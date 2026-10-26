Sun Group và NCB đồng hành cùng Divo Tùng Dương trong live concert lớn nhất

Live concert “Bay về phía mặt trời” của ca sĩ Tùng Dương sẽ diễn ra vào ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Đồng hành cùng chương trình với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Tập đoàn Sun Group góp phần tạo nên một sự kiện nghệ thuật chất lượng, nơi âm nhạc kết nối các thế hệ, tôn vinh bản sắc Việt và lan tỏa khát vọng vươn tới tương lai.

Tùng Dương kỷ niệm 25 năm thăng hoa trong âm nhạc bằng concert quy mô kỷ lục

Diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026, đây là live concert cá nhân thứ 15, đồng thời là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của giọng ca được mệnh danh là một trong những divo hàng đầu Việt Nam.

Tùng Dương tự làm đạo diễn trong đêm nhạc kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật

Không đơn thuần là đêm nhạc nhìn lại những thành tựu đã qua, “Bay về phía mặt trời” được Tùng Dương và ê-kíp xây dựng như một hành trình tiếp nối, nơi những dấu ấn nghệ thuật của 25 năm được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc mới mẻ, giàu sức sống và cảm xúc.

Tên gọi “Bay về phía mặt trời” cũng phần nào thể hiện tinh thần nghệ thuật xuyên suốt của Tùng Dương: không ngừng tìm kiếm, thử nghiệm và vượt qua những giới hạn của chính mình. Từ dân gian đương đại, jazz, rock đến pop, anh luôn cho thấy khả năng biến hóa, làm mới những chất liệu âm nhạc quen thuộc bằng cá tính và tư duy sáng tạo riêng.

Đặc biệt, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về bản sắc Việt luôn là mạch nguồn cảm hứng trong hành trình ấy. Những ca khúc về Tổ quốc qua giọng hát Tùng Dương không chỉ mang âm hưởng hào hùng mà còn được thể hiện bằng ngôn ngữ đương đại, chạm tới cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.

Hành trình âm nhạc ấy sẽ đến với hàng chục nghìn người xem trong live concert với một không gian trình diễn được đầu tư "khủng": sân khấu mở rộng lên đến 90m, dàn âm thanh - ánh sáng đạt chuẩn quốc tế cùng sự tham gia của gần 100 vũ công. Không dừng lại ở vai trò nghệ sĩ trung tâm, Tùng Dương còn trực tiếp đảm nhận vai trò đồng đạo diễn chương trình.

Những bản "hit" gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ dự kiến sẽ được làm mới qua 30 - 40 tiết mục dàn dựng công phu, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời như Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GREY D… hứa hẹn tạo nên những màn kết hợp thú vị giữa các cá tính, màu sắc và thế hệ âm nhạc.

NCB tặng đặc quyền trải nghiệm live concert “Bay về phía mặt trời” cho khách hàng

Đồng hành cùng live concert “Bay về phía mặt trời” với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Tập đoàn Sun Group và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tiếp tục hành trình góp phần mang đến cho công chúng những trải nghiệm văn hóa, giải trí chất lượng cao, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam, lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc qua âm nhạc.

NCB cùng đồng hành với live concert “Bay về phía mặt trời” của Tùng Dương, dành đặc quyền cho khách hàng gửi tiết kiệm

Riêng với ngân hàng NCB, đây còn là sự tiếp nối một mối duyên nghệ thuật đặc biệt với ca sĩ Tùng Dương trong hành trình lan tỏa tình yêu tổ quốc và khát vọng hướng tới tương lai trong kỷ nguyên mới. Trước đó, NCB đã đồng hành với nam Divo và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt ca khúc “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Giai điệu tươi trẻ, hào hùng và thông điệp đầy cảm hứng về tương lai đã đưa “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” trở thành lời “hiệu triệu” đầy cảm xúc về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, nhanh chóng trở thành một ca khúc “quốc dân” vang lên khắp mọi miền, từ các sự kiện quốc gia, những sân trường rợp nắng cho tới những nẻo đường, góc phố thân thương.

“Chúng tôi tìm thấy ở hành trình nghệ thuật của ca sĩ Tùng Dương sự đồng điệu với tinh thần mà NCB luôn theo đuổi: không ngừng đổi mới, vượt qua những giới hạn và khát vọng vươn tới những giá trị lớn hơn. Đồng hành cùng ‘Bay về phía mặt trời’, NCB mong muốn tiếp tục góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên của người Việt, cùng kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và đất nước”– đại diện NCB chia sẻ.

Đồng hành tài trợ chương trình, NCB cho biết sẽ dành tặng đặc quyền trải nghiệm concert “Bay về phía mặt trời” cho khách hàng của mình. Theo đó, ngân hàng hé lộ khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu đặc quyền – NCB Signature Savings sẽ được tặng vé live concert đặc biệt này, bên cạnh những món quà “có một không hai” như bất động sản cao cấp, vàng, iphone 18 và hàng chục nghìn phần quà đang dành tặng khách gửi tiết kiệm hiện nay. Thể lệ và thông tin chi tiết về chương trình tặng vé sẽ được NCB cập nhật chính thức trên các kênh truyền thông chính thức trong thời gian tới.