Diễn biến 11 lô đất trúng đấu giá cao bất thường ở Ninh Bình, có lô hơn 1,4 tỷ/m2

Phiên đấu giá quyền sử dụng 70 lô đất thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ, nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình do UBND xã Lý Nhân phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình tổ chức ngày 7/11.

Quang cảnh phiên đấu giá. Ảnh: Công ty Phúc Hưng.

Khu đất đấu giá thuộc địa giới hành chính xã Lý Nhân có tổng diện tích đấu giá lại là 8.798,5 m² gồm 70 lô đất ở tại nông thôn. Các lô đất có diện tích từ 110m² đến gần 200m². Giá khởi điểm từ 7.956.000 đến 9.625.000 đồng/m², tổng giá trị khởi điểm của 70 lô đất đấu giá là 72,9 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá đặt trước từ 267.321.600 đến 576.633.900 đồng/lô. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp qua nhiều vòng cho đến khi không còn người tham gia yêu cầu trả giá tiếp. Người có mức giá trả cao nhất được xác định là người trúng đấu giá.

Theo quy chế, bước giá tại vòng 1 là 3 triệu đồng/m², từ vòng 2 trở đi là 1 triệu đồng/m². Một cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu nhiều lô đất nhưng phải nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước tương ứng với số lô tham gia.

Kết quả cuộc đấu giá quyền sử dụng 70 lô đất tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình (xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân cũ) do Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Hưng thông báo sau đó cho thấy, cuộc đấu giá có 270 hồ sơ tham gia cho 68 lô đất (2 lô tạm dừng không đưa ra đấu giá). Trong số 68 lô đất có 27 lô đất được đấu giá thành công. Tổng giá trị khởi điểm là hơn 30,5 tỷ đồng, tổng giá trị trúng đấu giá đạt hơn 50,8 tỷ đồng, chênh so với giá khởi điểm là 20,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, kết quả trên chưa bao gồm 11 lô đấu giá thành công trả giá cao bất thường.

11 lô đấu giá thành công trả giá cao bất thường với mức từ 850 triệu đồng - 1,468 tỷ đồng/m². Trong đó, lô đất ký hiệu LK-015, diện tích 120m², có giá khởi điểm gần 9,2 triệu đồng/m2, tiền đặt trước gần 331 triệu đồng, được trả giá lên tới 1,468 tỷ đồng/m².

Theo đại diện UBND xã Lý Nhân trao đổi với báo chí, trong phiên đấu giá ngày 7/11, có gần 20 người trả giá cao bất thường khi đấu giá 70 thửa đất nhưng chỉ có 11 trường hợp được công nhận trúng đấu giá do phiếu đấu giá đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy chế của cuộc đấu giá.

Khu đất đấu giá.

Đáng chú ý, sau khi trúng đấu giá, một số người đề xuất với UBND xã Lý Nhân và đơn vị đấu giá xem xét giải quyết bởi họ trả nhầm do nghe không rõ quy chế, trả giá nhầm cho tổng số tiền của 1 thửa đất. Những người này đề xuất UBND xã Lý Nhân giải quyết quyền lợi của mình bởi nếu bỏ cọc sẽ mất khoảng 3 tỷ đồng.

Việc một số người tham gia trả giá cao bất thường có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ tài sản (UBND xã Lý Nhân) và những khách hàng có nhu cầu mua đất thực sự. UBND xã Lý Nhân đang phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Phúc Hưng xem lại các quy định về đấu giá đất.

>>> Mời độc giả xem thêm video chuyên án ma túy liên quan diễn viên Kiều Thanh: