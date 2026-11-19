Sau hai năm có mặt tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo đã phát triển mạng lưới 44 nhà phân phối, 2 kho phụ tùng và chính sách bảo hành dài hạn cho khách hàng.

Video: Trải nghiệm mẫu xe SUV Jaecoo J7 tại Việt Nam.

Với một thương hiệu ôtô mới gia nhập thị trường, chất lượng sản phẩm không phải yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn của người mua. Khả năng cung ứng phụ tùng, thời gian sửa chữa và chất lượng dịch vụ sau bán hàng cũng ảnh hưởng đến quyết định sở hữu xe trong dài hạn.

Đây là những yếu tố Omoda & Jaecoo Việt Nam tập trung đầu tư sau hai năm hiện diện tại thị trường trong nước. Doanh nghiệp cho biết đã phát triển 44 nhà phân phối trên toàn quốc, đồng thời xây dựng hai kho phụ tùng tại Hải Phòng và Đồng Nai để phục vụ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa.

Bảo hành dài hạn, chủ động nguồn phụ tùng

Một trong những chính sách đáng chú ý của Omoda & Jaecoo là thời hạn bảo hành lên đến 10 năm hoặc 1.000.000 km đối với các dòng xe thuộc phạm vi áp dụng. Với các mẫu hybrid, bộ pin cao áp được bảo hành lên đến 8 năm hoặc 1.000.000 km.

Omoda & Jaecoo mở rộng hệ thống hậu mãi sau hai năm vào Việt Nam.

Chính sách này hướng đến nhóm khách hàng quan tâm đến độ bền và chi phí sử dụng trong dài hạn, đặc biệt khi lựa chọn xe từ một thương hiệu còn tương đối mới tại Việt Nam.

Bên cạnh bảo hành, khả năng cung ứng phụ tùng cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hậu mãi. Omoda & Jaecoo cho biết hai kho phụ tùng tại Hải Phòng và Đồng Nai được tổ chức nhằm tối ưu hoạt động phân phối, rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa. Theo doanh nghiệp, thời gian cung ứng phụ tùng được đặt mục tiêu trong vòng 48 giờ.

Việc chủ động nguồn phụ tùng tại hai khu vực Bắc và Nam giúp hệ thống nhà phân phối có thêm nguồn cung phục vụ các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao khả năng đáp ứng khi số lượng xe lưu hành và nhu cầu dịch vụ tăng lên.

Mở rộng mạng lưới, nâng năng lực dịch vụ

Đến nay, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã phát triển 44 nhà phân phối trên toàn quốc. Mạng lưới này đảm nhiệm nhiều khâu trong hành trình khách hàng, từ tư vấn, lái thử, bàn giao xe đến bảo dưỡng và chăm sóc sau bán hàng.

Omoda & Jaecoo cho biết hai kho phụ tùng tại Hải Phòng và Đồng Nai được tổ chức nhằm tối ưu hoạt động phân phối, rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa.

Cùng với việc mở rộng điểm bán, doanh nghiệp cho biết đang chú trọng đào tạo nhân sự kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình bảo dưỡng và nâng cao năng lực xử lý các dòng xe sử dụng công nghệ mới. Đây là yêu cầu đặt ra khi danh mục sản phẩm của hãng ngày càng đa dạng, bao gồm xe động cơ đốt trong, hybrid và các dòng xe điện hóa.

Ngoài hệ thống phân phối và dịch vụ, Omoda & Jaecoo cũng mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong nước ở những lĩnh vực như logistics, tài chính và chuyển đổi số. Các hoạt động này hướng đến hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ khách hàng, từ quá trình mua xe đến sử dụng và bảo dưỡng.

Mở rộng định hướng công nghệ từ tập đoàn Chery

Ở quy mô toàn cầu, Chery tiếp tục mở rộng định hướng phát triển sang các lĩnh vực công nghệ mới. Tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026 diễn ra ở Vu Hồ (Trung Quốc), tập đoàn giới thiệu những định hướng phát triển liên quan đến công nghệ năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái di chuyển thông minh.

Ngoài hệ thống phân phối và dịch vụ, Omoda & Jaecoo cũng mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong nước ở những lĩnh vực như logistics, tài chính và chuyển đổi số.

Một trong những điểm đáng chú ý tại sự kiện là sự xuất hiện của robot thông minh AiMOGA. Sản phẩm cho thấy hướng nghiên cứu và ứng dụng AI của Chery không chỉ giới hạn trong lĩnh vực phương tiện giao thông mà còn mở rộng sang các hoạt động tương tác và dịch vụ.

Những định hướng này phản ánh phạm vi phát triển công nghệ rộng hơn của Chery trên thị trường quốc tế. Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo cho biết sẽ tiếp tục tập trung mở rộng sản phẩm, mạng lưới phân phối và năng lực hậu mãi.

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo cho biết sẽ tiếp tục tập trung mở rộng sản phẩm, mạng lưới phân phối và năng lực hậu mãi.

Sau hai năm hiện diện, bài toán của thương hiệu không chỉ là đưa thêm sản phẩm ra thị trường mà còn xây dựng hệ thống đủ khả năng phục vụ khách hàng trong suốt vòng đời sử dụng xe. Chính sách bảo hành, nguồn cung phụ tùng và chất lượng dịch vụ vì vậy sẽ là những yếu tố quan trọng để Omoda & Jaecoo củng cố niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam.