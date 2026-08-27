Gói thầu thực phẩm bán trú tại Tiểu học Bình Chuẩn 3 hơn 5 tỷ phát sinh kiến nghị

Gói thầu cung cấp thực phẩm bán trú năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 có giá hơn 5,52 tỷ đồng, kết quả lựa chọn nhà thầu đang phát sinh các kiến nghị cần được xem xét, giải quyết theo quy định.

Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 vừa hoàn tất quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, xử lý kiến nghị và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp thực phẩm, nguyên liệu phục vụ hoạt động bán trú năm học 2026-2027. Gói thầu có giá hơn 5,52 tỷ đồng, thu hút 3 nhà thầu tham dự.

Từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến quá trình điều chỉnh E-HSMT

Theo Quyết định số 213/QĐ-THBC3 ngày 7/7/2026 do Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 Hồ Văn Dũng ký, nhà trường phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã số PL2600201883 cho dự toán “Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ nấu suất ăn học đường và nhu yếu phẩm cho học sinh bán trú năm học 2026-2027”.

Tổng kinh phí dự toán là 5.553.487.872 đồng, gồm 2 gói thầu.

Trong đó, gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT có giá 23.887.872 đồng, được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói. Đơn vị thực hiện là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tư vấn Hoàng Minh Vi, theo Quyết định số 214/QĐ-THBC3 và Hợp đồng số 07-2026/HĐTV-HMV-THBC3.

Gói thầu hàng hóa mang mã IB2600357947 có giá 5.529.600.000 đồng, sử dụng nguồn vốn từ các khoản thu tổ chức hoạt động giáo dục khác của hoạt động bán trú. Gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện 9 tháng.

Ngày 9/7/2026, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 phê duyệt E-HSMT gốc theo Quyết định số 217/QĐ-THBC3. Thông báo mời thầu IB2600357947-00 được đăng tải ngày 10/7/2026.

Đến ngày 14/7/2026, Hiệu trưởng nhà trường ký Quyết định số 220/QĐ-THBC3 phê duyệt điều chỉnh E-HSMT. Các thông báo mời thầu bổ sung IB2600357947-01 và IB2600357947-02 lần lượt được đăng tải ngày 14/7 và 16/7/2026.

Nội dung điều chỉnh gồm bổ sung danh mục khí đốt Gas/LPG với số lượng 2.303 kg, đồng thời chuẩn hóa một số quy định liên quan đến kiểm tra, thử nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo hồ sơ, E-HSMT cũng đặt ra yêu cầu thực hiện theo Công văn số 6130/SGDĐT-HSSV ngày 25/6/2026 của Sở GD&ĐT TP.HCM về triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm giai đoạn 2026-2030, gắn với Chương trình “Tick xanh trách nhiệm”.

Ba nhà thầu tham dự, giá dự thầu thấp nhất không vượt qua bước kỹ thuật

Gói thầu đóng thầu lúc 10 giờ ngày 22/7/2026 và hoàn tất mở thầu lúc 10 giờ 7 phút cùng ngày trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Biên bản mở thầu ghi nhận 3 nhà thầu tham dự.

Hộ kinh doanh Bùi Ngọc Ánh chào giá 3.487.332.850 đồng, không có tỷ lệ giảm giá. Giá dự thầu sau giảm giá là 3.487.332.850 đồng.

Công ty TNHH Sản xuất TMDV Hà An chào giá 4.295.896.734,6 đồng và giảm giá 10%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 3.866.307.061,14 đồng.

Liên danh PBG-GasNew chào giá 3.882.641.592,5 đồng, không áp dụng giảm giá.

Cả 3 nhà thầu đều có giá trị bảo đảm dự thầu 82.944.000 đồng, hiệu lực bảo đảm dự thầu 90 ngày và hiệu lực E-HSDT 60 ngày.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 610/BCĐG-HMV ngày 7/8/2026 do Công ty TNHH TM&DV TV Hoàng Minh Vi lập, Hộ kinh doanh Bùi Ngọc Ánh được đánh giá đạt về tính hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm nhưng không đạt yêu cầu về kỹ thuật.

