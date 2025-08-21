Hà Nội ngày lễ độc lập đi đâu, chơi gì trong 24 giờ?

Hà Nội trở thành điểm đến hút khách dịp Quốc khánh 2/9 với nhiều hoạt động sôi động, hứa hẹn cho du khách một ngày lễ trọn vẹn và khó quên.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay (30/8 – 2/9), Hà Nội khoác lên mình tấm áo rực rỡ của sắc cờ hoa, âm vang tiếng trống, tiếng nhạc và niềm tự hào dân tộc tràn ngập khắp phố phường. Không khí đại lễ không chỉ dừng lại ở những cuộc diễu binh, diễu hành hùng tráng tại Quảng trường Ba Đình, mà còn lan tỏa trên từng góc phố, từng con ngõ rợp cờ đỏ sao vàng.

Ảnh: An Nhiên.

Đến với Thủ đô trong dịp đặc biệt này, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn 24 giờ đáng nhớ: từ sáng sớm hòa vào dòng người cổ vũ đoàn diễu binh, buổi trưa thả mình trong hành trình khám phá ẩm thực trứ danh, buổi chiều tham gia triển lãm, lễ hội đường phố sôi động, để rồi khi màn đêm buông xuống, cả bầu trời bừng sáng với pháo hoa lung linh trên khắp hồ Gươm, Hồ Tây, Mỹ Đình. Một Hà Nội vừa cổ kính thiêng liêng, vừa hiện đại, náo nhiệt đang chờ đón bước chân lữ khách.

Buổi sáng: Thức dậy cùng tiếng nhạc lễ hội

Từ tờ mờ sáng ngày 2/9, không khí tại Quảng trường Ba Đình sẽ rất rộn ràng. Khi đồng hồ điểm 6h30, hàng chục khối lực lượng vũ trang và quần chúng sẽ lần lượt diễu qua lễ đài, theo sau là đoàn xe tăng, thiết giáp hùng dũng trong tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dội. Đây chắc chắn sẽ là khoảnh khắc trang nghiêm, hào hùng mà bất cứ ai có mặt cũng cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc dâng trào.

Lễ diễu hành trong dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 năm 2015 có sự tham gia của hơn 15.000 người. Ảnh Báo Tiền Phong

Để chiêm ngưỡng trọn vẹn, du khách có thể chọn các vị trí quan sát đẹp như nút giao Cửa Nam, đoạn Trần Phú – Nguyễn Tri Phương hay ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thái Học. Kinh nghiệm là nên đến sớm từ 1–2 giờ, tranh thủ lót dạ bằng bát phở gánh Hàng Chiếu hay ổ bánh mì dân tổ Đồng Xuân nóng hổi.

Thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia. Ảnh Anh Tú

Kết thúc buổi lễ, hãy dành thời gian ghé qua những triển lãm lịch sử. Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, chuyên đề “Việt Nam – Hành trình Độc lập” trưng bày nhiều hiện vật quý, trong khi đó, triển lãm ứng dụng công nghệ thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” tái hiện Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 mang lại trải nghiệm sống động.

Thong dong trên những con phố rợp cờ đỏ như Phan Đình Phùng, Khâm Thiên, Yên Phụ để ghi lại bộ ảnh check-in rực rỡ. Ảnh Hạ Nhiên

Trước khi bước vào buổi trưa, du khách có thể thong dong trên những con phố rợp cờ đỏ như Phan Đình Phùng, Khâm Thiên, Yên Phụ để ghi lại bộ ảnh check-in rực rỡ. Một điểm dừng lý tưởng để nghỉ chân là quán cà phê Giảng hay Đinh, nơi bạn có thể nhâm nhi ly cà phê trứng béo ngậy và ngắm dòng người tấp nập.

Buổi chiều: Dạo chợ – ăn ngon – chơi vui

Khoảng 12h, hãy bắt đầu một hành trình “foodtour” để khám phá hương vị đặc trưng của Hà Nội. Chợ Đồng Xuân vẫn là thiên đường quen thuộc với đủ loại món ăn dân dã: Bún chả, bún ốc, bánh tôm, chè thập cẩm… Giá cả bình dân, chỉ 20.000 – 50.000 đồng/món nhưng hương vị khó quên.

Thưởng thức bún chả Hà Nội. Ảnh dulich

Nếu muốn tìm những địa chỉ lâu đời, du khách có thể ghé miến lươn Đông Thịnh (Hàng Điếu) hay bánh cuốn bà Xuân ở dốc Hòe Nhai. Một bát bún ốc bà Lương với vị chua thanh và nước dùng ngọt dịu chắc chắn sẽ là điểm nhấn khó quên trong hành trình.

Nhâm nhi cà phê trứng. Ảnh Internet

Từ 16h30, phố đi bộ Hồ Gươm bắt đầu đông vui với nhiều hoạt động chào mừng lễ lớn. Chương trình nghệ thuật, triển lãm ảnh, trình diễn thời trang kết hợp truyền thống và hiện đại tạo nên một bầu không khí lễ hội sôi động. Đừng quên ghé các photobooth rực rỡ để ghi lại kỷ niệm cùng bạn bè và người thân.

Buổi tối: Rực rỡ ánh sáng Thủ đô

Khi màn đêm buông xuống, Hà Nội trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Du khách có thể chọn tham gia tour đêm tại Hoàng thành Thăng Long để khám phá không gian linh thiêng qua ánh sáng và âm nhạc, hoặc trải nghiệm chương trình “Đêm huyền bí” ở đền Ngọc Sơn.

Trải nghiệm chương trình “Đêm huyền bí” ở đền Ngọc Sơn. Ảnh Phúc Anh

Đúng 21h, cả bầu trời Thủ đô bừng sáng với pháo hoa rực rỡ tại 5 điểm: hồ Gươm, hồ Tây, công viên Thống Nhất, sân vận động Mỹ Đình và hồ Văn Quán. Nếu không muốn chen chúc, một gợi ý thú vị là tìm chỗ ngồi ở những quán café rooftop quanh hồ Tây để vừa nhâm nhi đồ uống, vừa ngắm pháo hoa phản chiếu trên mặt nước.

Ảnh Internet

Khoảng 22h, hành trình khép lại tại “phố không ngủ” Tạ Hiện. Trong không gian náo nhiệt, du khách có thể thưởng thức bia hơi, chân gà rút xương hay thả mình trong âm nhạc đường phố. Đây cũng là nơi lý tưởng để kết nối bạn bè, lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của một ngày Quốc khánh trọn vẹn tại Hà Nội.