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Số hóa - Xe

GMO bị tống tiền gần 1.300 tỷ đồng sau vụ tấn công mạng

Hacker đòi GMO 50 triệu USD, dọa công bố dữ liệu mỗi ngày. Tập đoàn Nhật Bản từ chối trả tiền chuộc, treo thưởng 1 triệu USD để tìm manh mối.

Thiên Trang (th)

GMO Internet Group, tập đoàn Internet lớn của Nhật Bản, đang xử lý sự cố an ninh mạng liên quan đến dịch vụ máy chủ ảo Onamae.com Desktop Cloud. Vụ việc gây lo ngại sau khi khách hàng phản ánh giao dịch trái phép, trong khi dữ liệu được cho là liên quan đến người dùng xuất hiện trên mạng. Theo thông tin công bố đến sáng 28/10, tên miền website phát tán dữ liệu đã bị đình chỉ, nhưng động thái này chưa đồng nghĩa các bản sao thông tin bị xóa hoàn toàn.

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GMO Internet Group đang điều tra sự cố an ninh mạng liên quan đến dịch vụ Onamae.com Desktop Cloud.

Diễn biến bắt đầu từ ngày 19/10, khi GMO mở cuộc điều tra sau phản ánh của khách hàng. Một ngày sau, công ty phát hiện chương trình độc hại trên một số máy chủ và bắt đầu dừng hệ thống từ rạng sáng 21/10 để hạn chế rủi ro. Tổng cộng 26.739 máy chủ được xác định có khả năng bị ảnh hưởng, song đây là số máy chủ thuộc diện rủi ro, không phải số khách hàng đã được xác nhận mất dữ liệu. GMO cũng cảnh báo thông tin đăng nhập và tài khoản giao dịch sử dụng trên các máy chủ có thể đã bị bên thứ ba tiếp cận. TBS News Dig đưa tin một nhà đầu tư 44 tuổi cho biết mất hơn 4 triệu yen, tương đương khoảng 655 triệu đồng, chỉ trong hai giây. Đây là trường hợp cá nhân được phản ánh, chưa phải tổng thiệt hại của vụ việc.

Hacker đòi tiền chuộc và dọa công bố dữ liệu

Theo bài viết của Chủ tịch GMO Masatoshi Kumagai trên blog cá nhân, ngày 21/10, tập đoàn nhận yêu cầu trả 50 triệu USD, tương đương gần 1.300 tỷ đồng. GMO từ chối thanh toán. Sau đó, một lời đe dọa khác yêu cầu 1 triệu USD trước trưa 27/10 xuất hiện, nhưng chưa rõ hai yêu cầu có cùng xuất phát từ một nhóm hay không. Theo FNN, bên tự nhận thực hiện vụ tấn công còn tuyên bố sẽ công bố thông tin vào mỗi buổi trưa. GMO xác nhận có dữ liệu được đưa lên mạng nhưng đang kiểm tra tính xác thực, đồng thời cảnh báo một số thông tin có thể sai lệch.

Trước nguy cơ bị tấn công bằng ransomware, GMO khuyến cáo khách hàng sao lưu dữ liệu, ngắt kết nối mạng và tắt máy tính liên quan. Đến chiều 27/10, hãng cho biết chưa ghi nhận cuộc tấn công ransomware như lời đe dọa. Sự cố cũng khiến cơ quan quản lý Nhật Bản chú ý: Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cho biết năm doanh nghiệp giao dịch ngoại hối báo cáo thiệt hại khách hàng được cho là liên quan, gồm Goldenway Japan, OANDA Securities, Ava Trade Japan, Gaitame Finest và Dukascopy Japan. Các đơn vị đã triển khai biện pháp hạn chế giao dịch và chặn lệnh đáng ngờ.

Treo thưởng 1 triệu USD, thừa nhận xử lý cảnh báo chậm

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Tập đoàn Nhật Bản từ chối trả tiền chuộc và treo thưởng tối đa 1 triệu USD cho thông tin hỗ trợ xác định thủ phạm.

Tối 27/10, GMO tái khẳng định không trả tiền chuộc và công bố chương trình treo thưởng tối đa 1 triệu USD cho thông tin hỗ trợ điều tra. Đây là khoản thưởng tìm manh mối, không phải khoản tiền trả cho hacker. Tập đoàn đồng thời công bố chính sách hỗ trợ khách hàng, gồm khoản hỗ trợ chung 5.000 yen và bồi thường riêng đối với khoản lỗ giao dịch trái phép được xác định có liên quan. Những thiệt hại như biến động thị trường, lợi nhuận kỳ vọng và tổn thất gián tiếp không thuộc diện bồi thường theo chính sách được công bố.

Một vấn đề đáng chú ý là ông Kumagai thừa nhận trên blog ngày 25/10 rằng đội ngũ bảo mật từng đưa ra cảnh báo, nhưng việc cân nhắc duy trì dịch vụ và các ưu tiên khác khiến quá trình khắc phục chưa đủ nhanh. Điều này đặt ra câu hỏi về cách doanh nghiệp đánh giá mức độ khẩn cấp và chuyển cảnh báo thành hành động cụ thể. Đến sáng 28/10, số người thực sự bị lộ thông tin, tổng thiệt hại tài chính và nguyên nhân kỹ thuật đầy đủ vẫn chưa được công bố. GMO khuyến nghị khách hàng đổi mật khẩu từ thiết bị an toàn, kiểm tra lệnh giao dịch và cảnh giác với dịch vụ thu phí hứa hẹn lấy lại tiền. Vụ việc cho thấy bảo vệ tài khoản tài chính không chỉ phụ thuộc vào nền tảng giao dịch, mà còn liên quan đến an toàn của máy chủ và hệ thống được sử dụng để vận hành phần mềm.

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#GMO Internet Group #tấn công mạng #tiền chuộc #Onamae.com #rò rỉ dữ liệu #ransomware

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