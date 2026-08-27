Lâm Đồng: Đắk Thuận trúng 4 gói thầu hơn 22,2 tỷ tại phường Phan Thiết

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2026, Công ty TNHH Xây dựng Đắk Thuận (Đắk Thuận, MSDN: 3401055227) được công bố trúng 4 gói thầu xây lắp tại Văn phòng HĐND và UBND phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, với tổng giá trị hơn 22,21 tỷ đồng. Tổng mức tiết kiệm so với giá gói thầu được duyệt khoảng 1,25%.

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), trong số 4 gói thầu nói trên có 2 gói được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng và 2 gói áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Cụ thể, tại Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Cải tạo vỉa hè phường Phan Thiết, giá gói thầu được duyệt là 17.495.879.088 đồng.

Theo Quyết định số 358/QĐ-VP ngày 20/07/2026 do Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Phan Thiết Nguyễn Hoài Nam ký phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng Đắk Thuận là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và được lựa chọn với giá 17.276.347.237 đồng, thời gian thực hiện 240 ngày. Mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,25%.

Trước đó, tại Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Đức Nghĩa (Mã TBMT: IB2600260441), giá gói thầu được duyệt là 2.640.947.466 đồng.

Theo Quyết định số 287/QĐ-VP ngày 15/06/2026, Đắk Thuận cũng là nhà thầu duy nhất tham dự và được lựa chọn với giá 2.616.933.386 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này khoảng 0,91%.

Bên cạnh hai gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, Văn phòng HĐND và UBND phường Phan Thiết còn phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn đối với Đắk Thuận tại 2 gói thầu khác.

Tại Gói thầu số 04 thuộc dự án Phòng Văn hóa - Xã hội (Mã TBMT: IB2600252906), Quyết định số 250/QĐ-VP ngày 31/05/2026 phê duyệt giá trúng thầu 1.633.322.000 đồng, trong khi giá gói thầu được duyệt là 1.658.767.350 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,53%. Kết quả được đăng tải ngày 01/06/2026.

Đối với Gói thầu số 04 thuộc dự án Trường Mầm non Phú Trinh (Mã TBMT: IB2600426371), Quyết định số 249/QĐ-VP ngày 31/05/2026 phê duyệt giá trúng thầu 689.499.000 đồng, so với giá gói thầu 701.373.678 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,69%. Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu được cập nhật trên e-GP vào ngày 05/08/2026.

Đắk Thuận là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng thầu Gói thầu số 05 hơn 17,2 tỷ đồng, theo Quyết định số 358/QĐ-VP ngày 20/07/2026 do Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Phan Thiết Nguyễn Hoài Nam ký phê duyệt. Nguồn: MSC.

Các báo cáo đánh giá E-HSDT có nhân sự trùng nhau

Đáng chú ý, đối chiếu các báo cáo đánh giá E-HSDT của hai gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng cho thấy nhân sự tổ chuyên gia được thể hiện giống nhau.

Tại Gói thầu số 05 thuộc dự án Cải tạo vỉa hè phường Phan Thiết, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ là Công ty TNHH Sam BT. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 85/2026/BCĐT ngày 17/07/2026 thể hiện tổ chuyên gia gồm Nguyễn Bích Ngọc, Tổ trưởng và Võ Văn Lành, Thành viên.

Trong khi đó, tại Gói thầu số 04 thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Đức Nghĩa, đơn vị tư vấn đấu thầu là Công ty TNHH Đầu tư xây lắp Đại Thổ. Báo cáo đánh giá số 29/2026/BCĐT ngày 12/06/2026 cũng thể hiện tổ chuyên gia gồm Nguyễn Bích Ngọc, Tổ trưởng và Võ Văn Lành, Thành viên.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Sam BT có MSDN 3401259615, do Nguyễn Bích Ngọc là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Như vậy, hồ sơ công khai thể hiện ông Nguyễn Bích Ngọc vừa là người đứng đầu Công ty TNHH Sam BT, vừa giữ vai trò Tổ trưởng tổ chuyên gia trong báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư xây lắp Đại Thổ được thể hiện là đơn vị tư vấn đấu thầu.

Cả hai gói thầu đều do Công ty TNHH Tổng hợp Hồng Cao Quang thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và được Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Phan Thiết Nguyễn Hoài Nam ký phê duyệt.

Việc nhân sự tổ chuyên gia được thể hiện trùng nhau trong hồ sơ của hai đơn vị tư vấn là thông tin cần được đối chiếu với hồ sơ lựa chọn nhà thầu, hợp đồng tư vấn và các tài liệu liên quan để xác định đầy đủ vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong quá trình đánh giá E-HSDT.

Cần bảo đảm cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu

Trao đổi về trường hợp các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự và mức tiết kiệm không cao, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng việc tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm tăng tính cạnh tranh, minh bạch và góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Theo luật sư, với những gói thầu quy mô lớn nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư có thể rà soát quá trình lập hồ sơ mời thầu, trong đó lưu ý các tiêu chí có thể hạn chế sự tham gia của nhà thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023, đã được bổ sung, sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15, và khoản 2 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Đối với vấn đề nhân sự tổ chuyên gia được thể hiện trùng nhau trong hồ sơ của hai đơn vị tư vấn, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết Điều 6 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đặt ra yêu cầu về tính độc lập giữa các bên tham gia hoạt động đấu thầu.

Theo luật sư Hương, việc xác định có đáp ứng yêu cầu về độc lập, khách quan hay không cần căn cứ vào hồ sơ thực tế, tư cách pháp lý, hợp đồng tư vấn, quyết định thành lập tổ chuyên gia và quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân.

Từ các dữ liệu được công khai, việc Công ty TNHH Sam BT và Công ty TNHH Đầu tư xây lắp Đại Thổ được thể hiện là hai đơn vị tư vấn khác nhau nhưng có cùng nhân sự trong tổ chuyên gia tại hai gói thầu của cùng một chủ đầu tư là vấn đề có thể được cơ quan có thẩm quyền đối chiếu, làm rõ theo quy định nếu cần thiết.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.