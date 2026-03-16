5 mẹo Google Maps ít người biết giúp tra đường nhanh hơn

Chỉ với vài tính năng ẩn như Street View, lớp giao thông hay bản đồ ngoại tuyến, người dùng có thể khai thác Google Maps hiệu quả hơn.

Thiên Trang (TH)
Google Maps không chỉ là ứng dụng chỉ đường quen thuộc mà còn sở hữu nhiều tính năng ít người dùng biết tới.
Một mẹo hữu ích là sử dụng Street View để quan sát trước khu vực điểm đến và tìm chỗ đậu xe ở các tuyến phố lân cận. (Ảnh: MUO)
Cách “khảo sát từ xa” này giúp tài xế tránh rơi vào những con hẻm hẹp hoặc phải chạy vòng nhiều lần để tìm nơi dừng xe.
Ngoài ra, lớp bản đồ Traffic layer cho phép kiểm tra tình trạng giao thông theo thời gian thực thông qua các dải màu xanh, vàng và đỏ.(Ảnh: MUO)
Dữ liệu này được Google tổng hợp từ hàng triệu smartphone và hệ thống cảm biến giao thông để phát hiện điểm ùn tắc bất thường.
Để bảo vệ quyền riêng tư, người dùng có thể bật Incognito Mode nhằm ngăn việc lưu lịch sử tìm kiếm hay vị trí đã đi qua.(Ảnh: MUO)
Google Maps cũng hỗ trợ nhiều cử chỉ điều hướng như thu phóng bằng một tay hoặc xoay bản đồ để quan sát lộ trình dễ dàng hơn khi lái xe.(Ảnh: MUO)
Trong trường hợp mất mạng, tính năng Offline Maps cho phép tải trước bản đồ và vẫn dẫn đường chính xác khi không có kết nối Internet.(Ảnh: MUO)
Amazon sa thải 30.000 nhân viên vì AI

Amazon bước vào cuộc tái cấu trúc lớn nhất lịch sử, sa thải 30.000 nhân viên và yêu cầu 80% lập trình viên phải dùng AI mỗi tuần để tăng hiệu suất.