Làn sóng phản đối trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ đang ngày càng lan rộng, không chỉ trên mạng xã hội mà còn xuất hiện trong các cuộc biểu tình và hoạt động chính trị. Tại hội nghị Silicon Valley & The World do Semafor tổ chức, CEO OpenAI Sam Altman đã thẳng thắn đề cập đến nguyên nhân khiến công chúng ngày càng mất niềm tin vào công nghệ này. Theo ông, sai lầm lớn của ngành AI là chưa giải quyết được nỗi lo rằng con người có thể phải đánh đổi quyền kiểm soát tương lai để đổi lấy những lợi ích công nghệ.

Người dân Mỹ phản đối các dự án trung tâm dữ liệu AI do lo ngại tác động đến điện năng, nguồn nước và môi trường.

Một trong những điểm nóng gây tranh cãi là sự mở rộng của các trung tâm dữ liệu AI. Tại nhiều địa phương ở Mỹ, người dân đã phản đối hoặc vận động ngăn chặn các dự án xây dựng hạ tầng máy chủ quy mô lớn. Khoảng 40 biện pháp và đạo luật cấp địa phương được cho là đã được đưa ra nhằm kiểm soát hoạt động phát triển các trung tâm dữ liệu. Nguyên nhân xuất phát từ những lo ngại về mức tiêu thụ điện năng, nguồn nước phục vụ làm mát, tiếng ồn và nguy cơ hóa đơn điện sinh hoạt tăng cao. Trong khi đó, cộng đồng dân cư tại khu vực đặt trung tâm dữ liệu chưa chắc nhận được những lợi ích tương xứng với chi phí môi trường và hạ tầng phải gánh chịu.

Nỗi bất an còn đến từ thị trường lao động. Nhiều người lo ngại AI có thể thay thế công việc, làm suy giảm vai trò chuyên môn và khiến người lao động mất quyền kiểm soát đối với hoạt động nghề nghiệp. Sam Altman cho rằng giới công nghệ đã mắc sai lầm khi chỉ tập trung quảng bá những lợi ích như chữa bệnh, giảm chi phí và nâng cao năng suất, nhưng chưa thuyết phục được xã hội về cách bảo vệ quyền tự quyết của con người. Ông đặt vấn đề rằng nếu những tiến bộ ấy buộc con người phải từ bỏ tiếng nói và quyền kiểm soát tương lai, liệu công chúng có thực sự chấp nhận?

CEO OpenAI Sam Altman thừa nhận công chúng có lý do chính đáng để lo ngại về tương lai AI.

Để minh họa, CEO OpenAI đưa ra một phép so sánh đáng chú ý về những con lạc đà. Theo ông, một viễn cảnh trong đó con người được hưởng nhiều tiện ích nhưng không còn quyền tự chủ sẽ chẳng khác nào biến họ thành những sinh vật chỉ biết phục vụ một hệ thống do người khác kiểm soát. Altman cũng đề cập đến khái niệm "the handover" (sự bàn giao), thuật ngữ được một số người trong giới công nghệ sử dụng để mô tả thời điểm nhân loại chuyển giao quyền kiểm soát vận mệnh cho AI. Ông cho rằng đây không phải tương lai mà xã hội nên hướng tới.

Đáng chú ý, Altman thừa nhận nỗi sợ của công chúng trước kịch bản này là hoàn toàn có cơ sở. Quan điểm trên cho thấy ngay cả những người đứng đầu ngành AI cũng nhận thức được khoảng cách niềm tin giữa doanh nghiệp công nghệ và xã hội. Trong khi một bộ phận Thung lũng Silicon xem việc AI ngày càng đảm nhận nhiều vai trò là bước tiến tất yếu, người dân lại muốn có tiếng nói trong quá trình quyết định công nghệ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ như thế nào. Điều này đặt ra thách thức lớn cho OpenAI và các tập đoàn AI: phát triển công nghệ không chỉ cần chứng minh hiệu quả, mà còn phải bảo đảm con người giữ được quyền lựa chọn, giám sát và kiểm soát những gì công nghệ có thể làm.