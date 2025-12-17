Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
AI phone Trung Quốc gây sốc với giá chỉ 12 triệu đồng

Số hóa

AI phone Trung Quốc gây sốc với giá chỉ 12 triệu đồng

Trung Quốc ra mắt AI phone “thực sự” đầu tiên khi smartphone có thể tự gọi taxi, đặt đồ ăn, đặt khách sạn hoàn toàn bằng giọng nói, không cần chạm tay.

Thiên Trang (TH)
ByteDance bắt tay ZTE giới thiệu Nubia M153, chiếc AI phone được quảng bá là smartphone AI agent thực thụ đầu tiên trên thế giới.
ByteDance bắt tay ZTE giới thiệu Nubia M153, chiếc AI phone được quảng bá là smartphone AI agent thực thụ đầu tiên trên thế giới.
Không giống trợ lý ảo truyền thống, Nubia M153 cho phép AI trực tiếp nhìn giao diện, chạm màn hình, mở ứng dụng và thực hiện chuỗi tác vụ nhiều bước chỉ bằng lệnh thoại.
Không giống trợ lý ảo truyền thống, Nubia M153 cho phép AI trực tiếp nhìn giao diện, chạm màn hình, mở ứng dụng và thực hiện chuỗi tác vụ nhiều bước chỉ bằng lệnh thoại.
Trong các bản demo, smartphone này có thể tự đặt taxi robot, gọi đồ ăn bằng drone, đặt khách sạn và thậm chí trả lời cuộc gọi thay người dùng.
Trong các bản demo, smartphone này có thể tự đặt taxi robot, gọi đồ ăn bằng drone, đặt khách sạn và thậm chí trả lời cuộc gọi thay người dùng.
Sức mạnh của thiết bị đến từ sự kết hợp giữa Doubao AI agent của ByteDance và mô hình Nebula-GUI 7B của ZTE, chạy song song trên cloud và thiết bị.
Sức mạnh của thiết bị đến từ sự kết hợp giữa Doubao AI agent của ByteDance và mô hình Nebula-GUI 7B của ZTE, chạy song song trên cloud và thiết bị.
Với Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16GB RAM và pin 6.000mAh, AI phone này xử lý tác vụ nhanh mà không phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây.
Với Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16GB RAM và pin 6.000mAh, AI phone này xử lý tác vụ nhanh mà không phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây.
Tuy nhiên, Nubia M153 đang đối mặt làn sóng hoài nghi khi nhiều ứng dụng lớn như WeChat bị chặn do lo ngại về an toàn và quyền riêng tư.
Tuy nhiên, Nubia M153 đang đối mặt làn sóng hoài nghi khi nhiều ứng dụng lớn như WeChat bị chặn do lo ngại về an toàn và quyền riêng tư.
Người dùng cũng lo sợ chiếc điện thoại AI này ghi lại toàn bộ thao tác, biến trải nghiệm tiện lợi thành rủi ro giám sát.
Người dùng cũng lo sợ chiếc điện thoại AI này ghi lại toàn bộ thao tác, biến trải nghiệm tiện lợi thành rủi ro giám sát.
Dù gây tranh cãi, mức giá chỉ 3.499 nhân dân tệ, khoảng 12 triệu đồng, khiến Nubia M153 trở thành cú thử nghiệm táo bạo mở ra tương lai mới cho smartphone AI.s
Dù gây tranh cãi, mức giá chỉ 3.499 nhân dân tệ, khoảng 12 triệu đồng, khiến Nubia M153 trở thành cú thử nghiệm táo bạo mở ra tương lai mới cho smartphone AI.s
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#AI phone #Trung Quốc #Nubia M153 #smartphone AI #giá rẻ #ByteDance

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT