Hà Anh Tuấn - Đông Nhi quyên góp cho đồng bào vùng bão lũ

Hà Anh Tuấn cùng ê-kíp chương trình Sketch a rose trao hơn 1,3 tỷ đồng cho bà con vùng lũ. Ca sĩ Đông Nhi và diễn viên Phương Oanh cũng quyên góp.

Theo VOV, ngày 2/10, Ban thường vụ Thành Đoàn TP HCM tổ chức buổi tiếp nhận các nguồn đóng góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão Bualoi gây ra. Tại buổi tiếp nhận, ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng ê-kíp chương trình Sketch a rose đã ủng hộ 50.000 USD (tương đương hơn 1,3 tỷ đồng).

“Khi đất nước có việc, nhân dân gặp khó khăn, tất cả những đồng bào khác chung tay là chuyện đương nhiên. Đất nước mình có truyền thống đùm bọc, giúp đỡ nhau, đấy là những điều Tuấn học được từ người lớn.

Xã hội hiện truyền cảm hứng rất lớn trong việc hỗ trợ và đỡ đần cho nhau mỗi khi đất nước gặp thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh. Ai có sức thì góp sức, ai có của thì đóng góp theo khả năng của mình”, Sài Gòn Giải Phóng Online dẫn lời Hà Anh Tuấn.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn. Ảnh: Dân Việt.

Mới đây, ca sĩ Đông Nhi và diễn viên Phương Oanh cũng quyên góp, mỗi người 200 triệu đồng. “Đông Nhi xin được góp chút sức nhỏ, san sẻ chút khó khăn với đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi. Mong thiên tai sớm đi qua. Mong bình an đến với mọi người”, Đông Nhi viết trên trang cá nhân.

Ca sĩ Đông Nhi. Ảnh: FB Đông Nhi.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ cũng hướng về đồng bào vùng lũ. Ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng. Ca sĩ Tùng Dương cùng bạn bè quyên góp 1 tỷ. Ca sĩ Mỹ Tâm đóng góp 500 triệu đồng. Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won quyên góp 500 triệu đồng. Trường Giang, Lý Hải, Hoà Minzy, Ngọc Trinh, mỗi người ủng hộ 300 triệu đồng.

Các ca sĩ, hoa hậu, diễn viên gồm: Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Erik, Jun Phạm, Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Thiên, Noo Phước Thịnh, Rhymastic cũng chung tay giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.