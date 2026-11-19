Anthropic đang mở rộng Claude từ một chatbot AI thành nền tảng hỗ trợ công việc văn phòng, với tham vọng cạnh tranh trực tiếp Microsoft và Google. Ngày 10/11 tại San Francisco, công ty công bố ba công cụ mới gồm Claude Meetings, Claude Sheets và Claude Whiteboards, hướng đến những nhu cầu thường nhật của nhân viên văn phòng, từ tổ chức cuộc họp đến xử lý dữ liệu và cộng tác nhóm. Các sản phẩm hiện được triển khai dưới dạng thử nghiệm beta.

Claude Meetings cho phép AI tham gia cuộc họp trực tuyến, ghi nhận nội dung và tự động tổng hợp các đầu việc. (Ảnh: claude)

Đáng chú ý nhất là Claude Meetings, công cụ cho phép AI tham gia trực tiếp vào các cuộc họp trực tuyến với tư cách một thành viên hiển thị. Trong quá trình trao đổi, người dùng có thể đặt câu hỏi bằng giọng nói hoặc tin nhắn, yêu cầu Claude ghi nhận nội dung, tạo tài liệu, xây dựng bảng trắng và tổng hợp những công việc cần thực hiện. Sau cuộc họp, bản ghi và các tài liệu liên quan được lưu trên claude.ai để các thành viên tiếp tục truy cập, chỉnh sửa. Hiện công cụ mới hỗ trợ Google Meet và dành cho khách hàng thuộc hai gói Team, Enterprise. Anthropic cho biết hệ thống lưu bản ghi, nội dung tóm tắt và mô tả những gì xuất hiện trên màn hình, nhưng không lưu âm thanh cuộc gọi.

Trong khi đó, Claude Sheets tập trung vào xử lý bảng tính, còn Whiteboards cung cấp không gian trực quan để các nhóm cùng phát triển ý tưởng. Cả hai được mở cho người dùng các gói trả phí. Những công cụ này thuộc hệ sinh thái Artifact, nơi Claude có thể tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh như tài liệu, bảng tính và bản thiết kế thay vì chỉ phản hồi bằng văn bản. Anthropic cũng mở rộng khả năng kết nối với các nền tảng bên ngoài như Airtable, Monday.com, Lucid, Atlassian, Box và Notion. Đáng chú ý, Claude Dashboards được đổi tên thành Claude Data, bổ sung khả năng xác nhận truy vấn và chia sẻ dữ liệu trực tiếp.

Động thái trên cho thấy Anthropic không còn muốn giới hạn Claude trong nhóm lập trình viên và chuyên gia công nghệ. Trước đó, Claude Code đã tạo được dấu ấn trong lĩnh vực hỗ trợ viết mã. Tuy nhiên, thị trường nhân viên văn phòng có quy mô lớn hơn nhiều, với nhu cầu đa dạng như quản lý cuộc họp, soạn thảo tài liệu, phân tích số liệu và phối hợp công việc. Nicholas Lin, lãnh đạo sản phẩm của Anthropic, thừa nhận Claude Sheets vẫn còn những hạn chế và chưa thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu phức tạp của doanh nghiệp như các nền tảng lâu năm.

Anthropic mở rộng Claude với bộ công cụ Sheets và Whiteboards, hướng đến cạnh tranh thị trường phần mềm văn phòng của Microsoft và Google. (Ảnh: xenospectrum)

Cuộc cạnh tranh này đang ngày càng quyết liệt khi Google tích hợp Gemini vào Workspace, còn OpenAI cũng mở rộng khả năng kết nối ứng dụng và phát triển các tác nhân AI phục vụ công việc. Anthropic vì thế phải tìm cách biến Claude thành một không gian làm việc thống nhất, nơi người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ mà không cần liên tục chuyển đổi giữa các phần mềm.

Tham vọng trên cũng diễn ra trong bối cảnh Anthropic chuẩn bị cho kế hoạch IPO với mức định giá được kỳ vọng lên tới hàng nghìn tỷ USD theo thông tin trong tài liệu được công bố. Tuy nhiên, việc thay thế Microsoft Office hay Google Workspace sẽ không dễ dàng khi hàng triệu doanh nghiệp đã xây dựng quy trình và lưu trữ dữ liệu trên những nền tảng này trong nhiều năm. Thay vì yêu cầu khách hàng từ bỏ các ứng dụng quen thuộc, Anthropic đang lựa chọn hướng tích hợp chúng vào Claude. Cuộc đua vì thế sẽ phụ thuộc vào khả năng biến AI thành trung tâm điều phối công việc, thay vì chỉ là công cụ trả lời câu hỏi.