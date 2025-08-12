Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Gmail cảnh báo khẩn, 2,5 tỷ người dùng cần làm ngay

Số hóa

Gmail cảnh báo khẩn, 2,5 tỷ người dùng cần làm ngay

Google cảnh báo tin tặc đang vượt qua xác thực 2FA, khuyên người dùng Gmail chuyển sang passkey để bảo mật tốt hơn.

Thiên Trang (TH)
Google phát cảnh báo tới 2,5 tỷ người dùng Gmail về nguy cơ bảo mật nghiêm trọng.
Google phát cảnh báo tới 2,5 tỷ người dùng Gmail về nguy cơ bảo mật nghiêm trọng.
Theo Forbes, số vụ tin tặc vượt qua lớp bảo vệ xác thực hai yếu tố tăng 84% trong năm 2024.
Theo Forbes, số vụ tin tặc vượt qua lớp bảo vệ xác thực hai yếu tố tăng 84% trong năm 2024.
Hơn 1/3 vụ tấn công nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập và dữ liệu cá nhân.
Hơn 1/3 vụ tấn công nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập và dữ liệu cá nhân.
Google cho biết các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, ngay cả 2FA cũng bị qua mặt.
Google cho biết các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, ngay cả 2FA cũng bị qua mặt.
Hãng khuyến cáo thay mật khẩu và chuyển sang dùng passkey thay cho mật khẩu truyền thống.
Hãng khuyến cáo thay mật khẩu và chuyển sang dùng passkey thay cho mật khẩu truyền thống.
Passkey gắn với thiết bị, cho phép đăng nhập bằng vân tay, khuôn mặt hoặc mã PIN.
Passkey gắn với thiết bị, cho phép đăng nhập bằng vân tay, khuôn mặt hoặc mã PIN.
Cách này giúp tăng tốc đăng nhập, giảm nguy cơ bị đánh cắp thông tin và rò rỉ dữ liệu.
Cách này giúp tăng tốc đăng nhập, giảm nguy cơ bị đánh cắp thông tin và rò rỉ dữ liệu.
Trong bối cảnh tấn công mạng ngày càng tinh vi, passkey được xem là lá chắn bảo mật tối ưu cho Gmail.
Trong bối cảnh tấn công mạng ngày càng tinh vi, passkey được xem là lá chắn bảo mật tối ưu cho Gmail.
Thiên Trang (TH)
#Gmail #bảo mật #tin tặc #passkey #xác thực hai yếu tố #mã PIN

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT