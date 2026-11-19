UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Thành phố yêu cầu việc tổng rà soát theo nguyên tắc rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả. Việc này phải bảo đảm đầy đủ, khách quan, không bỏ sót đối tượng, phải xác định rõ địa điểm, chủ sở hữu/người quản lý, ngành nghề, quy mô, loại hàng hóa, tình trạng pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường, điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Báo cáo rà soát cũng phải nêu mức độ vi phạm, biện pháp đã xử lý, biện pháp tiếp theo cùng thời hạn hoàn thành và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành xử lý dứt điểm, triệt để các công trình, cơ sở vi phạm trong quý II/2027.