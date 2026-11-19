Huawei Watch Air được hé lộ với khung titan nguyên khối dày khoảng 6,9 mm, pin dùng đến 5 ngày và nhiều tính năng sức khỏe, thể thao đáng chú ý.

Trong năm nay, Huawei đã lần lượt giới thiệu mẫu đồng hồ Watch 6 hướng đến sự gọn nhẹ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, phiên bản Watch GT 7 Pro chuyên biệt cho các hoạt động thể thao bền bỉ, đồng thời duy trì dòng Watch D3 với thế mạnh theo dõi huyết áp chuyên sâu.

Mới đây, một thông tin từ nguồn uy tín tiếp tục hé lộ sự xuất hiện của một thành viên hoàn toàn mới trong hệ sinh thái đồng hồ thông minh của hãng mang tên Huawei Watch Air, hứa hẹn mang đến cuộc cách mạng về độ mỏng nhẹ trên cổ tay.

Huawei Watch Air lộ diện ảnh poster với độ mỏng ấn tượng.

Những hình ảnh đầu tiên về sản phẩm này bắt nguồn từ một áp phích quảng cáo lan truyền trên mạng xã hội Weibo và được chia sẻ lại bởi chuyên gia công nghệ nổi tiếng IceUniverse.

Qua bức ảnh được công bố, thiết bị gây ấn tượng mạnh mẽ với diện mạo thanh thoát cùng tông màu bạc sang trọng, sở hữu phần khung vỏ hình chữ nhật bo tròn mềm mại ở các góc cạnh đi kèm phần viền màn hình được tối ưu siêu mỏng.

Cạnh phải của đồng hồ được trang bị một núm xoay vật lý kích thước lớn với bề mặt khắc vân tinh xảo, nằm ngay phía trên một nút bấm phụ trợ tiện lợi. Ở cạnh đối diện, hai khe hở mảnh mai xuất hiện đầy tinh tế, nhiều khả năng là vị trí đặt hệ thống loa ngoài và micro đàm thoại.

Hoàn thiện cho tổng thể thiết kế thời trang này là bộ dây đeo lưới kim loại thanh mảnh kết hợp cùng mặt đồng hồ kỹ thuật số hiển thị mốc thời gian quen thuộc 10:08.

Tuy nhiên, giới chuyên môn lưu ý rằng đây chưa phải là ấn phẩm truyền thông chính thức từ phía Huawei nên kiểu dáng cuối cùng của sản phẩm vẫn có thể được tinh chỉnh trước khi thương mại hóa.

Độ mỏng đáng kinh ngạc khoảng 6,9mm của Huawei Watch Air.

Đi sâu vào thông số kỹ thuật, kênh công nghệ Fixed Focus Digital trên nền tảng Weibo tiết lộ rằng Huawei Watch Air sẽ mở ra một dòng sản phẩm hoàn toàn mới với điểm nhấn nằm ở bộ khung nguyên khối chế tác từ chất liệu titan.

Đây là lần đầu tiên vật liệu cao cấp này được áp dụng dưới dạng thiết kế nguyên khối trên đồng hồ của hãng, giúp đưa độ dày tổng thể của máy xuống mức đáng kinh ngạc là khoảng 6,9mm.

Nếu thông số này trở thành sự thật, Watch Air sẽ mỏng hơn đáng kể so với mức 10,2mm của người anh em Watch 6 và vượt xa con số 11,3mm trên mẫu Watch D3.

Bên cạnh phiên bản màu bạc xuất hiện trên áp phích, thiết bị sẽ được phân phối với hai tùy chọn màu sắc thời thượng khác là đen và vàng nhằm gia tăng sự lựa chọn cho khách hàng.

Bài toán cân bằng giữa thiết kế siêu mỏng và thời lượng sử dụng pin vốn luôn là thách thức lớn đối với các nhà sản xuất thiết bị đeo, nhưng Huawei dường như đã tìm ra lời giải thỏa đáng cho thế hệ sản phẩm mới.

Theo chia sẻ từ Fixed Focus Digital, hãng công nghệ Trung Quốc đã trang bị cho Watch Air công nghệ pin xếp chồng hàm lượng silicon cao với cấu trúc tạo hình bất đối xứng nhằm tận dụng tối đa từng milimet không gian bên trong thân máy.

Viên pin thế hệ mới này sở hữu tỷ lệ silicon vượt mức 10%, qua đó giúp gia tăng mật độ năng lượng thêm khoảng 6% so với các tiêu chuẩn thông thường.

Nhờ bước đột phá về công nghệ lưu trữ năng lượng, thiết bị được kỳ vọng sẽ đạt thời lượng hoạt động liên tục lên đến khoảng 5 ngày sau mỗi lần sạc đầy, một con số vô cùng ấn tượng đối với một chiếc đồng hồ có thân hình mảnh mai như vậy.

Mẫy smartwatch này vẫn sở hữu thời lượng pin lên đến 5 ngày và có 3 màu sắc tùy chọn.

Về mặt trải nghiệm phần mềm và tính năng cốt lõi, Huawei Watch Air được định vị là sự giao thoa hoàn hảo giữa các dòng sản phẩm chủ lực hiện tại của hãng.

Các cảm biến theo dõi sức khỏe trên thiết bị sẽ thừa hưởng trọn vẹn độ chính xác và hệ thống thuật toán tiên tiến tương đương với mẫu Watch 6. Song song đó, hệ thống tính năng hỗ trợ tập luyện thể thao chuyên nghiệp lại được tinh chỉnh để đạt đến đẳng cấp ngang hàng với phiên bản Watch GT 7 Pro.

Việc lựa chọn kiểu dáng mặt chữ nhật bo góc thay vì mặt tròn truyền thống như trên các dòng đồng hồ cao cấp khác cũng cho thấy sự tương đồng nhất định với ngôn ngữ thiết kế của dòng Watch Fit 5, qua đó tối ưu hóa sự thoải mái và tính thẩm mỹ cho một thiết bị đeo mỏng nhẹ phục vụ nhịp sống năng động hàng ngày.

Hiện tại, Huawei vẫn giữ im lặng về ngày ra mắt chính thức cũng như bảng thông số chi tiết và giá bán của sản phẩm, vì vậy người yêu công nghệ cần tiếp tục chờ đợi những thông báo xác thực từ hãng trong thời gian tới.