Công ty TNHH Sản xuất TMDV Hà An được đánh giá đạt về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật; được xếp hạng thứ nhất và được mời vào bước đối chiếu tài liệu.

Đối với Liên danh PBG-GasNew, báo cáo cho biết giá dự thầu sau giảm giá xếp sau nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nên không tiếp tục đánh giá chi tiết về kỹ thuật.

Ngày 17/8/2026, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 ban hành Quyết định số 268/QĐ-THBC3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, theo đó Công ty TNHH Sản xuất TMDV Hà An trúng thầu với giá 3.866.307.061,14 đồng.

So với giá gói thầu 5.529.600.000 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 1.663.292.938,86 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 30,08%.

Nguồn MSC

Chủ đầu tư trả lời kiến nghị của nhà thầu có giá thấp nhất

Sau khi có kết quả đánh giá, Hộ kinh doanh Bùi Ngọc Ánh có đơn kiến nghị đề nghị xem xét lại kết quả đánh giá kỹ thuật.

Theo nội dung kiến nghị, nhà thầu cho rằng mức giá chào 3.487.332.850 đồng là thấp nhất trong số các nhà thầu tham dự; đồng thời giải trình về việc đính kèm nhầm tài liệu liên quan đến cá lóc, bổ sung phiếu kiểm nghiệm gạo sau thời điểm mở thầu và cho rằng một số sai khác về địa chỉ, con dấu chỉ mang tính hành chính.

Ngày 26/8/2026, Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 ban hành Công văn số 277/CV-THBC3 trả lời kiến nghị.

Theo văn bản này, chủ đầu tư cho biết một số hợp đồng cung ứng dầu ăn, thịt heo và tài liệu liên quan đến nguồn cung của nhà thầu đã hết hiệu lực tại thời điểm đóng thầu lúc 10 giờ ngày 22/7/2026.

Đối với việc bổ sung tài liệu sau thời điểm đóng thầu, chủ đầu tư cho rằng việc sử dụng hợp đồng mới hoặc tài liệu mới để thay thế cho nội dung bắt buộc trong E-HSDT có thể làm thay đổi bản chất của hồ sơ dự thầu và không thuộc phạm vi làm rõ hồ sơ.

Về kết quả thử nghiệm gạo số 02590726/CS2, văn bản cho biết tài liệu được phát hành ngày 27/7/2026, tức sau thời điểm đóng thầu 5 ngày. Theo quan điểm của chủ đầu tư, việc sử dụng tài liệu phát hành sau thời điểm đóng thầu để thay thế tài liệu kỹ thuật bắt buộc còn thiếu không phù hợp với phạm vi làm rõ E-HSDT.

Công văn cũng đề cập đến các tài liệu liên quan đến nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cá lóc và sự đồng nhất về chủ thể trong một số hồ sơ hàng hóa khác.

Trên cơ sở phương pháp đánh giá “Đạt/Không đạt” được áp dụng trong E-HSMT, chủ đầu tư cho biết nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí kỹ thuật bắt buộc sẽ không đủ điều kiện để tiếp tục xét trúng thầu. Do đó, giá dự thầu thấp hơn không phải là căn cứ để thay đổi kết quả đánh giá kỹ thuật.

Chủ đầu tư giữ nguyên Quyết định số 268/QĐ-THBC3 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thành viên liên danh kiến nghị về hồ sơ của nhà thầu trúng thầu

Trong một diễn biến khác, ngày 25/8/2026, Công ty TNHH Phú Bình Gia, thành viên Liên danh PBG-GasNew, gửi đơn kiến nghị liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu IB2600357947.

