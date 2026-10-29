COSORI đưa nồi chiên không dầu bán chạy tại Mỹ đến Việt Nam

Mới đây, COSORI chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, giới thiệu danh mục thiết bị nhà bếp gồm nồi chiên không dầu, nồi cơm điện đa năng và ấm đun nước. Thương hiệu hướng đến việc đưa các giải pháp công nghệ phục vụ nhu cầu nấu nướng hằng ngày đến người tiêu dùng trong nước.

Theo dữ liệu Stackline được công bố, COSORI thuộc nhóm thương hiệu nồi chiên không dầu bán chạy hàng đầu trên Amazon Mỹ. Đáng chú ý, dòng TurboBlaze được xếp ở vị trí số một trong danh mục Air Fryers trên bảng Amazon Best Sellers tại thời điểm chụp màn hình ngày 23/10/2026. Tuy nhiên, thứ hạng này có thể thay đổi theo thời gian và thị trường.

COSORI TurboBlaze sử dụng động cơ DC và quạt có năm mức tốc độ để điều chỉnh luồng khí nóng trong quá trình nấu.(Nguồn: COSORI Vietnam)

Điểm đáng chú ý trong danh mục sản phẩm của COSORI là hai hướng tiếp cận công nghệ khác nhau. Với TurboBlaze, hãng tập trung vào động cơ DC và khả năng điều chỉnh luồng khí nóng. Trong khi đó, Dual Blaze sử dụng hệ thống gia nhiệt kép nhằm hỗ trợ làm chín thực phẩm từ cả phía trên và phía dưới. Cả hai thiết kế đều hướng đến việc cải thiện hiệu quả chế biến, nhưng lựa chọn phù hợp còn phụ thuộc vào thói quen sử dụng và món ăn của từng gia đình.

Cụ thể, nồi chiên không dầu COSORI TurboBlaze được trang bị động cơ DC, quạt với năm mức tốc độ và chín chức năng nấu. Trong quá trình vận hành, quạt giúp luân chuyển khí nóng quanh thực phẩm, còn khả năng điều chỉnh tốc độ tạo điều kiện để thiết bị thích ứng với các chế độ chế biến khác nhau. Theo COSORI, thiết kế này hướng đến tối ưu luồng khí nóng, hỗ trợ rút ngắn thời gian nấu. Hãng cũng công bố sản phẩm có thể tiết kiệm năng lượng so với lò nướng truyền thống trong điều kiện thử nghiệm của mình.

Trong khi đó, COSORI Dual Blaze sử dụng hai thanh nhiệt ở phía trên và dưới khoang nấu, kết hợp công nghệ 360 ThermoIQ™ cùng cảm biến nhiệt độ NTC. Cách bố trí này giúp phân bổ nhiệt từ hai phía và hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ trong quá trình chế biến. Với những món ăn và chế độ phù hợp, hệ thống có thể giảm nhu cầu lật trở thực phẩm giữa chừng. Hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào loại nguyên liệu, lượng thức ăn và cách thiết lập chương trình nấu.

COSORI Dual Blaze bố trí hai thanh nhiệt ở phía trên và dưới khoang nấu, hướng đến việc làm chín thực phẩm từ hai phía. (Nguồn: COSORI Vietnam)

Ngoài hai dòng nồi chiên không dầu, COSORI còn giới thiệu nồi cơm điện đa năng và ấm đun nước làm từ thủy tinh, thép không gỉ. Việc mở rộng sang thị trường Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu, đồng thời đưa thêm lựa chọn thiết bị nhà bếp ứng dụng công nghệ đến người tiêu dùng. Thông tin về giá bán và thời điểm phân phối cụ thể của từng sản phẩm chưa được đề cập trong nội dung công bố.