo cáo kịp thời sự việc tới UBND phường Phương Liệt cùng các phòng, ban, ngành chuyên môn liên quan. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trực tiếp xuống hiện trường làm việc, với sự tham gia của Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh và đại diện phụ huynh học sinh để xác minh rõ sự việc, thống nhất phương án xử lý.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, Đoàn kiểm tra ghi nhận Trường Mầm non Phương Liệt đã thực hiện nghiêm túc quy trình “kiểm thực ba bước”, lưu mẫu thức ăn đầy đủ theo quy định; đồng thời xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý, hợp đồng và chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm.

Kết quả kiểm tra nhanh chỉ tiêu sulfite trên hai mẫu thịt lợn (do Trạm Y tế/thành viên Đoàn kiểm tra phường) đều cho kết quả âm tính. Để đảm bảo tính khách quan, khoa học và minh bạch cho sự việc, Đoàn kiểm tra đã niêm phong 150g mẫu thịt lợn gửi về Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu, toàn bộ quá trình được thực hiện dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Hồi giữa tháng 9/2026, Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh cũng bị phản ánh suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Mê Linh (Hà Nội) “lèo tèo”. Sau đó hai bên thống nhất dừng hợp đồng. Lý do được nêu là nhân viên chưa nắm rõ địa bàn, chưa thống nhất giờ hoạt động và kết cấu thực đơn, ảnh hưởng chất lượng dịch vụ. Ông Nguyễn Văn Ninh giữ chức Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh. Về thông tin doanh nghiệp, qua tìm hiểu, Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh được thành lập năm 2007, có trụ sở chính tại Hà Nội với vốn điều lệ ban đầu là 12 tỷ đồng. Đến ngày 19/6/2024, doanh nghiệp thực hiện lần thứ sáu thay đổi đăng ký kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Ninh (sinh năm 1974) giữ chức Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty. Theo số liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, công ty đã tham gia 120 gói thầu, trong đó trúng 118 gói, chỉ trượt 2 gói; không có gói nào chưa công bố kết quả hoặc bị hủy. Cụ thể, công ty giành được các hợp đồng cung cấp suất ăn, nguyên liệu cho nhiều trường: Cung cấp bữa sáng cho Trường Mầm non Nghĩa Đô, hơn 545 triệu đồng, thực hiện 9 tháng; Nguyên liệu thực phẩm cho Trường Mầm non Tuổi Hoa gần 4,7 tỷ đồng, 10 tháng; Suất ăn bán trú cho hệ thống Trường Đa Trí Tuệ năm học 2026 – 2027 hơn 8,7 tỷ đồng, 9 tháng; Cung cấp thực phẩm cho Trường Mầm non Văn Khê hơn 4,5 tỷ đồng, 12 tháng; Bữa ăn bán trú cho Trường TH&THCS Huỳnh Thúc Kháng hơn 6,7 tỷ đồng, 9 tháng; Suất ăn nấu tại trường cho Trường Tiểu học và THCS Võng La năm học 2026-2027 gần 1 tỷ đồng, 9 tháng; Nguyên liệu tươi và thực phẩm cho Trường Mầm non Sơn Ca hơn 8,1 tỷ đồng, thực hiện từ 3/9/2026 đến 31/8/2027. Ngày 6/11, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Ninh qua điện thoại để hỏi rõ về năng lực và hoạt động của công ty, nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi.

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