Theo đơn kiến nghị, doanh nghiệp đề nghị xem xét việc kê khai thông tin của Công ty TNHH Sản xuất TMDV Hà An tại Mẫu số 10B và một số nội dung liên quan đến năng lực cung ứng, sản xuất đối với danh mục hàng hóa, trong đó có mặt hàng khí Gas/LPG.

Công ty TNHH Phú Bình Gia cho rằng tại một số nội dung, nhà thầu Hà An kê khai “THEO HSDT ĐÍNH KÈM” tại Mẫu số 10B và đề nghị chủ đầu tư rà soát việc đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Đơn kiến nghị cũng nêu vấn đề về việc nhà thầu kê khai vai trò “Hãng sản xuất” đối với danh mục hàng hóa và đề nghị xem xét các tài liệu chứng minh năng lực thực tế đối với những mặt hàng có yêu cầu kỹ thuật riêng, trong đó có khí Gas/LPG.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp kiến nghị chủ đầu tư xem xét lại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và tổ chức đánh giá lại E-HSDT theo quy định.

Các nội dung nêu trong đơn kiến nghị là ý kiến của nhà thầu kiến nghị và cần được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo trình tự pháp luật về đấu thầu.

Năng lực nhà thầu

Theo dữ liệu đấu thầu được cung cấp, Công ty TNHH Sản xuất TMDV Hà An được đăng ký trên hệ thống với tên Công ty TNHH MTV Thực phẩm Nguyên Thành Đạt, mã số thuế 3702190068, mã định danh vn3702190068.

Người đại diện theo pháp luật là ông Phan Văn Nhưng. Doanh nghiệp có trụ sở tại số 37/19 đường ĐX 020, khu phố Phú Mỹ 6, phường Bình Dương, TP HCM.

Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp đã tham gia 33 gói thầu và được ghi nhận trúng 33 gói, với tổng giá trị trúng thầu tích lũy 88.967.171.151 đồng. Tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu và giá dự toán được ghi nhận ở mức 98,15%.

Các gói thầu doanh nghiệp được ghi nhận trúng thầu tập trung tại địa bàn TP HCM, chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm và suất ăn bán trú cho các cơ sở giáo dục.

Cần giải quyết kiến nghị theo đúng trình tự pháp luật

Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá E-HSDT và giải quyết kiến nghị được đặt trong khuôn khổ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật sửa đổi số 90/2025/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Theo ý kiến của Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, việc xem xét các tài liệu kỹ thuật phải căn cứ yêu cầu cụ thể của E-HSMT và thời điểm đóng thầu. Việc làm rõ E-HSDT cần bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu, đồng thời bảo đảm sự công bằng giữa các nhà thầu.

Đối với kiến nghị của Công ty TNHH Phú Bình Gia, luật sư cho rằng nhà thầu có quyền thực hiện kiến nghị theo quy định pháp luật. Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền, trình tự và thời hạn quy định; trong quá trình đó cần rà soát các nội dung được kiến nghị liên quan đến Mẫu số 10B và tài liệu chứng minh năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, đối với các gói thầu cung cấp thực phẩm cho trường học, yêu cầu về kỹ thuật, nguồn gốc hàng hóa và an toàn vệ sinh thực phẩm có vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

Theo chuyên gia này, trong trường hợp E-HSMT áp dụng phương pháp đánh giá “Đạt/Không đạt”, nhà thầu không đáp ứng tiêu chí kỹ thuật bắt buộc sẽ không đủ điều kiện để được xếp hạng, với mức giá chào thấp hơn.

Đối với các nội dung kiến nghị mới liên quan đến hồ sơ của nhà thầu trúng thầu, việc rà soát và trả lời cần căn cứ toàn bộ E-HSMT, E-HSDT, tài liệu đối chiếu và quy định pháp luật hiện hành nhằm bảo đảm quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định.

Gói thầu IB2600357947 hiện đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, các kiến nghị phát sinh sau đó cần tiếp tục được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét và giải quyết theo trình tự pháp luật trước khi có thể đưa ra kết luận cuối cùng đối với từng nội dung được phản ánh.