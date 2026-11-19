Từ ngày 1/11/2026, Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) chính thức áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cho nhiều dòng xe thương mại thuộc.

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Hyundai Thành Công Thương Mại vừa triển khai chương trình “Hyundai – Gia tăng giá trị” với thông điệp “Mở rộng bảo hành – Vững bước kinh doanh”, nâng thời hạn bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cho nhiều dòng xe thương mại đang phân phối tại Việt Nam.

Hyundai mở rộng bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km cho xe thương mại.

Theo đó, từ ngày 1/11/2026, chính sách được áp dụng cho các dòng xe thuộc ba phân khúc gồm ; tải nhẹ, tải trung và xe khách, nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Trong đó, Hyundai Solati, mẫu minibus 16 chỗ phục vụ nhu cầu vận tải hành khách, đã được nâng thời hạn bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km từ đầu năm 2026. Đây cũng là bước khởi đầu trước khi HTCV mở rộng quyền lợi bảo hành sang nhiều dòng xe khác.

Chính sách được áp dụng cho các dòng xe thương mại Hyundai.

Việc triển khai chính sách trên cả ba phân khúc giúp khách hàng có thêm lựa chọn phương tiện đi kèm quyền lợi hậu mãi dài hạn, phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa nội đô, vận tải liên tỉnh và kinh doanh vận tải hành khách.

Đối với các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chi phí sở hữu phương tiện không chỉ bao gồm giá mua ban đầu mà còn phát sinh từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành lâu dài.

Việc triển khai chính sách trên cả ba phân khúc giúp khách hàng có thêm lựa chọn phương tiện đi kèm quyền lợi hậu mãi dài hạn, phù hợp với nhu cầu.

Với thời hạn bảo hành được kéo dài, khách hàng có thể hạn chế rủi ro chi phí sửa chữa đối với các hạng mục thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất. Đặc biệt, chính sách này mang lại thêm lợi thế cho các doanh nghiệp sở hữu đội xe lớn trong việc hoạch định ngân sách và cân nhắc đầu tư phương tiện.

Với thời hạn bảo hành được kéo dài, khách hàng có thể hạn chế rủi ro chi phí sửa chữa đối với các hạng mục thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, hệ thống đại lý 3S ủy quyền Hyundai trên toàn quốc tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc phương tiện trong quá trình sử dụng.

Hướng tới cột mốc 10 năm hoạt động tại Việt Nam (2017–2027), Hyundai Thành Công Thương Mại tiếp tục theo đuổi định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm.

Hướng tới cột mốc 10 năm hoạt động tại Việt Nam (2017–2027), Hyundai Thành Công Thương Mại tiếp tục theo đuổi định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm. Chính sách bảo hành mới thể hiện nỗ lực gia tăng giá trị sử dụng sản phẩm, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong lĩnh vực vận tải.