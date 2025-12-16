Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Startup toàn AI lộ hạn chế, vẫn cần con người

Số hóa

Startup toàn AI lộ hạn chế, vẫn cần con người

Thử nghiệm công ty chỉ có nhân sự AI cho thấy vai trò giám sát của con người vẫn không thể thay thế.

Thiên Trang (TH)
Nhà báo Evan Ratliff thành lập HurumoAI, startup với toàn bộ nhân viên là các tác nhân AI.
Nhà báo Evan Ratliff thành lập HurumoAI, startup với toàn bộ nhân viên là các tác nhân AI.
Các AI được cấp email, Slack và số điện thoại để mô phỏng môi trường doanh nghiệp thực tế.
Các AI được cấp email, Slack và số điện thoại để mô phỏng môi trường doanh nghiệp thực tế.
Ban đầu, nhân viên AI thể hiện khả năng viết mã, tạo bảng tính và phát triển ứng dụng.
Ban đầu, nhân viên AI thể hiện khả năng viết mã, tạo bảng tính và phát triển ứng dụng.
Tuy nhiên, hệ thống nhanh chóng gặp vấn đề khi thiếu nhận biết ranh giới và bối cảnh xã hội.
Tuy nhiên, hệ thống nhanh chóng gặp vấn đề khi thiếu nhận biết ranh giới và bối cảnh xã hội.
Có trường hợp AI phản ứng quá mức, gửi hàng loạt tin nhắn liên tục gây tốn chi phí vận hành.
Có trường hợp AI phản ứng quá mức, gửi hàng loạt tin nhắn liên tục gây tốn chi phí vận hành.
Khi không giám sát, AI hoặc không hành động, hoặc hoạt động quá đà nhưng không tạo kết quả.
Khi không giám sát, AI hoặc không hành động, hoặc hoạt động quá đà nhưng không tạo kết quả.
HurumoAI vẫn cần con người hỗ trợ kỹ thuật, quản lý bộ nhớ và đưa ra quyết định chủ quan.
HurumoAI vẫn cần con người hỗ trợ kỹ thuật, quản lý bộ nhớ và đưa ra quyết định chủ quan.
Evan Ratliff kết luận AI giống hệ thống tự lái giai đoạn đầu, chỉ hiệu quả khi có giám sát.
Evan Ratliff kết luận AI giống hệ thống tự lái giai đoạn đầu, chỉ hiệu quả khi có giám sát.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#AI #startup #giám sát #công nghệ #đổi mới #Evan Ratliff

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT