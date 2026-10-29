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Số hóa - Xe

Triệu hồi hàng loạt xe Hyundai Tucson và Elantra vì lỗi hệ thống treo

Hyundai vừa triệu hồi loạt xe đời mới tại Mỹ do hai lỗi khác nhau liên quan đến hệ thống treo. Cả hai đợt triệu hồi đều ảnh hưởng đến Tucson, Elantra và Venue.

Nguyễn Anh
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2027 mới.

Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) đã thông báo hai đợt triệu hồi dành cho các mẫu xe Hyundai với điểm chung đều liên quan đến hệ thống treo.

Đợt đầu tiên ảnh hưởng đến 24 chiếc (đời 2026) gồm hai mẫu Tucson Hybrid và Elantra, nguyên nhân cụ thể do các ốc vít của cụm giảm xóc phía trước có thể không được siết chặt đúng cách, gây mất kiểm soát khả năng điều khiển xe và làm tăng nguy cơ tai nạn.

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Triệu hồi hàng loạt xe Hyundai Tucson và Elantra vì lỗi hệ thống treo.

Đợt thứ hai ảnh hưởng đến 17 chiếc (đời 2026) gồm các mẫu: Venue, Elantra N, Elantra Hybrid và Elantra; nguyên nhân do các ốc vít bắt bánh xe có thể bị lỏng và khiến bánh xe bung ra, gây mất kiểm soát khả năng điều khiển xe và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Vào tháng 6 vừa qua, NHTSA đã thông báo hai đợt triệu hồi do lỗi túi khí và bộ điều khiển hệ thống Hybrid (HPCU), ảnh hưởng đến gần 58.000 chiếc tại thị trường Mỹ, gồm các mẫu Elantra, Elantra GT và Elantra Hybrid.

#Hyundai Tucson và Elantra lỗi hệ thống treo #Hyundai triệu hồi #Hyundai Tucson #Hyundai Elantra #lỗi hệ thống treo #NHTSA

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