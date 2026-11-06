Bắc Ninh: Nguyên nhân dự án 14 tỷ còn vướng GPMB tại một địa điểm

Dự án cải tạo sân bóng Cẩm Giang hơn 14 tỷ đồng được người dân ủng hộ, phần lớn mặt bằng đã bàn giao, chỉ còn một gia đình chưa hoàn tất di dời.

Ngày 6/11, Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Đồng Nguyên (TP Bắc Ninh), cho biết dự án cải tạo khuôn viên sân bóng Cẩm Giang, với tổng mức đầu tư trên 14 tỷ đồng, đang trong giai đoạn thi công các hạng mục chính nhưng vẫn còn tồn đọng một vị trí chưa hoàn tất việc giải phóng mặt bằng. Đó là các công trình phụ, lán tạm và xưởng gỗ thuộc gia đình ông Nguyễn Văn Khôi, nằm trong phạm vi ranh giới thực hiện dự án.

Bảng thông tin và phối cảnh của dự án.

Được biết ngay sau khi có thông báo và kế hoạch giải phóng mặt bằng, hầu hết các hộ dân có đất và công trình trong phạm vi dự án đều đã tự nguyện phối hợp, tháo dỡ, di dời và bàn giao đúng tiến độ. Đây là công trình được người dân Khu phố 2, khu dân cư Cẩm Giang mong mỏi trong nhiều năm, nơi sẽ trở thành không gian thể thao, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng hiện đại, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là thanh thiếu niên và trẻ em.

Chính vì vậy, các hộ dân đều tự nguyện chấp nhận những khó khăn, thiệt hại nhất định trong quá trình di dời, đặt lợi ích chung của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân, không có trường hợp nào chậm trễ hay ý kiến trái ngược, ngoại trừ gia đình ông Khôi.

Phần công trình...

... ván gỗ của gia đình ông Khôi vẫn chưa di dời hoàn toàn ra khỏi phạm vi ranh giới dự án.

Trưởng Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Đồng Nguyên Nguyễn Văn Hồi cho biết, phường đã ban hành 3 văn bản chính thức yêu cầu gia đình ông Khôi tháo dỡ, di dời công trình, đồng thời liên tục đôn đốc gia đình ông Khôi ngay từ khi dự án được khởi công.

Thời gian đầu, gia đình này còn chần chừ, tiếp tục sử dụng các công trình tạm để chứa gỗ, máy móc thiết bị sản xuất, chưa có kế hoạch di dời rõ ràng. Trước sự kiên trì vận động và yêu cầu theo quy định của chính quyền phường, đến nay gia đình đã di chuyển được khoảng hơn nửa số máy móc, nguyên vật liệu ra khỏi phạm vi đất dự án, nhưng vẫn chưa hoàn tất toàn bộ.

Lý do được gia đình ông Khôi đưa ra là các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất có kích thước lớn, trọng lượng nặng, việc tháo rời, vận chuyển đòi hỏi phương tiện chuyên dụng nên chi phí phát sinh rất cao. Do đó gia đình xin thêm thời gian để sắp xếp, hoàn tất việc di dời. Đồng thời, gia đình cũng có cam kết dự kiến sẽ hoàn toàn dọn dẹp, bàn giao mặt bằng vào tuần sau. Nếu đến thời hạn quy định gia đình vẫn không thực hiện, chính quyền phường sẽ tổ chức lực lượng tiến hành tháo dỡ, cưỡng chế di dời theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Trước đó dự án cải tạo sân bóng Cẩm Giang được UBND phường Đồng Nguyên phê duyệt theo Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 22/4/2026, với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 14 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Khi hoàn thành, dự án không chỉ nâng cấp cơ sở vật chất cho hoạt động thể thao mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, tạo điểm đến văn hóa lành mạnh cho người dân địa phương.

Một người dân chia sẻ: “Chúng tôi ai cũng mong muốn công trình sớm xong. Không ai muốn ai gặp khó khăn, nhưng nếu cứ để một người quyết định tiến độ của cả khu, thì không biết chúng ta sẽ chờ đến bao giờ. Chúng tôi mong chính quyền xử lý công bằng, không có trường hợp nào được đặc cách.”

Quan điểm này của người dân địa phương cũng hoàn toàn phù hợp với chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Bắc Ninh trong nhiều buổi kiểm tra tiến độ dự án trên địa bàn: tất cả các công trình phục vụ lợi ích chung, công trình cộng đồng đều phải triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo nguyên tắc công bằng, bình đẳng trước pháp luật; không có bất kỳ trường hợp nào được ưu tiên, bỏ qua quy trình, và tuyệt đối không để lợi ích riêng cản trở lợi ích của toàn thể cộng đồng.

Với lộ trình đã được xác định rõ ràng, cùng tinh thần xử lý kiên quyết, nhất quán theo quy định của chính quyền, người dân Khu phố 2 Cẩm Giang đang tin tưởng và mong đợi UBND phường Đồng Nguyên, các ban ngành liên quan vào cuộc một cách thực sự quyết liệt, giải quyết dứt điểm tồn tại giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án đã được phê duyệt và mang lại không gian sinh hoạt xứng đáng cho người dân địa phương.

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