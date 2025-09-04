Hà Nội

Du lịch

Gợi ý điểm đến mùa thu phù hợp cho chuyến đi gia đình

Không khí se lạnh mùa thu là dịp lý tưởng để cả gia đình cùng rời phố thị, khám phá những điểm đến trong nước vừa đẹp, vừa gắn kết tình thân.

Vân Giang (Tổng hợp)

Sapa – Mùa vàng rực rỡ giữa đại ngàn Tây Bắc

Khoảng tháng 9 – 10, Sapa được phủ kín bởi những thửa ruộng bậc thang chín rộ, vàng óng như tấm thảm thiên nhiên khổng lồ. Khung cảnh này không chỉ làm say lòng khách phương xa, mà còn là trải nghiệm giáo dục trực quan để trẻ nhỏ cảm nhận sự lao động của người nông dân vùng cao.

sapa-mua-vang-ruc-ro-giua-dai-ngan-tay-bac.jpg
Ảnh MIA

Người lớn có thể tận hưởng không khí se lạnh trong lành, nhâm nhi tách cà phê giữa núi rừng mây phủ. Trong khi đó, con trẻ được chơi đùa cùng thiên nhiên, tham gia các hoạt động đơn giản như bắt cá suối, tập gùi ngô hay theo chân người bản địa khám phá bản làng Cát Cát, Lao Chải.

Với sự kết hợp cân bằng giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa, Sapa xứng đáng là điểm đến gia đình hàng đầu mùa thu năm nay.

Đà Lạt – Thành phố của ký ức nhiều thế hệ

Đà Lạt mùa thu nhẹ nhàng và thơ mộng. Không khí mát mẻ, nắng trong vắt cùng sắc hoa dã quỳ vàng rực dọc triền đồi khiến cả gia đình dễ dàng lưu giữ những khoảnh khắc khó quên.

dl.png
Ảnh Vietravel

Điều khiến Đà Lạt đặc biệt nằm ở sự đa dạng hoạt động. Ông bà có thể thong dong dạo hồ Xuân Hương, cha mẹ cùng con trẻ tham gia hái dâu tại các nông trại hữu cơ, hoặc cả gia đình quây quần trong căn homestay gỗ, thưởng thức nồi lẩu gà lá é nghi ngút khói. Những trải nghiệm tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành “chất keo” kết nối các thế hệ trong gia đình.

Côn Đảo – Không gian yên bình, giàu ý nghĩa

Không chỉ nổi tiếng bởi biển xanh cát trắng, Côn Đảo còn mang đến chiều sâu lịch sử, là nơi thích hợp để cha mẹ kết hợp dạy con bài học về lòng biết ơn và quá khứ dân tộc.

Từ tháng 9, thời tiết Côn Đảo trở nên hiền hòa hơn, thuận lợi cho các hoạt động trên biển như đi cano ra Hòn Bảy Cạnh, lặn ngắm san hô hoặc thả mình trong làn nước trong xanh.

con-dao.jpg
Ảnh dulichviet

Khi màn đêm buông xuống, cả gia đình có thể ghé nghĩa trang Hàng Dương thắp hương, cảm nhận sự trang nghiêm, qua đó nuôi dưỡng lòng trân trọng và nhân ái nơi thế hệ trẻ. Một chuyến đi vừa thư giãn, vừa giáo dục – đó là giá trị mà Côn Đảo mang lại.

Ninh Bình – Chuyến đi gần mà giàu trải nghiệm

Với lợi thế chỉ cách Hà Nội khoảng 100 km, Ninh Bình là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình không có nhiều thời gian. Vào mùa thu, thiên nhiên nơi đây khoác áo vàng của lúa chín, soi bóng núi đá vôi hùng vĩ, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình.

ninh-binh.jpg
Ảnh KimLienTravel

Các hoạt động trải nghiệm phong phú: chèo thuyền ở Tràng An, leo bậc đá lên đỉnh Hang Múa ngắm toàn cảnh Tam Cốc, hay khám phá chùa Bái Đính – đều phù hợp với nhiều độ tuổi. Người lớn tuổi có thể tận hưởng sự bình yên trên sông, trẻ em vừa khám phá vừa học hỏi, còn cha mẹ có thêm cơ hội ghi lại những bức hình đáng nhớ.

Chi phí hợp lý và dịch vụ lưu trú đa dạng khiến Ninh Bình trở thành “điểm đến tiết kiệm” nhưng không kém phần hấp dẫn.

Lưu ý nhỏ để chuyến đi mùa thu trọn vẹn hơn

Chủ động đặt vé máy bay, phòng lưu trú trước ít nhất 2 tuần để có giá tốt.

Chuẩn bị trang phục thoải mái, thoáng mát nhưng đủ ấm cho tiết trời giao mùa.

Với gia đình có trẻ nhỏ, đừng quên mang theo thuốc cảm, kem chống muỗi và đồ ăn nhẹ.

Lên lịch trình vừa phải, mỗi ngày chỉ nên đi 2–3 điểm để cả nhà giữ sức.

Dành chỗ trống trong kế hoạch cho những khoảnh khắc bất ngờ, vì đôi khi chính điều ngoài dự kiến lại để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

